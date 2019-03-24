Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak

Çin’in başarılı akıllı telefon üreticisi Xiaomi, notebook modelleriyle de dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle kaliteli kasa yapısına rağmen uygun fiyatını koruması kullanıcıların gözünde Xiaomi notebook modellerini önemli bir noktaya taşıyor. Firmanın sosyal medya hesabından paylaştığı poster ile yeni bir notebook göreceğimiz ortaya çıktı.

Sadece 1.07 kilogram

Posterden anlaşıldığı kadarıyla göreceğimiz model yenilenmiş Xiaomi Mi Notebook Air olacak. Hatta 1.07 kilogram ağırlığını da şimdiden öğrenmiş olduk. Xiaomi’nin 2016 yılında notebook pazarına girdiği ilk modeli Mi Notebook Air olduğu için özel bir öneme sahip. Apple Macbook Air’in 1.25 kilogram ve Huawei MateBook 12’nin 1.3 kilogram ağırlıkları düşünüldüğünde, Mi Notebook Air’in gerçekten oldukça hafif olduğu söylenebilir.

Her ne kadar teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da güncel donanım çözümleriyle yenilenmiş modelin bizleri beklediği hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ek olarak tasarım olarak da yine Apple’ın Macbook modellerinden esintiler görmemiz şaşırtıcı olmayacak.

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Yeni Mi Notebook Air modelinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak belirtiliyor. Kısacası birkaç gün içinde resmi olarak cihazın tüm detayları sır olmaktan çıkacak. Biz de anında sizlere aktarıyor olacağız. Son olarak birkaç farklı Mi Notebook Air versiyonu görmemizin de mümkün olduğunu belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2019/03/23/new-xiaomi-mi-notebook-air-launching-on-march-26-weighs-1-07kg/