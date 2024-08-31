Yarı iletken pazarında "cam substrat" yarışı

Geleneksel olarak yarı iletken paketleme süreçlerinde kullanılan yöntemler, mevcut teknolojinin sınırlarını zorluyor. Özellikle hızla gelişen AI ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanlarında, daha büyük yonga boyutları ve daha yüksek transistör yoğunlukları için yeni çözümler gerekli hale geldi. Bu noktada cam substratlar, geleneksel CoWoS paketleme teknolojisinin yerini alabilecekpotansiyelesahip. Cam substratlar, daha ince ve daha dayanıklı yapıları sayesinde, yonga boyutlarını artırırken aynı zamanda transistör yoğunluğunu da artırabiliyor.
Intel avantajlı
Rapora göre, Tayvan merkezli birçok üretici cam substratı "geleceğe bir yatırım" olarak görüyor. Bu bağlamda, Titanium gibi firmalar, cam substrat ekipman üreticilerini bir araya getiren yeni bir ittifak olan "E Core"u oluşturdu. Cam substrat teknolojisinin piyasalara ne zaman gireceği sorusu da yanıt bulmuş durumda. Önde gelen üreticiler, bu yenilikçi çözümleri 2025-2026 döneminde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Intel ve TSMC, bu süreçte en önde gelen isimler olacak gibi görünüyor.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.