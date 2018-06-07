Selfie tutkunlarına yönelik uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı

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Çok yakında Gearbest ortaklığıyla ülkemize resmi olarak giriş yapacak olan Xiaomi, orta üst segmente yönelik Xiaomi Redmi Y2 modelini tanıttı. Xiaomi Redmi Y2, ön kamerası ve işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında serinin ilk telefonları Redmi Y1 ve Y1 Lite modelleri karşımıza çıkmıştı. Bu defa Lite modeli yerine sadece Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı.

Xiaomi Redmi Y2 özellikleri

Xiaomi Redmi Y2, yapay zekâ ile desteklenen ön kamera ile geliyor. 16 MP çözünürlüğündeki ön kamera f/2.0 diyafram açıklığına sahip. AI Beautify 4.0 sayesinde ön kamera ile çekilen resimlerin daha etkileyici görünmesini sağlıyor.

Cihazın çift arka kamerası ise 12 MP ve 5 MP çözünürlüğe sahip. Xiaomi, portre modunda çekilen fotoğrafların rakiplerinden daha iyi derinlik tespiti yaptığını ifade ediyor.

Xiaomi Redmi Y2, gücünü Snapdragon 625’ten alıyor. İki farklı sürümü bulunan telefonun biri 3 GB RAM + 32 GB depolama alanına, diğeri 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip.

Xiaomi Redmi Y2, yakın zamanda tanıtılan ve ülkemizde de resmi olarak satılacak olan Redmi S2’nin tasarımsal anlamda kopyası gibi duruyor. Alüminyum kasa, 18:9 ekran, dikey kamera dizilimi ve parmak izi okuyucu ile geliyor.

5.99 inç boyutunda büyük bir ekranı bulunan telefonun ekranı 1440x720 px çözünürlüğünde. Böylesine büyük bir ekranda HD+ çözünürlüğü sırıtacaktır. Daha iyi görüntü kalitesi için Full HD+ çözünürlüğün tercih edilmesi daha mantıklı olurdu.

Kutudan Android Oreo ve MIUI 9.5 yüklü olarak çıkacak olan Xiaomi Redmi Y2, 3080 mAh boyutunda bir bataryadan güç alıyor. Günümüz telefonların aksine USB Type-C yerine MicroUSB girişi barındırıyor.

Xiaomi Redmi Y2 fiyatı

Amazon Hindistan’a özel olarak satılacak telefonun altın, pembe altın ve gri renk seçenekleri bulunacak. 3 GB RAM’li versiyonu 150 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu ise 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak.