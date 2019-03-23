Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

Lider akıllı telefon üreticilerinden Huawei, 25 Mart'ta Enjoy 9e ve Enjoy 9S olmak üzere 2 yeni akıllı telefon modelini ve MediaPad M5 Youth Edition 2019 olmak üzere 1 yeni tablet modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei, Enjoy 9e'nin teknik özelliklerinin ve tasarımının küçük bir kısmını ortaya koyan bir afiş yayınlamıştı. Tanıtımına sayılı günler kala ise cihazın tüm teknik özellikleri ve görselleri açığa çıktı.

Huawei Enjoy 9e, 6.08 inç genişliğinde, HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Helio P35 yonga setinden gücünü alan cihaz, 3 GB RAM ve microSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 32/64 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor.

13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 3.020 mAh'lik bir batarya ile gelen cihazın, EMUI 9.0 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkması bekleniyor. Huawei Enjoy 9e, tıpkı Y6 2019 gibi suni deri kaplamalı, kehribar sarısı bir varyanta sahip olacak. Cihaz gece yarısı siyahı, safir mavisi ve kehribar sarısı olmak üzere toplam 3 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/03/23/huawei-enjoy-9e-official-renders-and-specs-leak-has-helio-p35-soc-and-leather-back-variant/