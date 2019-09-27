Xiaomi’den yeni bir akıllı bileklik geldi: Hey Plus 1S

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir akıllı bileklik çıkardı. Hey Plus 1S olarak adlandırılan cihaz 0.95 inç büyüklüğünde renkli AMOLED ekran ile geliyor.

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Şirket geçtiğimiz Ağustos ayında, Hey Plus modelini piyasaya sürmüştü. Fitness bilekliği fiyatı ve teknik özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı.

Hey Plus 1S'in ekranı aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Cihaz 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip.

Fiyat etiketi de belli oldu

Yeni akıllı bileklik yerleşik çok işlevli NFC yongası ile donatılmış durumda. Ayrıca, Hey Plus'taki eliptik tasarım bu modelde dikdörtgen şeklini almış.

Hey Plus 1S, bekleme modunda 18 güne kadar dayanabilen 120 mAh kapasiteli pil içeriyor. HeyOS adlı gelişmiş bir işletim sistemi ile çalışan akıllı bileklik 25 dolar fiyat etiketiyle satılacak.