



Akıllı telefon pazarında rekor satışlar yapan Xiaomi yazılım tarafında da aynı başarıyı devam ettiriyor. Firmanın MI adlı kullanıcı arayüzü on milyonlarca cihazda kurulu durumda ve kendi uygulamaları da büyük ilgi görüyor.





MI kullanıcı arayüzünü Android işletim sistemi üzerine inşa eden ve bundan vazgeçmeyen Xiaomi'nin yeni bir proje üzerinde çalıştığı gündeme geldi. Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi kendi mobil işletim sistemini geliştiriyor ve adını da MIOS olarak belirlemiş. MIUI platformuna oldukça benzeyeceği belirtilen işletim sisteminin hangi standartları temel alacağı ise bilinmiyor.





Sahip olduğu geniş kullanıcı tabanı sayesinde MIOS'un yayılması da kolay olacaktır. Mevcut cihazlar için olmasa bile gelecek yıllardaki Xiaomi cihazlarına hayat verecek MIOS, bu sayede kısa sürede on milyonlarca kullanıcının eline ulaşacaktır.





Ancak firmayı yakından tanıyanlar bir işletim sistemi projesi için yeterli kaynağının olmadığını belirtiyor. Ayrıca Firefox OS, Tizen OS gibi alternatif platformlar da aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü istenen seviyeye gelemediler. Xiaomi'nin ne tür planları olduğu şimdilik sır ancak gelecek yıl içerisinde bazı detaylar netleşecektir.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/rumor-xiaomi-developing-companys-operating-system.html