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    Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Xiaomi, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlik kapsamında yeni telefonlarıyla birlikte akıllı bileklik Smart Band 9'u tanıttı. Şimdi ise Xiaomi Band 9 Türkiye fiyatı açıklanarak satışa sunuldu.
    Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte kullanıcılar tarafından sevilen Band serisinin yeni üyesi olan Smart Band 9’u resmen tanıtmıştı. Çin’de bir süredir satışta olan Smart Band 9, kısa bir süre önce Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye’de de satışa çıkartıldı. Bu bağlamda Xiaomi Smart Band 9 Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Xiaomi Smart Band 9 Türkiye’de

    Xiaomi Smart Band 9 fiyatı 1.399 TL olarak açıklandı. Türkiye’de gümüş, mavi, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, aktivite takibi için piyasadaki en ideal cihazlardan birisi konumunda.

    Tasarım noktasında iddialı olan Smart Band 9, 1,62 inçlik 1200 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip. 150’den fazla spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin pil ömrü ise 21 güne kadar dayanabiliyor. Kalp atış hızı ve SpO2 izleme özelliğiyle desteklenen Smart Band 9, Bluetooth 5.4’ü kullanıyor. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapısı olan Smart Band 9, uyku takibi ve diğer ölçümlerinde önceki modellere göre daha yüksek doğruluk vadediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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