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Xiaomi şimdi de akıllı ayakkabı üzerinde çalışıyor

4 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi şimdi de akıllı ayakkabı üzerinde çalışıyor

Faaliyetlerine MIUI kullanıcı arayüzü ile başlayan Xiaomi asıl şöhretini mobil cihaz pazarında elde etmişti. Firma daha sonra televizyon, hava temizleyici gibi pek çok sektöre el attı. Şimdi yeni bir sektör daha sırada.
Gelen bilgilere göre Xiaomi, akıllı ayakkabılar geliştirmek üzere düğmeye bastı. Firma projesinde Dwayne Wade gibi yıldızlarla anlaşması olan giyim firması Li-Ning ve Mi Band fitness bilekliğinde imzası olan Huami Technology ile işbirliği yapıyor.
Xiaomi için spor ayakkabıları Li-Ning tedarik edecek. Ayakkabıların içerisine aktiviteyi takip ederek mobil cihazlara verileri gönderecek yongayı ise Huami Technology tasarlayacak. Xiaomi ise ne tür verilerin değerlendirileceğine karar verecek ve pazarlama işini yapacak.
Daha çok sporcuları hedefleyen akıllı ayakkabı Xiaomi'nin ABD pazarındaki varlığını güçlendirmesine destek olacak. Giyilebilir cihazlara yoğun ilgi duyulan ABD'de bu sektöre yatırım yapmak da önem taşıyor. Xiaomi de yakın zamanda ABD pazarında Mi Band cihazının satışına başlayacak. Akıllı ayakkabının uygun bir fiyatla satılacağı belirtiliyor.



http://www.reuters.com/article/2015/03/16/us-li-ning-xiaomi-idUSKBN0MC0WZ20150316 Yorum Yaz
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mu5tafa 4 yıl
Telefonu bitirdin tüm pazarı yalayıp yuttun bir de ayakkabı eksik kaldı xiaomi. Girmediğin pazarlara gir ayakkabıyla uğraşacağına.
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magicboyguccino 4 yıl mu5tafa
mu5tafa

Telefonu bitirdin tüm pazarı yalayıp yuttun bir de ayakkabı eksik kaldı xiaomi. Girmediğin pazarlara gir ayakkabıyla uğraşacağına.

ayakkabısı zaten vardı :)

sadece akıllandırmışlar

bu arada xiaomi notebook çantaları çok güzel duruyor.
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DARBE 4 yıl
Herşeyimiz akıllı olacakta sonra akıllı insan kalmayacak.
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Xiaomii 4 yıl
Ya abi şu Xiaomi Mİ 5 i doğru düzgün çıkarın,Türkiyeyede girinde istersenseniz akıllı don üretin yeter yaw!!
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XQS 4 yıl
Adamlar calisiyor aga bu kadar akilli aletlere gerek yok aslinda
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cepAnkara 4 yıl
abi xiaomi ya adı bile çok karizma
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cournaleous 4 yıl
akıllı donda istiyoruz
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Juanito Perez 4 yıl
ışıklı felan olsun
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frislusw 4 yıl
Valla insanların işine yarayabilir ama ben bu akilli bidibidilari sevmiyorum bana en mantıklı geleni akıllı fitness bileklikleri oda adım saysin falan bana saçma geliyo
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9Tales 4 yıl
back to the future

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Mr xXx 4 yıl
bi o kalmıştı akıllanmamış aferin
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Legend. 4 yıl
Xiaomi haberleri yaparmıydınız siz..
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