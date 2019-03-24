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Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak

Xiaomi tarafından bugün paylaşılan poster üzerinde 1.07 kilogram ağırlığa sahip Xiaomi Mi Notebook Air modelinin 26 Mart tarihinde tanıtılacağı görülüyor. Yeni notebook hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak
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Çin’in başarılı akıllı telefon üreticisi Xiaomi, notebook modelleriyle de dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle kaliteli kasa yapısına rağmen uygun fiyatını koruması kullanıcıların gözünde Xiaomi notebook modellerini önemli bir noktaya taşıyor. Firmanın sosyal medya hesabından paylaştığı poster ile yeni bir notebook göreceğimiz ortaya çıktı.

Sadece 1.07 kilogram

Posterden anlaşıldığı kadarıyla göreceğimiz model yenilenmiş Xiaomi Mi Notebook Air olacak. Hatta 1.07 kilogram ağırlığını da şimdiden öğrenmiş olduk. Xiaomi’nin 2016 yılında notebook pazarına girdiği ilk modeli Mi Notebook Air olduğu için özel bir öneme sahip. Apple Macbook Air’in 1.25 kilogram ve Huawei MateBook 12’nin 1.3 kilogram ağırlıkları düşünüldüğünde, Mi Notebook Air’in gerçekten oldukça hafif olduğu söylenebilir.

Her ne kadar teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da güncel donanım çözümleriyle yenilenmiş modelin bizleri beklediği hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ek olarak tasarım olarak da yine Apple’ın Macbook modellerinden esintiler görmemiz şaşırtıcı olmayacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı"

Yeni Mi Notebook Air modelinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak belirtiliyor. Kısacası birkaç gün içinde resmi olarak cihazın tüm detayları sır olmaktan çıkacak. Biz de anında sizlere aktarıyor olacağız. Son olarak birkaç farklı Mi Notebook Air versiyonu görmemizin de mümkün olduğunu belirtelim.


https://www.gizmochina.com/2019/03/23/new-xiaomi-mi-notebook-air-launching-on-march-26-weighs-1-07kg/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Daha önceki modelinden kullanıyorum. Büyük bir istekle almıştım. Elektronik eşya konusunda uğradığım en büyük hayal kırıklığı. Bir zamam sonra pili şarj olmamaya ve kendi kendine açılıp kapanmaya başlıyor. Türkiye'de hiçbir yedek parçası yok. Klavyem bozuldu. Ve onun haricinde iki defa da pil siparişi verdim Çin'den. Pillerden birincisi 2 ay sonra diğeri de aldığımın haftası yukarıda belirttiğim sorunu çıkardı. Uzak durun.
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tesbihcekenhoroz 1 ay
Macbook Air 2008 modeliyle 3 poundluk yani 1kilo 500 gramdi 10 yil sonra çıkan Macbook Air modeli ise çok bir fark olmayarak 1 kilo 250 grama dustu Artik işlemciler daha küçük bataryalar daha hafif ee artık hayatımıza ince çerçeveli ekranlarda girdi dolayisiyla bu kadar sasirmaya gerek yok. Fiyatini gorelim bide xiaomi artık ucuza satmicaz diye aciklama yapmisti geçenlerde.
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AirSupport 1 ay
Malzeme kalitesi - donanım - pil süresi kalitesi yeterliyse bence alınır.
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Bloodin 1 ay
i5-8250U + MX250 ekran kartı süper ötesi bir cihaz olur. Ya da direk Ryzen 3700U
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pro-üye 1 ay
Umarım telefonlardaki fiyat politikasini leptoba da uygularlar
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The.Mafia 1 ay
Önemli olan fiyat uygun gelirse iyi olur bekleyenler için
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homebird 1 ay
Hadi Xao! Amd cpu koy şu makineye şaşırt bizi.
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smart1978 1 ay
15" te olacaksa basari aksi halde anlami yoktur.
Hafiflik ekranin buyuklugune baglidir.
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CWaRRioR 1 ay smart1978
Bence gayet de anlamlı. 13" olup piyasadaki en hafif ultrabook bu bilgisayardan en az 100g daha ağırdır -ki bu da +10%'a tekabül ediyor. MacBook Air, Dell XPS gibi popüler alternatifler de en az 1.2kg var bildiğim kadarıyla. Yani neresinden bakarsan bak başarı.
Asıl kritik konu, bu ağırlık avantajını kasa kalitesinden ödün vererek yapıp yapmadıkları olmalı bence. Kimse bükülen laptop istemez sonuçta.
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