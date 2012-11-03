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Xiaomi bu kez TV kutusu hazırlığında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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4 çekirdekli Mi-2 akıllı telefonu ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Çinli Xiaomi, bu kez bir set üstü TV kutusu ile pazara çıkmayı planlıyor.

Android 4.1 Jelly Bean tabanlı MIUI 4.1 arayüzünü çalıştıran Xiaomi TV, DLNA bağlantısı sayesinde belli başlı bütün Android cihazlara bağlanabiliyor. Bunun haricinde Apple AirPlay desteği de sunacak olan ürün, iOS cihazlarını da kapsama alanına almasıyla dikkat çekici.

Kutu içerisinde Qualcomm tabanlı bir çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, WiFi, HDMI çıkışı şeklinde özellikler bulunuyor. Kasım ayı ortalarında Çin'de piyasaya sunulacak olan Xiaomi TV, 80$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.techinasia.com/xiaomi-tv-box-leaked-photo/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kod adı çökertme 7 yıl
Çin de ne zaman piyasaya çıkacakmış bir bilgi var mı. ?? Çıksında siparişimizi gecelim. ;)
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idris 7 yıl
Bi Xiaomi bir de Nexus. Gerisi yalan. :)
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FERFEROS 7 yıl
Xiaomi'yi tebrik etmek lazım.Sürekli uygun fiyatla kaliteli ürün çıkarmak için uğraşıyorlar.
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depeche35 7 yıl
Xiamo türkiyede resmi satış yapsa ilk cep telefonunu ben alırdım, ama biz sadece okumak zorunda bıraktırılıyoruz malesef.
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FreeRun 7 yıl
1080p cıkış verince tv ye performansı düşüyor bu cihazların filmlerde özellikle ,bunun grafik birimi ne acaba
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idris 7 yıl
Makul bir fiyata alınabilir bir cihaz.
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ahmet__01 7 yıl
bu fiyata alırım. bana göre smart tv almanın pek cazibesi yok artık. hiç olmazsa download pc olarak kullanılır.
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YasinKsmG 7 yıl
Güzel ama ihtiyacım yok ileride işime yarabilir smart tv'lerin çoğalmasıyla
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