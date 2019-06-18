Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi, ülkemiz için ikinci etkinliği bugün gerçekleştirdi. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte firmanın en yeni modeli olan Mi 9T’nin ülkemiz tanıtımı yapıldı. Açılır kapanır mekanizmalı Mi 9T, yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 modeli olarak tanımlanabilir.

Mi 9T Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 9T’nin iki farklı kapasitedeki modeli ülkemize geliyor. Bunlardan başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 3799 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 3999 TL’den sunuluyor. Temmuz ayı başı itibari ile Mi 9T çeşitli satış kanallarında yerini alacak.

Mi 9T özellikleri

Daha önce belirttiğimiz üzere Mi 9T, Redmi K20’nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu. Bu yüzden Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Arka taraftaki üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Ana sensöre 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kameramız ise 20 MP. Telefonun diğer özellikleri 4000 mAh batarya, NFC, ekrandan parmak izi okuma, 3.5 mm kulaklık girişi, UFS 2.1 depolama vb. şeklinde aktarılabilir.