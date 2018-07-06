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Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı

Daha öne çalışırken görüntülenen ve çerçevesiz ekran tasarımı açığa çıkan Xiaomi Mi MIX 3'ün bu sefer de model model fiyat etiketleri ortaya çıktı. Ayrıca Mi MIX 3'ün Ferrari özel sürümü de bulunacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
20,8b
1
11
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı
Xiaomi Mi MIX 3 sızıntıları dur durak bilmiyor. Daha önce çalışırken görüntülenen Mi MIX 3'ün bu seferde Ferrari özel sürümü ortaya çıktı. Üstelik telefonun model model fiyatlandırması da sızdırıldı.

Mi MIX 3 fiyatlandırması

Standart ve seramik olmak üzere iki farklı modelle gelecek Mi MIX 3'ün bir de Ferrari özel sürümü olacak. Özellikleri ve fiyatı modellere göre değişiklik gösterecek Mi MIX 3'ün seramik ve standart versiyonlarının fiyatı aşağıdaki gibi:

Mi MIX 3 standart versiyon

  • 6 GB RAM + 64 GB ROM: 510$
  • 6 GB RAM + 128 GB ROM: 555$
  • 8 GB RAM + 128 GB ROM: 600$
  • 8 GB RAM + 256 GB ROM: 645$

Mi MIX 3 seramik versiyon

  • 6 GB RAM + 64 GB ROM: 660$
  • 6 GB RAM + 128 GB ROM: 705$
  • 8 GB RAM + 128 GB ROM: 750$
  • 8 GB RAM + 256 GB ROM: 795$
Mi MIX 3 sadece RAM ve depolama kapasitesine göre farklılık göstermeyecek. Standart ve seramik sürüm için farklı batarya kapasiteleri belirtilmiş. Standart sürüm Mi MIX 3'te 3500 mAh pil yer alacakken, seramik versiyonda ise 4000 mAh batarya bulunacak. Ayrıca her iki model de 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 
Ferrari özel sürümünün fiyatı paylaşılmayan Mi MIX 3'ün Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.androidpure.com/xiaomi-mi-mix-3-pricing-variants/ Yorum Yaz
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dark_hell_86 10 ay en beğenilen
5 ile çarpınca bir çarpıntı oldu :D kahrolsun bazı şeyler.
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piperka106 10 ay
Ekrana gömülü parmak okuyucusu, selfi kamerası vivodaki gibi üsten açılır gibi özellikler gelmiş. Bu telefon aklıma çok yattı, tam istediğim özellikler var. Netleşsin bakalım büyük ihtimal bunu alırım. Her ay Çin'e giden bir müşterim var ondan temin etmeyi düşünüyorum şartlar uygun olursa.
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ender 10 ay
işlemci halen 845 mi ? aynı işlemci ile çıkacaksa Mix2S den tek farkı alttakı ekran kasa oranını azaltmakmı olacak?
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Erwin-Rommel 10 ay
Xiaomi de şımarmaya başladı. F/P kralı diyorduk ama böyle giderse 2 seneye fiyat/performans markası olmaktan çıkar.
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Dharma Initiative 10 ay
ayfon fiyatına xiaomi alınmaz.biz seni kullanıcı dostu sanıyorduk.
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system electronıc 10 ay
Şimdi bu telefon eylül ayında tanıtılır, ekimde satışa çıkar, tabii herzaman ki gibi karaborsa, Mi MIX 3 standart versiyon 510 dolar denmiş, tabii ilk çıktığı 3 ay bu fiyata hayatta bulunmaz, çinden gidip alsan bile 510 dolarlık olan modeli 600 dolardan aşşağıya bulamayız, 600 dolara aldı uyanık türk girişimciler, buraya getirip 800 dolardan aşşağıya satmazlar, böyle olunca mix 3 ün en baz modeli bugünün kuru ile 3700 den aşşağı olmaz.
seramik versiyonun baz modeli ise kabaca bir hesapla 4300 tl civarı olur, tabii bu fiyatlar ilk 3 ay içiresinde, elden getirip satanlardan almak isteyeyn kişilerin karşılaşacağı rakamlar.
O yüzden mix 3 ü takip edenler, almak için uzun bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.
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kymelria 10 ay
Sadece ekranı değil fiyatı da büyütmüşler
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my54 10 ay
Bu iş giderek değişik bir hal almaya başladı. iPhone fiyat düşürüyor, Xiaomi fiyat artırıyor.
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dark_hell_86 10 ay en beğenilen
5 ile çarpınca bir çarpıntı oldu :D kahrolsun bazı şeyler.
1 Yanıt Yanıtla +35
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The Balance 10 ay dark_hell_86
Dolar ise 6.9888096 civarı olacak. Vergisi zartı zurtu var.
Yani 500 dolarlık ürün Türkiye'de 3500 TL+- civarı fiyata satılması lazım.

Edit:vergi hesaplama hatası
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Slaved by makarna 10 ay
Vay be, xiaomi 3999CNY bandını aşıp 5299 CNY'ye gelmiş ... Ama hakediyor
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vjdrsjejv 10 ay
Batarya farkı olmadı xiaomi
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