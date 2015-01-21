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Xiaomi bu kez bir kablosuz oyun kontrolcüsü tanıttı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi bu kez bir kablosuz oyun kontrolcüsü tanıttı

Akıllı telefon pazarında ilk beşe girmenin haklı gururunu yaşayan Çinli Xiaomi, bununla birlikte çok sık duyuru yapmaya başladı. Dün itibariyle bir oyun konsolu tanıtması beklenen firmanın sürprizi oyun kontrolcüsü oldu.

Bluetooth 3.0 bağlantısına sahip olan kontrolcü, ilk etapta Xiaomi'nin mobil cihaz, set üstü televizyon kutuları ve televizyonları için geliştirilmiş. Ancak farklı markaların ürünleri ile de uyumlu olarak çalışıyor. 

Daha iyi bir oyun tecrübesi için 3 eksenli akselerometre ve iki entegre motor sunan kontrolcü tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabiliyor. Kontrolcü 156 x 104 x 65mm ölçülerine sahip ve 220gr ağırlığında. Kapsama alanı ise 10 metreye kadar çıkıyor. 

Tasarım olarak Xbox kontrolcüsüne benzeyen Bluetooth Gamepad, sadece siyah renk seçeneğine sahip. Kontrolcünün diğer bir avantajlı yanı ise 16$'lık fiyat etiketi. Ancak şimdilik kontrolcü sadece Çin sınırları içerisinde satılacak.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/xiaomis-bluetooth-gamepad-will-only-cost-you-16/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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gurkanse 4 yıl
Çıktığı an birtane aliexpress veya benzeri bir siteden siparişini vericem.birde mipad in yenisini çıkarsalar keşke.
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le_tatative 4 yıl
Bilgisayar için de çalışır di mi
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Technotronic 4 yıl
Çinliler konsol işine el atarlarsa eğer , x-box ve ps nın sonu getirebilirler.
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keremec 4 yıl
Çinliler 20-25 dolara aliexpressde falan yurtdışına satarlar hehralde
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-BraveHeart- 4 yıl
Fiyat ve urun guzel.Bir tane alırız artık.
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meego 4 yıl
mitv2si Türkiye ye geldiği anda bundan da sipariş vericem :)
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wolf silver 4 yıl
xaomi çıkardığı ürünler ile damga vuruyor özellikle fiyat konusunda inşallah bu çizgisini bozmaz.16 dolar mükemmel bir fiyat.. Ebayda varsa bir tane satın almayı düşünüyorum.. ancak orda 16 dolar olmuyor biraz daha pahalı oluyorlar.
xaomi piston 2 kulaklığını aldım çok iyi üstelik 5 dolara. türkiyedeki fiyatına baktım 55-72 tl arasında değişiyordu....
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darkest earth 4 yıl wolf silver
wolf silver

xaomi çıkardığı ürünler ile damga vuruyor özellikle fiyat konusunda inşallah bu çizgisini bozmaz.16 dolar mükemmel bir fiyat.. Ebayda varsa bir tane satın almayı düşünüyorum.. ancak orda 16 dolar olmuyor biraz daha pahalı oluyorlar.

xaomi piston 2 kulaklığını aldım çok iyi üstelik 5 dolara. türkiyedeki fiyatına baktım 55-72 tl arasında değişiyordu....

Fake olanlarından almışsın hocam geçmiş olsun.


20 dolar civarında o.
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Gece772 4 yıl
Konsol savaşları büyüyor.....
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ugacomtr 4 yıl
son zamanlarda tanıtılan telefon olsun pc bileşeni olsun en çok heyecanlandıran ürün bu oldu. 16 dolar şaka gibi... telefon veya tableti de üstüne oturtabilisek stand falan olarak o zaman süper olur.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Güzel olmuş
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Newells Old Boys 4 yıl
Bu tip oyun kontrolcüleri hep pahalı fiyattan geliyordu. Xiaomi iyiki buna da el attı
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