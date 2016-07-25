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Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor

Akıllı telefon pazarının en başarılı isimlerinden Huawei, faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde de yükseliş trendi yakaladı. Firma, bu yıl önemli bir gelir artışı bekliyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor

Geçen yılı akıllı telefon pazarının üçüncüsü olarak kapatan ve bu yıl da 120 milyon hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Huawei, gelir konusunda da beklentilerini yükseltmiş durumda.

Mobil cihaz pazarının yanında telekomünikasyon ekipmanları sektöründe de liderlik mücadelesi veren Huawei, yılın ilk 6 ayında 36.8 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 40 civarında artış yaşadı. Geçen yıl da aynı dönemde yüzde 30 civarında bir artış yaşanmıştı.

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Firmanın yıl içerisindeki toplam gelir beklentisi ise 75 milyar dolar oldu. Firma, tüketici elektroniği, kurumsal elektronik ve telekom sektöründe sürekli artış yakalamış durumda. Bu ivme ile, hedefin kolayca aşılabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, faaliyet kar marjında bir miktar düşüş var ve yüzde 12 seviyesinde. Bu bakımdan, faaliyet karında büyük bir artış beklenmiyor.

Bu yılın ikinci yarısında Honor 8 serisini piyasaya sürecek olan Huawei, ayrıca Mate 9 amiral gemisini de hazırlıyor. Telekom tarafında ise 5G teknolojilerine yoğun bir yatırım yapan Huawei, farklı ortaklarla denemelere başlamış durumda. Önümüzdeki yıllarda da, bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. 

 

http://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-results-idUSKCN10506R Yorum Yaz
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Lazeran 2 yıl en beğenilen
hayatımda harcayabileceğim çok fazla boş zamanım var ben de haberleri okumadan ekrem71'i eleştiriyorum. nasılım ama böyle küçük hınzırlıklarım vardır.
hem ekrem71i eleştirince süper bir haber editörü gibi görünüyorum ama ingilizcem yok, 2 yılda bir kitap okurum ama türkçeyi en iyi ben kullanırım. çünkü evet allah vergisi herkes benim gibi zeki olamaz.
hayatımda harcayabileceğim çok fazla boş zamanım var ben de haberleri okumadan ekrem71'i eleştiriyorum. nasılım ama böyle küçük hınzırlıklarım vardır.hem e...
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atilasat 2 yıl
75 milyar dolar. dile kolay. artık eskisi gibi ucuz değil telefonları. bu yuzden o rakama ulaşabilirler.
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ERIKCI 2 yıl
Huawei'yi normal olmayan bir şekilde seviyorum. Huawei'nin haberlerini görünce heyecanlanıyor, gelirleri artınca tebessüm ediyorum. Ama bunların sebebini biliyorum. Çıkardığı onlarca sorunlara rağmen lollipop bile alan canım IDEOS X5. Saygıyla anıyorum.
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Lazeran 2 yıl en beğenilen
hayatımda harcayabileceğim çok fazla boş zamanım var ben de haberleri okumadan ekrem71'i eleştiriyorum. nasılım ama böyle küçük hınzırlıklarım vardır.
hem ekrem71i eleştirince süper bir haber editörü gibi görünüyorum ama ingilizcem yok, 2 yılda bir kitap okurum ama türkçeyi en iyi ben kullanırım. çünkü evet allah vergisi herkes benim gibi zeki olamaz.
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clb12 2 yıl
Klasik bir ekrem 71 haberi daha...
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