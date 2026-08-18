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    Bu fiyata yok satar: Xiaomi'nin yeni oyuncu monitörü G25i 2026 tanıtıldı

    Xiaomi, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan yeni Gaming Monitor G25i 2026 modelini tanıttı. Monitörün fiyatı yaklaşık 95 dolar olarak açıklandı. İşte detaylar...

    Xiaomi'den 240 Hz oyuncu monitörü: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü seçeneklerine yeni bir model ekledi. Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026, 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve DisplayHDR 400 sertifikası gibi özellikleriyle geliyor. Monitörün fiyatı ise yaklaşık 95 dolar seviyesinde.

    Xiaomi G25i 2026 tanıtıldı

    Xiaomi G25i 2026, 24,5 inç Fast IPS LCD panel kullanıyor. 1920 x 1080 çözünürlük ve 16:9 görüntü oranına sahip olan ekran, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. Panelin yatay ve dikey görüş açısı ise 178 derece olarak açıklandı.Renk tarafında monitör %100 sRGB ve %93 DCI-P3 renk gamı kapsamı sunuyor.

    8-bit renk derinliğine sahip panel, DisplayHDR 400 sertifikası taşıyor. Tipik parlaklık değeri 400 nit, kontrast oranı ise 1000:1. Modelde, oyuncular için AMD FreeSync Premium desteği ve TÜV Rheinland sertifikalı donanım tabanlı düşük mavi ışık teknolojisi de sunuluyor. Ayrıca şirket, monitöre oyun odaklı bazı ek özellikler de eklemiş. Nişangâh kaplaması, gece görüş modu ve karanlık alan iyileştirme seçenekleri sayesinde karanlık sahnelerdeki detayları artıracak.

    Bağlantı seçenekleri arasında ise 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, ses bağlantısı ve DC güç girişi yer alıyor. Monitör, ayağıyla birlikte 557 x 173,1 x 445,6 mm ölçülerine sahip ve 3,2 kilogram ağırlığında. Stand üzerinde -5 ile +15 derece arasında eğim ayarı yapılabiliyor. Ayrıca 75 x 75 mm VESA montaj desteği sunuluyor.

    Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026, Tayvan'da 2.999 Tayvan doları fiyatla satışa çıktı. Bu rakam yaklaşık 95 dolara karşılık geliyor. Xiaomi şu aşamada monitörün Tayvan dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ülkemizde birden fazla modelin halihazırda satışta olduğunu hatırlatalım. 

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