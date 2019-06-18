Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!

Mi 9T Türkiye fiyatı
Xiaomi Mi 9T’nin iki farklı kapasitedeki modeli ülkemize geliyor. Bunlardan başlangıç modeli olan 6 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyon 3799 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 3999 TL’den sunuluyor. Temmuz ayı başı itibari ile Mi 9T çeşitli satış kanallarında yerini alacak.
Mi 9T özellikleri
Daha önce belirttiğimiz üzere Mi 9T, Redmi K20’nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu. Bu yüzden Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Arka taraftaki üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Ana sensöre 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kameramız ise 20 MP. Telefonun diğer özellikleri 4000 mAh batarya, NFC, ekrandan parmak izi okuma, 3.5 mm kulaklık girişi, UFS 2.1 depolama vb. şeklinde aktarılabilir.
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Bilseler ki her turlu kaziklaniyorlar.
Reseller ibaresine hic merak etmezler de :)
Matematik özürünüzün üstüne bir de Türkçe özürünü ekleyip, ama vergiler demeyin. Vergilerin anasının nikahı boyutlarına geldiği bir gerçek, ama mevcut vergi oranlarıyla bu fiyata gelmiyor hesap. Siz daha buralarda yokken biz vergi konusunu yazıp çiziyorduk.
İnternetin de her köşesini cehaletinizle, terbiyesizliğinizle doldurdunuz, kirlettiniz. Bir şeyler öğrenin. Sadece porno seyredip goygoy yapmaktan farklı şeylere de yarıyor bu meret.
bir de şöyle bir durum var ki telefon piyasasını takip eden insanların çoktan anlamış ve alışmış olması gerekiyor. yeni çıkan telefonlar hep çok yüksek fiyattan çıkar. mesela mi9se ötv artırımından önce bile 3999 liradan piyasaya çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.şu an 3300-3400 civarı bulunabiliyor. mi 9(128 gb) da ötv zammından önce 4999 liradan çıktı, ötv zammına rağmen aradan zaman geçtiği için 4700-4800 lira civarı bulunabiliyor.
128 gb mi 9t'nin de birkaç ay sonra 3300-3500 lira civarı alınabileceğini düşünüyorum, tabi seçimden sonra dolar fırlamazsa.
tabi gönül isterdi ki xiaomi de samsung ve huawei gibi ülkemize özel fiyatlandırma yapsın. ama muhtemelen kar marjları diğer markalara göre çok daha düşük olduğu için yapmıyorlar.
Ek olarak bu telefon için sıkıntı kameranın açılır kapanır olması. Açık iken düşme vs olduğunda kırılma ihtimali çok yüksek ve telefonun uzun süre kullanımında sıkıntılar çıkarabilir.
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