Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Xiaomi kendi mobil işletim sistemini geliştiriyor"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında rekor satışlar yapan Xiaomi yazılım tarafında da aynı başarıyı devam ettiriyor. Firmanın MI adlı kullanıcı arayüzü on milyonlarca cihazda kurulu durumda ve kendi uygulamaları da büyük ilgi görüyor. 

MI kullanıcı arayüzünü Android işletim sistemi üzerine inşa eden ve bundan vazgeçmeyen Xiaomi'nin yeni bir proje üzerinde çalıştığı gündeme geldi. Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi kendi mobil işletim sistemini geliştiriyor ve adını da MIOS olarak belirlemiş. MIUI platformuna oldukça benzeyeceği belirtilen işletim sisteminin hangi standartları temel alacağı ise bilinmiyor. 

Sahip olduğu geniş kullanıcı tabanı sayesinde MIOS'un yayılması da kolay olacaktır. Mevcut cihazlar için olmasa bile gelecek yıllardaki Xiaomi cihazlarına hayat verecek MIOS, bu sayede kısa sürede on milyonlarca kullanıcının eline ulaşacaktır. 

Ancak firmayı yakından tanıyanlar bir işletim sistemi projesi için yeterli kaynağının olmadığını belirtiyor. Ayrıca Firefox OS, Tizen OS gibi alternatif platformlar da aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü istenen seviyeye gelemediler. Xiaomi'nin ne tür planları olduğu şimdilik sır ancak gelecek yıl içerisinde bazı detaylar netleşecektir.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/rumor-xiaomi-developing-companys-operating-system.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeker Hapı 4 yıl
Ben tahminim yeni sistem falan olmayacak amazonun yolundan gidecekler google hizmetlerinin tümünü kaldırıp kendi marketlerini e posta servislerini vs. Ekleyeceklerdir oldu size mios güzel de bir bütünlük olur aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
androidden vazgeçmezler, alternatifi yok çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
Tabletler icin isletim sistemi yapsinlar.Google hala tablet kismini oturtamadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Umarım tutar ama bence arayüz işinde kalmalılar,işletim sistemi hemen tutacak diye birşey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl
Oyun ve uygulama geliştiricilerinin en az yüzde 70'inin desteğini almadan sistem yaratmaya çalışmak dik başlılık oluyor. Sistem yayınlanmadan önce en az yüzde 70 hazır olmalı. Blackberry çok iyi bir cihaz ama uygulama eksiği ve esnekliği yok. VPN bile yok. Sen bu cihazı artık iş telefonu diye satmıyorsun. Akıllı telefon diye satıyorsun ama o yok bu yok. Lumia da aynı. Ne yapayım yasaklı site illetine beni mecbur bırakan platformu. Androidin kolay gelişmesini sağlayan özgürlük olmuştur. İOS ise kararlılık ve uygulama kalitesinin yüksekliği ile. Yeni işletim sistemi bunlardan ders almayacaksa hiç umrumda değil. Zaten kimsenin de umrunda değil. Lumianın hali ortada. O kadar parayı verip de uygulama noktasında mahkum olmanın anlamı yok.

Bu arada donanım haber gerçekten canımı sıkmaya başladınız. Lan seçtiğimiz metni bile reklam şirketlerine satmışsınız. Adam gibi kullanamıyor şu siteyi. İsteğim sitede arama yapayım bırakın da. Kopyalama yapamıyorum lan koca sitede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 4 yıl
Linux altında Android app. çalıştırmak için nasıl dolaylı işler peşinden gidiliyorsa, benzerleri olabilir. İlla kendi app storeları ve kendi geliştirdikleri uygulamalar ile devam edecek diye bi şart yok. Kolay değil orası ayrı. Andro app'i Andro cihazda çalıştırmak, Chrome OS'de çalıştırmak, Linux altında çalıştırmak arasındaki büyük farklar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepAnkara 4 yıl
yeni bir yatırım haberinden sonra şimdi de bir işletim sistemi hazırlığı ..sonuna kadar destekliyoruz xiaomi ..bizim vestelde ithal ürünlerin gelişini nasıl engellerim onun derdinde ..herşey çok açık ve net belli oluyor Türk ve yabancı farkı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emngozcu 4 yıl
İşletim sisteminde hemen stabilite, kullanım kolaylığı, yazılım desteği, geliştirici vs. Gibi önemli şeyler ve daha küçük ayrıntıları uygulamak zor bir iştir. Önemli bir arge, yazılım çalışması, büyük bir emek istiyor. Ama beklenen bir adımdı umarım uzun süreç sonunda ios ve android' e rakip olmayı başarabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Yaparsa xiaomi yapar zaten. Önlerindeki en büyük sıkıntı uygulama marketi olacak. Android deki zibilyon tane uygulama olmasa da gerekli olan tüm uygulamaları kullanıcılara verebilmeleri gerekir. WP nin o konuda neler çektiğini biliyoruz. En büyük sıkıntı bu şuan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
şu Ekosistem de 3 işletim sisteminden fazlası olması hiç fena olmaz. firefox lg ile biraz daha belirdi gibi fakat telefon pahalı. tizen bilinmezlerde sözde samsung un tizenli cihazı göründü. xiaomi yaparsa yapar bence içinde en tutarlı bu firma görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
İşletim sistemi tutturmak zor. WP çok akıcı çalışması, geliştimeye açık olması ve şirket olarak köklü olmasına ramen anca ayakta duruyor.

Yeni işletim sistemi tutturmak zor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Nerde akıyor para,hemen kafayı çevir ora
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 4 yıl ø
ø

İşletim sistemi tutturmak zor. WP çok akıcı çalışması, geliştimeye açık olması ve şirket olarak köklü olmasına ramen anca ayakta duruyor.

Yeni işletim sistemi tutturmak zor.

wp ilk çıktığından beri leş


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 24 Aralık 2014 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 4 yıl Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim