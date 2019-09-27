Pixel 4'ün hareket algılama özelliği 38 ülkede çalışacak: Türkiye yok

Google Pixel 4 modelini diğer akıllı telefonlardan ayıran özelliklerden biri de kullanıcıların harektlerini izlemek için radar teknolojisi kullanan Motion Sense olacak. Ancak gelen haberler bu özelliğin tüm ülkelerde aktif olmayacağını ve sadece 38 ülkede kullanılabileceğini gösteriyor.

Listede olmayan ülkeler dikkat çekiyor

Motion Sense, gelişmiş radar teknolojisini kullanan Project Soli tarafından desteklendiği için Google'ın dünyanın çeşitli ülkelerinde bu özelliği etkinleştirmek için izin alması gerekiyor. Örneğin ABD'de Google’ın Proje Soli teknolojisini pazarlamak için FCC’den özel bir izin alması gerekiyordu. Bu durumun tüm ülkeler için geçerli olduğu belirtilirken, ortaya çıkan sızıntı ise Motion Sense özelliğinin kullanılabileceği ülkeleri gösteriyor:

Amerikan Samoası, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guam, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Singapur,Slovakya, Slovenya, ispanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Virjin Adaları (ABD)

https://9to5google.com/2019/09/26/pixel-4-motion-sense-38-countries/

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Pixel 4'ün Motion Sense özelliğinin çalışmayacağı ülkelerin başında isevegeliyor.'nin listede olmama nedenlerinden biri ise ürününolarak ülkemizde satışa sunulmaması olabilir.