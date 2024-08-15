Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi Smart Band 9 Türkiye’de
Xiaomi Smart Band 9 fiyatı 1.399 TL olarak açıklandı. Türkiye’de gümüş, mavi, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, aktivite takibi için piyasadaki en ideal cihazlardan birisi konumunda.
Tasarım noktasında iddialı olan Smart Band 9, 1,62 inçlik 1200 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip. 150’den fazla spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin pil ömrü ise 21 güne kadar dayanabiliyor. Kalp atış hızı ve SpO2 izleme özelliğiyle desteklenen Smart Band 9, Bluetooth 5.4’ü kullanıyor. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapısı olan Smart Band 9, uyku takibi ve diğer ölçümlerinde önceki modellere göre daha yüksek doğruluk vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.