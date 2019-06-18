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Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa’da görülen Mi 9T modeli, bugün ülkemiz için tanıtıldı. İki farklı depolama kapasite ile gelen Mi 9T’nin tüm detayları ve fiyatı haberimizin içerisinde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
19b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!
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Xiaomi, ülkemiz için ikinci etkinliği bugün gerçekleştirdi. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte firmanın en yeni modeli olan Mi 9T’nin ülkemiz tanıtımı yapıldı. Açılır kapanır mekanizmalı Mi 9T, yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 modeli olarak tanımlanabilir.

Mi 9T Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 9T’nin iki farklı kapasitedeki modeli ülkemize geliyor. Bunlardan başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 3799 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 3999 TL’den sunuluyor. Temmuz ayı başı itibari ile Mi 9T çeşitli satış kanallarında yerini alacak.

Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!
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Mi 9T özellikleri

Daha önce belirttiğimiz üzere Mi 9T, Redmi K20’nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu. Bu yüzden Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Arka taraftaki üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Ana sensöre 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kameramız ise 20 MP. Telefonun diğer özellikleri 4000 mAh batarya, NFC, ekrandan parmak izi okuma, 3.5 mm kulaklık girişi, UFS 2.1 depolama vb. şeklinde aktarılabilir. 


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damn2u 3 gün en beğenilen
Yazık ki ne yazık, şu fiyatın rezilliğine bak. Ülkemize gelmesen de olurdu Xiaomi.
3 Yanıt Yanıtla +92
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yhanozdemir 3 gün
Bu nasıl bir haysiyetsizlik arkadaş ben anlamıyorum ki. 370 dolar taban fiyatı oluyor 3800 lira. Nasıl bir para sevdanız var sizin vicdansızlar
3 Yanıt Yanıtla +72
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ALPEREN A. 3 gün
Bir ülke düşünün parası vergilerle birlikte 10 kat evet 10 kat değersiz. Hala da milyonlar oy veriyor bu politikaya helal olsun.
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Black_Necro 1 gün
Çok pahalı o cihaza özellikle o yazılıma
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Mahir0368 1 gün yeni yorumcu AL3lMA
S10 da 1000 dolar ama 10 bin tl değil kardeş 10 katı değil yani . Adamlara Tabi ki saydırırım. Dolar×10 diye fiyat mi olur .comarlik bu
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AL3lMA 1 gün Mahir0368
İlk çıktığı için böyle bütün telefonlar ilk geldiğinde pahalı ama çok da düşeceğini sanmıyorum malum en son cep telefonu vergi artışından sonra anneme 1500 e meizu note 8 almıştım bir hafta sonra vergi artışıyla direkt 2000 oldu tüm sitelerde sonumuz iyi değil
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DH Misafiri 1 gün
Arkadaşlar fiyattan dem vurulmuş ama cihazın yurt dişi fiyatı zaten çok ucuz. Türkiye de pahalı sadece. 370 Dolarlık cihaz burada 3800 oluyorsa bizim düşünmemiz lazım bunu. Herofler 1000 birime (yanı asgari ücretin yarısına) xs max alırken biz 6 asgari ücret veriyoruz. Herifleri suçlamayın. Vergiler ve kur yüzünden böyle bu fiyatlar. Bunu bile firmalara atıyoruz. Düşünmemizi engelleyen ne var çözemedim bu ülkede.
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foreveriphone 1 gün
25 dolar xiaomi 25 dolar devlet alıyor oluyor 300tl ??
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damn2u 2 gün
Milletin ne kadar zoruna gitmiş yazdıklarımız, bir de çok zekilermiş gibi açıklama yapmaya çalışmışlar. Sanki bu distribütör firmalar ana firmadan cihazları toptan değil de perakende fiyatına çekiyor.
Cidden insanımız böyle millete çıkışayım, bir yerden sivrileyim, muhalefet olayım diye ne çok fırsat kolluyor.
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smart1978 15 sa. damn2u
Aynen ...
Bilseler ki her turlu kaziklaniyorlar.
Reseller ibaresine hic merak etmezler de :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Quadro. 2 gün
