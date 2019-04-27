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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var

Haftalık olarak farklı teknoloji ürünlerini uygun fiyata sunan A101 marketlerde 2 Mayıs 2019 itibariyle Samsung Galaxy M20 modeli raflara çıkacak. Detaylar haberimizde.
3 hf.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var

2 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy M20 modeli dikkat çekiyor. Ülkemize de yeni giriş yapan akıllı telefon modeli piyasaya göre uygun sayılabilecek bir fiyat etiketi ile satılacak.

2 Mayıs A101 aktüel ürünler

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

Ayrıca Bkz. "Honor markası ülkemizde hedef büyüttü"

Modele 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga seti güç veriyor. Satışta olan model 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Samsung Galaxy M20 için 1579TL fiyat etiketi mevcut. Genel olarak piyasanın altında diyebiliriz.

Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var
 

Diğer taraftan USB 3.0 destekli 1TB WD Elements HDD modeli de 279TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Yine 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcıya sahip olan akıllı televizyon 20W ses çıkışı veriyor. 4499TL fiyat etiketi piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Son olarak Piranha marka Çin üretimi kablosuz kulak içi kulaklık 59.95TL iken kablolu ekstra bass kulaklığı ise 29.95TL’den satılacak.


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astegon 3 hf. en beğenilen
Almayın şu m20'yi. Ekranı kötü.
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Led Zeppelin 3 hf.
Şuan da 1500 e alınabilen bir cihaz için pahalı olmuş m20. Sanırım bu bütçede en mantıklısı honor 10 lite.
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MustafaC53 3 hf.
Boş yapmaya gerek yok, küçük bi araştırmayla m20 nin en iyi fiyata satıldığını herkes görebilir. Annesine babasına vb almayı düşünenler kesinlikle alsın. Servisi olmayan çin telefonlarıyla uğraşmaya gerek yok.
Boş yapmaya gerek yok, küçük bi araştırmayla m20 nin en iyi fiyata satıldığını herkes görebilir. Annesine babasına vb almayı düşünenler kesinlikle alsın. Servis...
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Askaparta 3 hf.
Eh işte.
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Fenomenon 3 hf.
m20 tam türkiye pazarı için uygun bir cihazmış ama keşke tft olmasaymış.
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muammer816 3 hf.
samsungun kendi işlemcilerini ve telefonlarını genel olarak sevmiyorum ama kronik hatası yoksa anneye,babaya alınabilecek bir telefon sanırım.
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MS4343 3 hf.
J 7 Prime'nin ekranı bayağı sorun çıkardı...
Samsung'un TFT ekranlarında belli bir süre sonra 'beyaz benekler' oluşuyor ve ekranda 'bulutlanma' oluyor
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Tommy Shelby 3 hf.
Çöp
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astegon 3 hf. OverClocK1ng
Haha size disk için de 50 tl kupon verselerdi 1249 a gelecekti di mi.
Hesaba bak yahu
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HanDar05 3 hf. astegon
Hocam arkadaşın hesabında hata yok,lazım olmasa durduk yere hdd alacak hali yoktu diye düşünüyorum.Mantıklı bir alışveriş olmuş bence,telefon ihtiyacım olsa ve M20 de karar kılsam bende olası bir çek ile sdd alırdım örneğin
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OverClocK1ng 3 hf.
1799-250 TL indirim = 1549 a aldım. 250 lira hediye çeki verdi. Onunla da 461 liralık hard diski 211 liraya aldım. M20 1299 a geldi...
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astegon 3 hf. en beğenilen
Almayın şu m20'yi. Ekranı kötü.
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MustafaC53 3 hf.
Boş yapmaya gerek yok, küçük bi araştırmayla m20 nin en iyi fiyata satıldığını herkes görebilir. Annesine babasına vb almayı düşünenler kesinlikle alsın. Servisi olmayan çin telefonlarıyla uğraşmaya gerek yok.
Yanıtla +6
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Led Zeppelin 3 hf.
Şuan da 1500 e alınabilen bir cihaz için pahalı olmuş m20. Sanırım bu bütçede en mantıklısı honor 10 lite.
1 Yanıt Yanıtla +7
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