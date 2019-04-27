Xiaomi’den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor

Qualcomm ve Xiaomi üst yetkilileri arasında gerçekleşen olumlu görüşmenin ardından Xiaomi Başkan Vekili Manu Kumar Jain, attığı tweetle yeni bir Xiaomi cihazı duyurdu. Cihazın çipseti Snapdragon 730 ya da 730G olacak.

Atılan tweette Jain, Xiaomi cihazın güncellenmiş işlemciyle yakında Hindistan’da olacağını belirtiyor. Tweet içerisinde doğal olarak hangi çipsetin kullanılacağı direkt olarak geçirilmiyor fakat ipucunun tek hedefi Snapdragon 730. İki hafta önce tanıtılan bu çipset, 8nm’lik üretim bandından çıkan gelişmiş birimler.

Şimdiki bilgilere göre yeni cihazın Xiaomi Mi A3 olduğu düşünülüyor ve üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

Cihazın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili olarak fark ettiğiniz üzere bilgi bulunmuyor.