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    Pixel 4'ün hareket algılama özelliği 38 ülkede çalışacak: Türkiye yok

    Google'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Pixel 4, hareket izleme teknoljisi Motion Sense ile gelecek. Yeni sızıntı ise hangi ülkelerde çalışacağını gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4 modelini diğer akıllı telefonlardan ayıran özelliklerden biri de kullanıcıların harektlerini izlemek için radar teknolojisi kullanan Motion Sense olacak. Ancak gelen haberler bu özelliğin tüm ülkelerde aktif olmayacağını ve sadece 38 ülkede kullanılabileceğini gösteriyor.

    Listede olmayan ülkeler dikkat çekiyor

    Motion Sense, gelişmiş radar teknolojisini kullanan Project Soli tarafından desteklendiği için Google'ın dünyanın çeşitli ülkelerinde bu özelliği etkinleştirmek için izin alması gerekiyor. Örneğin ABD'de Google’ın Proje Soli teknolojisini pazarlamak için FCC’den özel bir izin alması gerekiyordu. Bu durumun tüm ülkeler için geçerli olduğu belirtilirken, ortaya çıkan sızıntı ise Motion Sense özelliğinin kullanılabileceği ülkeleri gösteriyor:
    Amerikan Samoası, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guam, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Singapur,Slovakya, Slovenya, ispanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Virjin Adaları (ABD)
    Pixel 4'ün Motion Sense özelliğinin çalışmayacağı ülkelerin başında ise Japonya, Meksika, Hindistan, Avusturalya ve Yeni Zelanda geliyor. Türkiye'nin listede olmama nedenlerinden biri ise ürünün resmi olarak ülkemizde satışa sunulmaması olabilir.


    https://9to5google.com/2019/09/26/pixel-4-motion-sense-38-countries/ Yorum Yaz
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    1BilimAdamı 1 sa.
    Android kullanıyorum ama google Türkiyeyi iplemiyor ama apple önemli bütün servislerini Türkiyeye getiriyor.
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    Red_devil33 1 sa.
    Sanırsın google play yok. Yani olup olmaması pekte önemli değil.
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    esmerbuyucu 2 sa.
    Satılmıyor ki zaten çalışsa ne çalışmasa ne.
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    smart1978 2 sa.
    Bence Turkiye'de calisacak :)
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    DokuzKuyrukluTilki 2 sa.
    Ülkeye geliyor mu gelse fiyatı ne olacak? Koysalar ne koymasalar nr yani
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