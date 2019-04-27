Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var

2 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy M20 modeli dikkat çekiyor. Ülkemize de yeni giriş yapan akıllı telefon modeli piyasaya göre uygun sayılabilecek bir fiyat etiketi ile satılacak.

2 Mayıs A101 aktüel ürünler

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

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Modele 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga seti güç veriyor. Satışta olan model 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Samsung Galaxy M20 için 1579TL fiyat etiketi mevcut. Genel olarak piyasanın altında diyebiliriz.

Diğer taraftan USB 3.0 destekli 1TB WD Elements HDD modeli de 279TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Yine 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcıya sahip olan akıllı televizyon 20W ses çıkışı veriyor. 4499TL fiyat etiketi piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Son olarak Piranha marka Çin üretimi kablosuz kulak içi kulaklık 59.95TL iken kablolu ekstra bass kulaklığı ise 29.95TL’den satılacak.