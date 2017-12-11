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Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse"

1 yıl
13,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda hayranı olduğum Xiaomi Mix serisinin ikinci telefonu Mi Mix 2'nin kutusundakilere bakıyor, telefonu ergonomik açıdan ilk Mix ile karşılaştırıyor, ilk izlenimimi aktarıyorum.
Xiaomi'nin Mi Mix2 modelini incelemiş fakat kutu içeriğini sizlerle paylaşamamıştık. Bu videomuzda Xiaomi'nin yeni çerçevesiz telefonu Mi Mix 2'nin bir de kutu içeriğine bakıyor aynı zamanda telefonu ilk kez deneyen ben, izlenimlerimi aktarıyorum.
Telefonu kutusu ile ofisimize getiren Çin Telefon Pazarı grubuna da teşekkür ederiz. 
Daha önce yaptığımız detaylı Mi Mix 2 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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talha1903 1 yıl en beğenilen
çok gereksiz bir video olmuş bence. Erdi zaten tanıtmıştı. bu nedir ya 8-10 yaşındaki çocukların çektiği youtube videoları gibi. Yeni içerikler oluşturulmasında zorluk çekiliyor anlaşılan seviye iyice düştü
çok gereksiz bir video olmuş bence. Erdi zaten tanıtmıştı. bu nedir ya 8-10 yaşındaki çocukların çektiği youtube videoları gibi. Yeni içerikler oluşturulmasında...
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burakesan 1 yıl TIME
TIME

Hocam ne zamandir soracam unutuyorum

1şolt ne demek

2nickin neden burakesan? Esan nerden geliyor?



Merhabalar,

Şolt, araştırmalarımız sonucu çevresi temiz tutulan, saygı duyulan göl anlamına geliyor; aynı zamanda da büyüklerimizden şu an Kırım'ın olduğu bölgede küçük bir Şolt hükümetinin olduğunu ve Rus işgaliyle yıkıldığını biliyoruz.

Aslında en başta Burak-@-san idi, AD - @ - Japonca kişi eki şeklinde. Sonrasında Burak - e - san şeklini aldı. Keşanlı olduğumu düşünenler oluyor, Trabzonluyum :D
TIMEHocam ne zamandir soracam unutuyorum1şolt ne demek2nickin neden burakesan? Esan nerden geliyor?
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Xloud 1 yıl
Birde Mesut bey açsın bakalım Mi Mix 2 mi çıkıcak gene kutudan...
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ekullu 1 yıl
Kameranın altta konumlanmasını eksi bir özellik olarak sunmuşsunuz. Merak ettim, selfi çekerken telefon ters döndürüldüğünde, yani kamera üste alındığında görüntüyü terse çeviren bir ayar seçeneği yok mu?
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vesselam510 1 yıl
2dk lık kutu açma olmuş 10dk yı gördükden sonra kapattım
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orislevin 1 yıl
Bütün videonun özeti: Erdi Özüağ bu telefonu bütün detayları ile daha önce incelemişti


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talha1903 1 yıl en beğenilen
çok gereksiz bir video olmuş bence. Erdi zaten tanıtmıştı. bu nedir ya 8-10 yaşındaki çocukların çektiği youtube videoları gibi. Yeni içerikler oluşturulmasında zorluk çekiliyor anlaşılan seviye iyice düştü
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system electronıc 1 yıl
Mesut bey olsaydı şimdi cihazı yerden yere vurmuştu :) :)
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Kutudan kulaklık çıkmadı mı yoksa ben mi göremedim? Tip-c taşıyan cihazlardan kulaklık çıkmıyor mu?
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Fx_57,5 1 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

Kutudan kulaklık çıkmadı mı yoksa ben mi göremedim? Tip-c taşıyan cihazlardan kulaklık çıkmıyor mu?

Xiaomi nin hiçbir modelinde kulaklık yer almıyor
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Xloud 1 yıl
Birde Mesut bey açsın bakalım Mi Mix 2 mi çıkıcak gene kutudan...
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froster2006 1 yıl
Beylikduzu migros 5m den kardesine siyah seramik 128gb olanini 2375tl ye bu gun aldik.Bir mi5 e baktim birde sonraki serilere,sirket cok buyuk asama kaydetmis.Hele mix2 nin arka kaplamasi cok albenilu ve kaliteli olmus,ozellikle altin renkli yazi bana luks saat markalarini veya dizayn kalemleri hatirlatti.Max2 yi almistik gecen hafta,gercekten cok buyuk asama kaydedilmis.
Virtinde birde iphone x vardi beyaz,onuda rica ettim,elime aldigimda cok kalin geldi oncelikle,ili telin markasini degistirseniz x i kimse beyenmez ancak bir de o fiyat oldugu zaman isterse ne isletim sistemi olsun benim icin tum esprisini kaybediyor.
Para harcayip alanlarada gule gule kullansinlar derin ancak,eder cok fazla.
Sonuc,mix2 cok degerli gozuken bir tel olmus.Nerede ise aksesuar yerine gececek bir dizayn ve hissiyata sahip artik.
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TrickyBogard 1 yıl
İkibinonyedivari derken? Sene 2018 olmak üzere üstelik...
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burakesan 1 yıl TrickyBogard
TrickyBogard

İkibinonyedivari derken? Sene 2018 olmak üzere üstelik...

Merhabalar,

videoyu çekip sunuculara yükleyeli 1 ay kadar oluyor, yayınlanması şimdiye nasip oldu, yayın tarihini yayın yönetmenimiz belirliyor :)

Siz de bir yandan bir şeye dikkat çekmiş olduğunuz, sene 2018 oluyor ve Mi Mix 2, 2017'nin trendi çift arka kamera paketiyle gelmiyor...
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mert1907 1 yıl
Şu orantısız şeyleri sevmiyorum. Altta niye o boşluk var üst taraf gibi inceltsenize kardeşim.
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