Iki gün önce resmi Avrupa satis baslangici verildi Mi 9T 64GB (Global) icin 17.06.19 da saat 00:00 Xiaomi Ispanya ve Amazon Ispanya üzeri 299 € (avrupa ici Kargo + % 19 vergide dahil) satis acildi ve 3 dakikada saat 00:03 te satis kapandı stokta kalmadi sanirim ,bugün e-mail geldi kargoya vermisler benim Mi9 T birkac güne elimde olur .Size tamamen hak veriyorum Türkiyede son zamanlarda telefon vergilerinin hic bir yerde bir örnegi yok ,bir telefondan % 50-60 vergimi olur ? 299 € vergi kargo dahil avrupada satiliyor ve bundan kar ediyorlar , Türkiyede iki kati fiyat farki anlasilir gibi degil.Avrupa ve Türkiyedeki Yasam standartlarini baz alirsak vergilendirme Türkiye icin abartili .
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Guaire 2 gün
Vergi oranını hesaplamaktan aciz matematik özürlü mal değnekleri tüm kabahati vergide zannetmeye devam etsin etmesine de, böyle atarlı giderli konuşmasınlar, sonunda iş hesaba vurunca ağır rezil olmak var. Bi bitmediniz... Her seferinde illa ki hesap kitap yazıp tartışmaya mı girmemiz gerekiyor. İnsan sağa sola laf atarken önce kendisine çeki düzen versin. Bilginiz az, fikriniz çok.
Matematik özürünüzün üstüne bir de Türkçe özürünü ekleyip, ama vergiler demeyin. Vergilerin anasının nikahı boyutlarına geldiği bir gerçek, ama mevcut vergi oranlarıyla bu fiyata gelmiyor hesap. Siz daha buralarda yokken biz vergi konusunu yazıp çiziyorduk.
İnternetin de her köşesini cehaletinizle, terbiyesizliğinizle doldurdunuz, kirlettiniz. Bir şeyler öğrenin. Sadece porno seyredip goygoy yapmaktan farklı şeylere de yarıyor bu meret.
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jem991 2 gün Guaire
mevcut vergi oranları ile direk yurt dışı satış fiyatı ile gelirse fiyatu 3600 lira oluyor nasıl vergiler ile bu duruma gelmiyor bir telefonun toplam vergi yükü kayıt ücreti hariç %65
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agent1453 2 gün
Üreticiler vergi nedeni ile telefon satamadığı sürece,düşük seviye cihazlar bile alınmaz oldu,herkez harcama yapmayı bırakırsa bir şeyler değişebilir.
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WalterWhite00 2 gün
evofone'un bu telefonu 200 dolara ithal ettiğini düşünmüyorum. telefonun 128 gb olanının satış fiyatı avrupa'da 370 euro olarak açıklanmıştı ki oralarda ötv tarzı saçma sapan vergiler falan yok. tahminimce evofone bu telefonu en az 280 euroya ithal etmiştir. o da 1800 liraya yakın para yapıyor.üstüne vergileri de ekleyince oluyor 3500 tl, 500 lira da kar koymuş adamlar. diğer mantıkla bakarsanız cihazın avrupa satış fiyatı 370 euro (128 gb) , bunu 6.5'la çarpın, vergileri ekleyin. açıklanan fiyata denk geliyor. bu fiyattan satılması normal yani, beklediğim de buydu tam olarak. ama tabi genel anlamda baktığımızda evofone'un müşterileri sömürmeye çalıştığı gerçeğini değiştirmiyor bunlar. bu fiyatta suçun yüzde 40'ı evofone, yüzde 60'ı vergileri kol gibi geçiren sevgili hükümetimizde.
bir de şöyle bir durum var ki telefon piyasasını takip eden insanların çoktan anlamış ve alışmış olması gerekiyor. yeni çıkan telefonlar hep çok yüksek fiyattan çıkar. mesela mi9se ötv artırımından önce bile 3999 liradan piyasaya çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.şu an 3300-3400 civarı bulunabiliyor. mi 9(128 gb) da ötv zammından önce 4999 liradan çıktı, ötv zammına rağmen aradan zaman geçtiği için 4700-4800 lira civarı bulunabiliyor.
128 gb mi 9t'nin de birkaç ay sonra 3300-3500 lira civarı alınabileceğini düşünüyorum, tabi seçimden sonra dolar fırlamazsa.
tabi gönül isterdi ki xiaomi de samsung ve huawei gibi ülkemize özel fiyatlandırma yapsın. ama muhtemelen kar marjları diğer markalara göre çok daha düşük olduğu için yapmıyorlar.
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-erna- 2 gün
Evefone olduğu sürece garantili xiaomi telefon almayın. Garantisiz alın daha iyi. Gerçi samsung ile kıyaslandığında gene de xiaomi garantisiz fiyatları aşırı yüksek. Bu kadar para vereceğime gider amiral gemisi telefon olan s10e alırım. Xiaomi bu fiyat politikasını tr'ye getirttiği sürece samsung gibi tr'ye özel fiyat ile telefon getirtmediği sürece artık kimse xiaomi telefon almaz. Millet senin telefonunu 1000-1200tl ye amiral gemisi alabildiği için seçti(mi5- mi5s gibi). Ya da yakın zamandan örnek verecek olursak poco f1 gibi bir telefonu diğer amiral gemilerin yarı fiyatına alabildiği için seçti. Şimdi adam o kadar para verip üstüne hala tam kapatılamayan reklamla dolu miui'ını kullanmak için bu kadar para hayatta vermez. Ha gidersiniz alt marka redmi alırsınız ona bir şey demem fiyat olarak daha iyi durumda redmi markası. Ama ben burada xiaomi için konuşuyorum.
Ek olarak bu telefon için sıkıntı kameranın açılır kapanır olması. Açık iken düşme vs olduğunda kırılma ihtimali çok yüksek ve telefonun uzun süre kullanımında sıkıntılar çıkarabilir.
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