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    Yarı iletken pazarında "cam substrat" yarışı

    Yarı iletken pazarında cam substrat veya alt tabaka alanındaki yarış giderek kızışıyor. TSMC, Intel ve Samsung ile mücadele ederken Nvidia için cam alt tabakalar üretmek istiyor.
    Yarı iletken pazarında 'cam substrat' yarışı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yarı iletken endüstrisinde büyük bir heyecan uyandıran cam substrat (veya alt tabaka) teknolojisi, sektördeki dev oyuncuların dikkatini çekiyor. Özellikle yapay zeka (AI) pazarının hızla büyümesi, performans artışlarını sürdürebilmek adına yeni teknolojilere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Yeni bir rapora göre TSMC ve Intel, Ar-Ge çalışmalarını agresif bir şekilde genişletmek istiyor. Nvidia ise cam substrat teknolojisini kullanmaya öncelik vermeye hazırlanıyor.

    Geleneksel olarak yarı iletken paketleme süreçlerinde kullanılan yöntemler, mevcut teknolojinin sınırlarını zorluyor. Özellikle hızla gelişen AI ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanlarında, daha büyük yonga boyutları ve daha yüksek transistör yoğunlukları için yeni çözümler gerekli hale geldi. Bu noktada cam substratlar, geleneksel CoWoS paketleme teknolojisinin yerini alabilecek potansiyele sahip. Cam substratlar, daha ince ve daha dayanıklı yapıları sayesinde, yonga boyutlarını artırırken aynı zamanda transistör yoğunluğunu da artırabiliyor.

    Intel avantajlı

    Yarı iletken pazarında 'cam substrat' yarışı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan cam substrat teknolojisinde liderliği kim ele geçirecek sorusu, sektörde büyük bir merak konusu. Intel, bu alandaki çalışmalarını on yılı aşkın bir süredir sürdürüyor ve seri üretime hazır olduğunu belirtiyor. Ancak TSMC, Nvidia’nın talepleri doğrultusunda bu teknolojiyi gelecekteki FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) paketleme süreçlerine entegre etmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Ayrıca Samsung Electronics ve Huawei'nin bir atılım elde etmek için cam alt tabaka Ar-Ge sürecine yoğun bir şekilde yatırım yaptığı ancak yöntem naif olduğu için hala gidilecek uzun bir yol olduğu belirtiliyor.

    Rapora göre, Tayvan merkezli birçok üretici cam substratı "geleceğe bir yatırım" olarak görüyor. Bu bağlamda, Titanium gibi firmalar, cam substrat ekipman üreticilerini bir araya getiren yeni bir ittifak olan "E Core"u oluşturdu. Cam substrat teknolojisinin piyasalara ne zaman gireceği sorusu da yanıt bulmuş durumda. Önde gelen üreticiler, bu yenilikçi çözümleri 2025-2026 döneminde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Intel ve TSMC, bu süreçte en önde gelen isimler olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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