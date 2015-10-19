Xiaomi Mi TV Mainboard ile Smart TV heryerde

Bugün yaptığı etkinlik ile Mi TV 3 akıllı amiral gemi televizyon modelini tanıtan Xiaomi, odasındaki televizyondan vazgeçmek istemeyen ancak Mi TV 3 modelinin gücünü ve ses kalitesini isteyen tüketicilere yönelik Mi TV Mainboard adında bir sistem geliştirmiş.





Xiaomi Mi TV Mainboard aslında bir set üstü Android televizyonu konseptinde ilerliyor ancak çeşitli eklentiler ve firmanın uzman tasarımcılarının dokunuşları ile oturma odasında şık bir dekorasyon unsuru haline geliyor.





Xiaomi Mi TV Mainboard esas olarak Mi TV 3 modelindeki donanım bileşenlerini aynen bünyesine katmış. Sistemde MediaTek imzalı MStar 6A928 yongasetine yer verilmiş. 1.4GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeğine sahip olan yongasetinde Mali-T760 grafik birimi kullanılıyor.





Cihazda yine üç kanallı 2GB DDR3 RAM, Bluetooth 4.1, çift anten dizilimli 5. nesil WiFi ve 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. Ayrıca H.265 standardında 4K 60 kare/saniye görüntü oynatımına imkan tanıyor.





Dolby Audio teknolojisini destekleyen sistemde 4 adet 2.5 inçlik orta seviye subwoofer ve iki adet dome tweeter yer alıyor. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş MIUI TV arayüzü ile kolay ve sade bir arayüz sunuyor.





Mi TV Mainboard özel Mi Port adındaki kablo ile Mi TV 3 modeline bağlanıyor ve HDMI, Ethernet, USB gibi geniş bir bağlantı seçeneği sunuyor. Ayrıca HDMI üzerinden harici ekranlara, projeksiyonlara ve sanal gerçeklik gözlüklerine bağlayabilmek de mümkün. Alüminyum alaşımdan üretilmiş kasa elbette heryere götürülebilecek tarzda değil. Oturma odanıza yerleştirdikten sonra uzun süre sizinle beraber kalacaktır.

Xiaomi, standart akıllı televizyonlardaki panelin 10 yıl boyunca sorun çıkarmadan çalışacağını belirtiyor. Mi TV Mainboard ise yaklaşık 1.5 yılda bir yeni özelliklerle güncellenecek. Böylece televizyon kullanıcıları birkaç yıl sonra yeni bir Mi TV Mainboard satın aldıklarında televizyonları da güçlenmiş olacak. Ayrıca televizyonlarını yükseltmeye ihtiyaç duymayacak. Cihaz 157$ fiyat etiketine sahip.

http://en.miui.com/thread-173353-1-1.html