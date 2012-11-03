Xiaomi bu kez TV kutusu hazırlığında





4 çekirdekli Mi-2 akıllı telefonu ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Çinli Xiaomi, bu kez bir set üstü TV kutusu ile pazara çıkmayı planlıyor.





Android 4.1 Jelly Bean tabanlı MIUI 4.1 arayüzünü çalıştıran Xiaomi TV, DLNA bağlantısı sayesinde belli başlı bütün Android cihazlara bağlanabiliyor. Bunun haricinde Apple AirPlay desteği de sunacak olan ürün, iOS cihazlarını da kapsama alanına almasıyla dikkat çekici.





Kutu içerisinde Qualcomm tabanlı bir çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, WiFi, HDMI çıkışı şeklinde özellikler bulunuyor. Kasım ayı ortalarında Çin'de piyasaya sunulacak olan Xiaomi TV, 80$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techinasia.com/xiaomi-tv-box-leaked-photo/