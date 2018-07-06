Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı

Teknoloji Editörü
Xiaomi Mi MIX 3 sızıntıları dur durak bilmiyor. Daha önce çalışırken görüntülenen Mi MIX 3'ün bu seferde Ferrari özel sürümü ortaya çıktı. Üstelik telefonun model model fiyatlandırması da sızdırıldı.
Mi MIX 3 fiyatlandırması
Standart ve seramik olmak üzere iki farklı modelle gelecek Mi MIX 3'ün bir de Ferrari özel sürümü olacak. Özellikleri ve fiyatı modellere göre değişiklik gösterecek Mi MIX 3'ün seramik ve standart versiyonlarının fiyatı aşağıdaki gibi:
Mi MIX 3 standart versiyon
- 6 GB RAM + 64 GB ROM: 510$
- 6 GB RAM + 128 GB ROM: 555$
- 8 GB RAM + 128 GB ROM: 600$
- 8 GB RAM + 256 GB ROM: 645$
Mi MIX 3 seramik versiyon
- 6 GB RAM + 64 GB ROM: 660$
- 6 GB RAM + 128 GB ROM: 705$
- 8 GB RAM + 128 GB ROM: 750$
- 8 GB RAM + 256 GB ROM: 795$
Mi MIX 3 sadece RAM ve depolama kapasitesine göre farklılık göstermeyecek. Standart ve seramik sürüm için farklı batarya kapasiteleri belirtilmiş. Standart sürüm Mi MIX 3'te 3500 mAh pil yer alacakken, seramik versiyonda ise 4000 mAh batarya bulunacak. Ayrıca her iki model de 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
Ferrari özel sürümünün fiyatı paylaşılmayan Mi MIX 3'ün Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
http://www.androidpure.com/xiaomi-mi-mix-3-pricing-variants/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
seramik versiyonun baz modeli ise kabaca bir hesapla 4300 tl civarı olur, tabii bu fiyatlar ilk 3 ay içiresinde, elden getirip satanlardan almak isteyeyn kişilerin karşılaşacağı rakamlar.
O yüzden mix 3 ü takip edenler, almak için uzun bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.
Yani 500 dolarlık ürün Türkiye'de 3500 TL+- civarı fiyata satılması lazım.
Edit:vergi hesaplama hatası
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