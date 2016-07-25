Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor

Geçen yılı akıllı telefon pazarının üçüncüsü olarak kapatan ve bu yıl da 120 milyon hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Huawei, gelir konusunda da beklentilerini yükseltmiş durumda.

Mobil cihaz pazarının yanında telekomünikasyon ekipmanları sektöründe de liderlik mücadelesi veren Huawei, yılın ilk 6 ayında 36.8 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 40 civarında artış yaşadı. Geçen yıl da aynı dönemde yüzde 30 civarında bir artış yaşanmıştı.

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Firmanın yıl içerisindeki toplam gelir beklentisi ise 75 milyar dolar oldu. Firma, tüketici elektroniği, kurumsal elektronik ve telekom sektöründe sürekli artış yakalamış durumda. Bu ivme ile, hedefin kolayca aşılabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, faaliyet kar marjında bir miktar düşüş var ve yüzde 12 seviyesinde. Bu bakımdan, faaliyet karında büyük bir artış beklenmiyor.

Bu yılın ikinci yarısında Honor 8 serisini piyasaya sürecek olan Huawei, ayrıca Mate 9 amiral gemisini de hazırlıyor. Telekom tarafında ise 5G teknolojilerine yoğun bir yatırım yapan Huawei, farklı ortaklarla denemelere başlamış durumda. Önümüzdeki yıllarda da, bu yükselişin devam etmesi bekleniyor.