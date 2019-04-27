Xiaomi’den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor

Teknoloji Editörü
Qualcomm ve Xiaomi üst yetkilileri arasında gerçekleşen olumlu görüşmenin ardından Xiaomi Başkan Vekili Manu Kumar Jain, attığı tweetle yeni bir Xiaomi cihazı duyurdu. Cihazın çipseti Snapdragon 730 ya da 730G olacak.
Atılan tweette Jain, Xiaomi cihazın güncellenmiş işlemciyle yakında Hindistan’da olacağını belirtiyor. Tweet içerisinde doğal olarak hangi çipsetin kullanılacağı direkt olarak geçirilmiyor fakat ipucunun tek hedefi Snapdragon 730. İki hafta önce tanıtılan bu çipset, 8nm’lik üretim bandından çıkan gelişmiş birimler.
Şimdiki bilgilere göre yeni cihazın Xiaomi Mi A3 olduğu düşünülüyor ve üçlü kamera kurulumuyla gelecek.
Cihazın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili olarak fark ettiğiniz üzere bilgi bulunmuyor.
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Firmalar cihazlara güncelleme gönderirken hemen hemen her zaman çıkış tarihlerini dikkate alırlar. Snapdragon 730'lu bir model daha yeni çıkacakken bu çıkıştan sonraki en az iki yıl güncelleme alacaktır. Mi 5'in güzel cihaz olduğuna katılıyorum fakat bu cihazın 2016 Eylül'de çıktığı gerçeğini değiştirmiyor.
Apple'ın izlediği beş yıl güncelleme politikasını Android üreticilerden birisi uyguladığı anda büyük kazanacaktır fakat bunun için önce sürekli yeni model çıkarmaktan vazgeçip düzgün, kaliteli ve güzel cihazlar çıkarmanın üzerinde çalışmalılar.
Teşekkürler.