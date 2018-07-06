Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı

Xiaomi Mi MIX 3 sızıntıları dur durak bilmiyor. Daha önce çalışırken görüntülenen Mi MIX 3'ün bu seferde Ferrari özel sürümü ortaya çıktı. Üstelik telefonun model model fiyatlandırması da sızdırıldı.

Mi MIX 3 fiyatlandırması

Standart ve seramik olmak üzere iki farklı modelle gelecek Mi MIX 3'ün bir de Ferrari özel sürümü olacak. Özellikleri ve fiyatı modellere göre değişiklik gösterecek Mi MIX 3'ün seramik ve standart versiyonlarının fiyatı aşağıdaki gibi:

Mi MIX 3 standart versiyon

6 GB RAM + 64 GB ROM: 510$

6 GB RAM + 128 GB ROM: 555$

8 GB RAM + 128 GB ROM: 600$



8 GB RAM + 256 GB ROM: 645$

Mi MIX 3 seramik versiyon 6 GB RAM + 64 GB ROM: 660$

6 GB RAM + 128 GB ROM: 705$

8 GB RAM + 128 GB ROM: 750$

8 GB RAM + 256 GB ROM: 795$ Mi MIX 3 sadece RAM ve depolama kapasitesine göre farklılık göstermeyecek. Standart ve seramik sürüm için farklı batarya kapasiteleri belirtilmiş. Standart sürüm Mi MIX 3'te 3500 mAh pil yer alacakken, seramik versiyonda ise 4000 mAh batarya bulunacak. Ayrıca her iki model de 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ferrari özel sürümünün fiyatı paylaşılmayan Mi MIX 3'ün Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

http://www.androidpure.com/xiaomi-mi-mix-3-pricing-variants/