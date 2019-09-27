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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’den yeni bir akıllı bileklik geldi: Hey Plus 1S

    Xiaomi'nin çıkardığı fitness bileklikleri büyük ilgi görüyor. Çinli şirket şimdi de Corning Gorilla Glass korumalı renkli AMOLED ekran sahip Hey Plus 1S modelini piyasaya sürdü.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir akıllı bileklik çıkardı. Hey Plus 1S olarak adlandırılan cihaz 0.95 inç büyüklüğünde renkli AMOLED ekran ile geliyor.
    Ayrıca Bkz. "Pixel 4'ün hareket algılama özelliği 38 ülkede çalışacak: Türkiye yok"
    Şirket geçtiğimiz Ağustos ayında, Hey Plus modelini piyasaya sürmüştü. Fitness bilekliği fiyatı ve teknik özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı.
    Hey Plus 1S'in ekranı aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Cihaz 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip.

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Yeni akıllı bileklik yerleşik çok işlevli NFC yongası ile donatılmış durumda. Ayrıca, Hey Plus'taki eliptik tasarım bu modelde dikdörtgen şeklini almış.
    Hey Plus 1S, bekleme modunda 18 güne kadar dayanabilen 120 mAh kapasiteli pil içeriyor. HeyOS adlı gelişmiş bir  işletim sistemi ile çalışan akıllı bileklik 25 dolar fiyat etiketiyle satılacak.


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    CyberNight 1 sa. yeni yorumcu
    Mi band serisi sona erdirilebilir. Bu tasarım daha güzel
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    UnicornKnight 1 sa.
    50m su geçirmezlik 50 metre su geçirmezlik değildir! 2020 yılına gireceğiz, ülkenin en başat teknoloji içerikli mecralarından birinde editörsünüz, öğrenin artık şu şeylerin doğrularını!
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    swat882 2 sa.
    Güzelmiş miband 4 den tek farkı nfc çipi sanırım
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    Musty3535123 1 sa. swat882
    mi band dede nfc li versiyonlar var.
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    Musty3535123 2 sa.
    mi band serisinden ne farkı olacak ki ? fiyat hemen hemen aynı. sadece ekran daha iyi gibi.
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