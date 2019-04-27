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Xiaomi’den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor

Xiaomi başkan vekili ile Qualcomm yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ardından atılan tweete göre firma kısa süre içinde yeni bir Snapdragon 730 çipsetli akıllı telefon tanıtacak.
3 hf.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Qualcomm ve Xiaomi üst yetkilileri arasında gerçekleşen olumlu görüşmenin ardından Xiaomi Başkan Vekili Manu Kumar Jain, attığı tweetle yeni bir Xiaomi cihazı duyurdu. Cihazın çipseti Snapdragon 730 ya da 730G olacak. 
 
Atılan tweette Jain, Xiaomi cihazın güncellenmiş işlemciyle yakında Hindistan’da olacağını belirtiyor. Tweet içerisinde doğal olarak hangi çipsetin kullanılacağı direkt olarak geçirilmiyor fakat ipucunun tek hedefi Snapdragon 730. İki hafta önce tanıtılan bu çipset, 8nm’lik üretim bandından çıkan gelişmiş birimler. 
Şimdiki bilgilere göre yeni cihazın Xiaomi Mi A3 olduğu düşünülüyor ve üçlü kamera kurulumuyla gelecek.
Cihazın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili olarak fark ettiğiniz üzere bilgi bulunmuyor. 

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DH Misafiri 3 hf.
bu sahtekar firma, snapdragon 730 işlemcili telefona android9 verir, ancak snapdragon 820 işlemcili mi5 gibi cihazlarıda android8 de bırakıl, akıllı olun bununda diğerlerinden farkı yok.
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intel7mix 3 hf. DH Misafiri
Git custom rom kur. İşi bilirsen kötü duruma düşmezsin.
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Merhabalar.
Firmalar cihazlara güncelleme gönderirken hemen hemen her zaman çıkış tarihlerini dikkate alırlar. Snapdragon 730'lu bir model daha yeni çıkacakken bu çıkıştan sonraki en az iki yıl güncelleme alacaktır. Mi 5'in güzel cihaz olduğuna katılıyorum fakat bu cihazın 2016 Eylül'de çıktığı gerçeğini değiştirmiyor.
Apple'ın izlediği beş yıl güncelleme politikasını Android üreticilerden birisi uyguladığı anda büyük kazanacaktır fakat bunun için önce sürekli yeni model çıkarmaktan vazgeçip düzgün, kaliteli ve güzel cihazlar çıkarmanın üzerinde çalışmalılar.
Teşekkürler.
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Askaparta 3 hf.
Orta üst iyi bir model olabilir.
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Bloodin 3 hf.
Bunların MIUI hallerini global sunmalarını isterdim, saf android bana çok düz geliyor
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Fenomenon 3 hf. Bloodin
hocam zaten a1 ve a2'nin amacı saf android. diğer türlü redmi serisi var.
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intel7mix 3 hf.
3500 mah batarya ile gelmezse A3 hiç çıkmasın daha iyi.
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damn2u 3 hf. intel7mix
GsmArena da 4000mAh bilgisi geçiyor.
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damn2u 3 hf.
Eğer böyle çıkarsa A2'den 3'e büyük sıçrama olmuş olur, güzel de olur. Lite modeli de 5000mah ve güncel donanım/tasarım ile gelirse tadından yenmez.
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snapdragon 730, snapdragon 730g ve
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