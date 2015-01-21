Xiaomi bu kez bir kablosuz oyun kontrolcüsü tanıttı





Akıllı telefon pazarında ilk beşe girmenin haklı gururunu yaşayan Çinli Xiaomi, bununla birlikte çok sık duyuru yapmaya başladı. Dün itibariyle bir oyun konsolu tanıtması beklenen firmanın sürprizi oyun kontrolcüsü oldu.





Bluetooth 3.0 bağlantısına sahip olan kontrolcü, ilk etapta Xiaomi'nin mobil cihaz, set üstü televizyon kutuları ve televizyonları için geliştirilmiş. Ancak farklı markaların ürünleri ile de uyumlu olarak çalışıyor.





Daha iyi bir oyun tecrübesi için 3 eksenli akselerometre ve iki entegre motor sunan kontrolcü tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabiliyor. Kontrolcü 156 x 104 x 65mm ölçülerine sahip ve 220gr ağırlığında. Kapsama alanı ise 10 metreye kadar çıkıyor.





Tasarım olarak Xbox kontrolcüsüne benzeyen Bluetooth Gamepad, sadece siyah renk seçeneğine sahip. Kontrolcünün diğer bir avantajlı yanı ise 16$'lık fiyat etiketi. Ancak şimdilik kontrolcü sadece Çin sınırları içerisinde satılacak.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/xiaomis-bluetooth-gamepad-will-only-cost-you-16/?utm_source=mobilerepublic