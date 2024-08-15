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Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte kullanıcılar tarafından sevilen Band serisinin yeni üyesi olan Smart Band 9’u resmen tanıtmıştı. Çin’de bir süredir satışta olan Smart Band 9, kısa bir süre önce Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye’de de satışa çıkartıldı. Bu bağlamda Xiaomi Smart Band 9 Türkiye fiyatı da belli oldu.

Xiaomi Smart Band 9 Türkiye’de

Xiaomi Smart Band 9 fiyatı 1.399 TL olarak açıklandı. Türkiye’de gümüş, mavi, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, aktivite takibi için piyasadaki en ideal cihazlardan birisi konumunda.

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Tasarım noktasında iddialı olan Smart Band 9, 1,62 inçlik 1200 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip. 150’den fazla spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin pil ömrü ise 21 güne kadar dayanabiliyor. Kalp atış hızı ve SpO2 izleme özelliğiyle desteklenen Smart Band 9, Bluetooth 5.4’ü kullanıyor. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapısı olan Smart Band 9, uyku takibi ve diğer ölçümlerinde önceki modellere göre daha yüksek doğruluk vadediyor.

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Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı