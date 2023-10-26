Saç kurutma makinesi tavsiyesi için en iyi saç kurutma & fön makineleri (2023)

- En iyi saç kurutma & fön makineleri 2023 👌🏻
- 1️⃣ Powertec TR 601 Profesyonel Fön Makinesi Saç Kurutma Makinesi
- 2️⃣ Grundig HD 4880 İyonik Saç Kurutma Makinesi
- 3️⃣ Arzum AR5007 Shiny 2200w İyonlu Saç Kurutma Makinesi
- 4️⃣ Philips BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi
- 5️⃣ Fakir Brise Saç Kurutma Makinesi
- 6️⃣ Remington AC9096 Silk İyonlu Saç Kurutma Makinesi
- 7️⃣ Xiaomi Mi 1800W Ionic Saç Kurutma Fön Makinesi
- 8️⃣ Rowenta CV5712 Motion Dry Saç Kurutma Makinesi
- 9️⃣ Braun Satin Hair HD710 IonTec Saç Kurutma Makinesi
- 🔟 Powertec TR 901 Profesyonel Fön Makinesi
- Saç kurutma & fön makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Saç kurutma makinesi, bulunması kolay ancak seçim yapması zor olan temel ihtiyaçlardan biridir. Bir saç kurutma makinesinin saçınıza uygun olup olmadığını, doğru ısı ve hız ayarlarına sahip olup olmadığını, yeterli güçte (watt) olup olmadığını belirleyen tonlarca faktör vardır. Aynı şekilde saçı düzleştirmek, dalgalandırmak ya da havalı yapmak için fön makinesi de çoğu kişi için bir gereklilik. Fön makineleri arasında da turmalin seramik ve iyon teknolojisinden yüksek teknolojili hava ışınlarına ve kabarık, doğal bukleler vaat eden difüzörlere kadar çok fazla seçenek var. Peki, en iyi saç kurutma makinesi hangi marka? Fön makinesi en iyisi hangisi? 2023 en iyi saç kurutma makinesi ve fön makinesi tavsiye listemiz size bu konuda yardımcı olacak.
|Marka/Model 💨
|Fiyat 🏷️
|Powertec TR 601 Profesyonel Fön Makinesi Saç Kurutma Makinesi
|388 TL
|Grundig HD 4880 İyonik Saç Kurutma Makinesi
|499 TL
|Dyson SuperSonic Saç Kurutma Makinesi
|12.999 TL
|Arzum AR5007 Shiny İyonlu Saç Kurutma Makinesi
|699 TL
|Philips BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi
|1.399 TL
|Fakir Brise Saç Kurutma Makinesi
|899 TL
|Remington AC9096 İyonlu Saç Kurutma Makinesi
|1810 TL
|Xiaomi Mi 1800W Ionic Saç Kurutma Fön Makinesi
|1.699 TL
|Rowenta CV5712 Motion Dry Saç Kurutma Makinesi
|2.090 TL
|Braun Satin Hair HD710 IonTec Saç Kurutma Makinesi
|2.336 TL
|Powertec TR 901 Profesyonel Fön Makinesi
|439 TL
|Etap 3200S Profesyonel Kuaför Fön Makinesi
|995 TL
|Grundig HD 2260 Saç Kurutma ve Fön Makinesi
|599 TL
Saç kurutma ve fön makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi saç kurutma makinesi markaları sıralamasında Dyson, Powertec, Arzum ve Philips geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi fön ve saç kurutma makinesi modelleri olarak Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, Powertec TR 901 fön makinesi ve Philips BHD510 saç kurutma makinesi modelleri uygun fiyatlı olmaları, watt gücünün yüksek olması, kademeli ısı ayarı sunması, sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Powertec TR 601 Profesyonel Fön Makinesi Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 1800-1900 watt
- Motor türü: Turbo AC Motor
- Motor çalışma tipi: 2 kademe soğuk/sıcak üfleme
- Sıcaklık: 195-210 derece
- Kablo uzunluğu: 2.70 cm
Powertec TR 601 Fön Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü 1 ay kullandıktan sonra yazıyorum. Makineden çok memnunum. Çok güçlü bir fön makinesi. Genelde bu tür çok kuvvetli olan fön makinelerini berberler kullanır. Banyodan çıktıktan sonra çok kısa sürede saçınızı hemen kurutuyorsunuz. Bunun sebebi de makinenin watt gücünün yüksek olması. Alacak olan arkadaşlar markasına bakmadan alsınlar. Ben şiddetle tavsiye ederim. Ben birşeyi alırken çok araştırırım. Aldığım ürünleri biraz kullanıp, deneyimleyip sonra yorum yaparım. Memnun kalmadığım ürün hakkında da yorum yapmam.
✍🏻 On numara beş yıldız ürün. Kızım için aldım. Saçları çok kıvırcık. Başka ürünler de denedim, bu kadar iyi değildi. Kuaförlere de götürmek nereye kadar; hem aynı performansı veriyor hem de fön uzun kalıyor.
2️⃣ Grundig HD 4880 İyonik Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2400 watt
- Motor tipi: DC Motor
- Sıcaklık ayarı: 3
- Hız ayarı: 3
- Cool Shot, Şekillendirici ballık, Soğuk ayarı
Grundig HD 4880 Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Benim ev aletlerinde hic vazgeçemedigim bir marka vardır; Philips. Bu sefer bu özellikte olanlar bütçemi aştı ve ilk kez evime Grundig marka bir ürün aldım. Gelir gelmez hemen test ettik. Çok gür ve uzun saçlı olmama rağmen kısa sürede kabartmadan kuruttu; saçım şanlı fön çekilmiş gibi. Ürün 3 kademeli sesi az, kendisi biraz ağır; o plastikler gibi değil. Biz çok beğendik. Şahsen fiyatına göre bence çok güzel.
✍🏻 Tam fiyat performans ürünü. Ayrıca sesi de rahatsız etmiyor, gayet başarılı. Profesyonel saç kurutma makinesi kullanıcısı olarak sesi çok başarılı. Teşekkürler.
3️⃣ Arzum AR5007 Shiny 2200w İyonlu Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2200 watt
- Sıcaklık ayarı: 2 kademe
- Hız ayarı: 2 kademe
- Isı ayarı: 3 kademe
Arzum AR5007 Shiny İyonlu Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kötü diyenler acaba başka bir ürün mü almışlar diye düşündüm açıkçası. Çünkü ne sesi fazla, ne kokusu var, ne de başlıkları oynuyor. İyonlu saç kurutma makinesini bu fiyata almak güzel. Çok memnun kaldım. Ürünü kaydettirince 1 yıl daha garantisi uzayıp toplam 4 yıl oluyor. Tavsiye ederim.
✍🏻 Tasarım güzel, malzemesi kaliteli, gücü yeterli. Çocukların saçlarını yakmadan kurutabiliyor. Dört yıl garanti olması da tercih sebebiydi.
4️⃣ Philips BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2300 watt
- Motor tipi: DC
- Isı/hız ayarları: 6
- 4 kat iyon teknolojisi
- ThermoShield teknolojisi
- Hacim difüzörü
- Kordon uzunluğu: 1.8 m
Philips BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Saçım kıvırcık olduğu için ilk ayarda bile jet gibi üfleyen bir makinem vardı ve haliyle bana uygun olmuyor, şekil bozuluyordu ama bu harika ötesi ve çok kaliteli. 1.ayar soğuk, 2.ve 3. ayar sıcak. Turbo ayarda rahat fön çekilir. Tam aradığım makineyi buldum. Kışın sıcak tamam olabilir ama yazın soğuk ayarda takılırım ve gayet hem kurutuyor hem de şeklini bozmuyor. Kıvırcıklar düşünmeden alsın.
✍🏻 Harika bir kurutma. Daha önceki eski makinem de Philips idi; 10 seneyi geçti, bir kere bile bozulmadı. Artık eskidiği için bu modele gectim. Saçları elektriklenmeden kurutuyor. Sesi rahatsiz edici değil. Tavsiye ediyorum.
5️⃣ Fakir Brise Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2200 watt
- Motor tipi: DC
- Hız ayarı: 2 kademe
- Isı ayarı: 3 kademe
- Soğuk hava üfleme, Dar fön başlığı, Soğuk fön düğmesi
Fakir Brise Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Saç ve sakal kurutma maksatlı aldım. 3 aydır kullanıyorum, çok memnunum. Ilık, sıcak, çok sıcak, tam soğuk düğmesi ve hava akış hız ayarı anahtarı çok güzel çalışıyor. Satın alırken fiyatı mükemmeldi. Çok ekonomik fiyata, güzel ve kullanışlı bir saç kurutma makinesi almışım. Üründen memnunum.
✍🏻 Çok güçlü güzel bir ürün, memnuniyetle kulllanıyoruz.
6️⃣ Remington AC9096 Silk İyonlu Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2400 watt
- Motor tipi: AC motor
- Hızlı kurutma: 140 km/h hızda hava üfleme
- Isı/hız ayarı: 6 kademeli
- İyonik bakım
- Soğuk hava üfleme
- İnce fön başlığı, Difüzör, Asma halkası
- Kablo uzunluğu: 3 m
Remington AC9096 Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tavsiye ederim. Kuaförler de kullanıyor, gayet iyi.
✍🏻 Hem kurutma hem de fönde başarılı bir ürün. Dalgalı ve kalın telli saçlarım olmasına rağmen fön çektiğimde kalıcı oluyor ve elektriklenme / kabarma çok çok az. Tavsiye ederim.
7️⃣ Xiaomi Mi 1800W Ionic Saç Kurutma Fön Makinesi
- Motor gücü: 1800 watt
- Motor tipi: AC
- Isı/hız ayarı: 2 kademe
- Harici su iyon kanalı
- Premium termostat ve sigorta
- Pürüzsüz UV kaplama, kompakt tasarım
- Soğuk hava üfleme
Xiaomi Mi 1800W Ionic Saç Kurutma Fön Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Portatif, kaliteli ve sağlam. Ufak seyahatlerimde her zaman yanımda. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün gerçekten kalite olarak Dyson'a fazlası ile yakın, aşırı derecede kibar ve malzeme kalitesi tok hissettiriyor. Sıcak, soğuk ve hem sıcak hem soğuk üfleme ayarı mevcut. Isı gelen bölümde LED mevcut. Büyük ihtimal iyonizer olay orta kısımdan geliyor, altta ısı ayarlama düğmesi de mevcut. Bundan önce kullandığım saç kurutma makineleri saçlarımı keçe gibi yapıyordu, uzakta tutmama rağmen elektriklenme dahi yapabiliyordu. Bu kurutma makinesi saçları resmen pamuk gibi yapıyor, elektriklenme yok ve dümdüz. Parasının hakkını veren bir ürün teşekkürler. Xiaomi iyi ki varsın.
8️⃣ Rowenta CV5712 Motion Dry Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2200 watt
- Motor tipi: DC
- Sıcaklık ayarı: 3
- Hız ayarı: 2
- Kablo uzunluğu: 1.8 m
- Yoğunlaştırıcı başlık
- Soğuk hava üfleme
Rowenta CV5712 Motion Dry Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Rowenta saç kurutma makinesinin babası. Bunun da hakkını fazlasıyla veriyor. Harika bir ürün. Bu kalite ve performansa bu fiyat gerçekten çok az. Harika bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
✍🏻 Gayet yeterli bir ürün; sadece kurutma için düşünmüştüm ama içinden kıvırcık icin kullanılan aparatı da çıktı. 3 kademe sıcaklık ayarı, 3 kademe hız ayarı mevcut. Şok sogutma. Beğendim.
9️⃣ Braun Satin Hair HD710 IonTec Saç Kurutma Makinesi
- Motor gücü: 2200 watt
- 3 hassas sıcaklık ayarı
- 2 hava akımı ayarı
- Üstün iyonik performans, Satin protect
- Aşırı ısınmayı önlemek için 20 derece filtre açısı
- En uygun kalibrasyona sahip fan teknolojisi
- DrySafe, Soğuk şok
- Kablo uzunluğu: 2 m
- Asma halkası
Braun Satin Hair HD710 Saç Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Malzeme kalitesi mükemmel ve üfleme gücü çok çok iyi; hele de benim gibi saçları kalın telli olan biri için. Üstelik iyon özelliğini devreye soktuğumda saçlarımdaki elektriklenmede bariz bir azalma oldu. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Alan pişman olmaz emin olabilirsiniz. Hem estetik hem de üfleme gücü çok fazla. Kısa sürede hazırlanmanıza yardımcı olacak. Saçların elektriklenmesini önleyici sisteminin olması büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
🔟 Powertec TR 901 Profesyonel Fön Makinesi
- Motor gücü: 1800-1900 watt
- Motor tipi: Turbo AC Motor
- Motor çalışma tipi: 2 kademe soğuk/sıcak üfleme
- Kablo uzunluğu: 2.70 m
Powertec TR 901 Saç Kurutma Fön Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yorumları okuyarak almaya karar verdim. Gayet memnun kaldım. Kuaförlerde kullanılan fön makinelerine benziyor. Güzel fön çekiyor. Teşekkürler.
✍🏻 Ürün kaliteli arkadaşlar, fiyatı da uygun. Evde kullanmak için aldım. Performansı harika; çift sıcak soğuk kademeli. Harika bir ürün, fazla para vermenize gerek yok; bu ürün fazlasıyla işinizi görür. Kaliteli ürün, güzel şık duruyor. Tavsiye ederim.
2023 en iyi saç kurutma ve fön makinesi marka ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimini yansıtan yorumları dikkate alarak en iyi saç kurutma makineleri ile birlikte en iyi fön makineleri seçilmiştir. Listede yer alan saç kurutma & fön makinesi modellerini şahane cuma indirimleri kapsamında çok uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Saç kurutma & fön makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Motor gücü kaç watt?
- Kademeli sıcaklık ve hız ayarı
- Kablosu yeterince uzun mu?
- Ergonomik tasarım
- Malzeme kalitesi (Titanyum, Seramik, Turmalin)
- Soğuk üfleme özelliği olmalı.
- İyonik özelliği olmalı.
- Geniş servis ağı
En İyi Saç Kurutma Makineleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22190Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.