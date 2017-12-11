Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse"

Video Editörü
Bu videoda hayranı olduğum Xiaomi Mix serisinin ikinci telefonu Mi Mix 2'nin kutusundakilere bakıyor, telefonu ergonomik açıdan ilk Mix ile karşılaştırıyor, ilk izlenimimi aktarıyorum.
Xiaomi'nin Mi Mix2 modelini incelemiş fakat kutu içeriğini sizlerle paylaşamamıştık. Bu videomuzda Xiaomi'nin yeni çerçevesiz telefonu Mi Mix 2'nin bir de kutu içeriğine bakıyor aynı zamanda telefonu ilk kez deneyen ben, izlenimlerimi aktarıyorum.
Telefonu kutusu ile ofisimize getiren Çin Telefon Pazarı grubuna da teşekkür ederiz.
Daha önce yaptığımız detaylı Mi Mix 2 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Merhabalar,
Şolt, araştırmalarımız sonucu çevresi temiz tutulan, saygı duyulan göl anlamına geliyor; aynı zamanda da büyüklerimizden şu an Kırım'ın olduğu bölgede küçük bir Şolt hükümetinin olduğunu ve Rus işgaliyle yıkıldığını biliyoruz.
Aslında en başta Burak-@-san idi, AD - @ - Japonca kişi eki şeklinde. Sonrasında Burak - e - san şeklini aldı. Keşanlı olduğumu düşünenler oluyor, Trabzonluyum :D