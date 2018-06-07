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Selfie tutkunlarına yönelik uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı

Xiaomi yapay zeka destekli ön kamerası ile dikkat çeken Xiaomi Redmi Y2'yi tanıttı. Redmi Y1'in devamı telefon, gücünü Snapdragon 625'ten alıyor. Xiaomi Redmi Y2 özellikleri:
11 ay
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Selfie tutkunlarına yönelik uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı
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Çok yakında Gearbest ortaklığıyla ülkemize resmi olarak giriş yapacak olan Xiaomi, orta üst segmente yönelik Xiaomi Redmi Y2 modelini tanıttı. Xiaomi Redmi Y2, ön kamerası ve işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında serinin ilk telefonları Redmi Y1 ve Y1 Lite modelleri karşımıza çıkmıştı. Bu defa Lite modeli yerine sadece Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı.

Xiaomi Redmi Y2 özellikleri

Xiaomi Redmi Y2, yapay zekâ ile desteklenen ön kamera ile geliyor. 16 MP çözünürlüğündeki ön kamera f/2.0 diyafram açıklığına sahip. AI Beautify 4.0 sayesinde ön kamera ile çekilen resimlerin daha etkileyici görünmesini sağlıyor.

Cihazın çift arka kamerası ise 12 MP ve 5 MP çözünürlüğe sahip. Xiaomi, portre modunda çekilen fotoğrafların rakiplerinden daha iyi derinlik tespiti yaptığını ifade ediyor.


Xiaomi Redmi Y2, gücünü Snapdragon 625’ten alıyor. İki farklı sürümü bulunan telefonun biri 3 GB RAM + 32 GB depolama alanına, diğeri 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip.

Xiaomi Redmi Y2, yakın zamanda tanıtılan ve ülkemizde de resmi olarak satılacak olan Redmi S2’nin tasarımsal anlamda kopyası gibi duruyor. Alüminyum kasa, 18:9 ekran, dikey kamera dizilimi ve parmak izi okuyucu ile geliyor.


5.99 inç boyutunda büyük bir ekranı bulunan telefonun ekranı 1440x720 px çözünürlüğünde. Böylesine büyük bir ekranda HD+ çözünürlüğü sırıtacaktır. Daha iyi görüntü kalitesi için Full HD+ çözünürlüğün tercih edilmesi daha mantıklı olurdu.

Kutudan Android Oreo ve MIUI 9.5 yüklü olarak çıkacak olan Xiaomi Redmi Y2, 3080 mAh boyutunda bir bataryadan güç alıyor. Günümüz telefonların aksine USB Type-C yerine MicroUSB girişi barındırıyor.

Xiaomi Redmi Y2 fiyatı

Amazon Hindistan’a özel olarak satılacak telefonun altın, pembe altın ve gri renk seçenekleri bulunacak. 3 GB RAM’li versiyonu 150 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu ise 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak.



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omeric 11 ay en beğenilen
Sürekli bir 6 inç. 6 inç ten başka telefon çıkarmıyorlar. Çıkarın %80 kasa oranli bir 5 inç telefon alalım ya.
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elifednah 11 ay
Cihaz redmi s2 diye de geçiyor.
Cihazı kanalımda inceledim. Fiyatına göre oldukça iyi bir kamera performansı sunuyor
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xStyks 11 ay
Bu arada Y2 aynı zamanda S2 olarak geçiyor.
Kamera ve genel görünüm için inceleme videosu:
youtube.com/...
Selfie çekimi kalite olarak güzel fakat balık gözü gibi çekim yapmış sanki, gerçekçi değil pek.
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xStyks 11 ay
Fiyatı ne kadar olur acaba Türkiye'de?
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apodur 11 ay
Xioami Snapdragon 625'ten vaz geç artık
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wolf silver 11 ay
Ben bataryaya takıldım. 4000 olsaydı iyiydi Yada 3500
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a_y_k_u_t 11 ay
Zaten redmi s2 bu farklı bir telefon değil :) Ekran çözünürlüğü dışında her özelliği iyi. Fiyatına göre uygun, kameraya önem verenler redmi 5 plus yerine bu telefonu tercih edebilirler.
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yolyordam35 11 ay
Snapdragon 625i 1440x720 ile kullanmak cok mantikli bir hareket.
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omeric 11 ay en beğenilen
Sürekli bir 6 inç. 6 inç ten başka telefon çıkarmıyorlar. Çıkarın %80 kasa oranli bir 5 inç telefon alalım ya.
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Johan Elmander 11 ay
Redmi S2'nin tasarımsal olarak kopyası değil, Redmi S2 bu zaten. Sadece Hindistan için ismi farklı.
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keremec 11 ay
özgün tasarım
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