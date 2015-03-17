Xiaomi şimdi de akıllı ayakkabı üzerinde çalışıyor

Faaliyetlerine MIUI kullanıcı arayüzü ile başlayan Xiaomi asıl şöhretini mobil cihaz pazarında elde etmişti. Firma daha sonra televizyon, hava temizleyici gibi pek çok sektöre el attı. Şimdi yeni bir sektör daha sırada.

Gelen bilgilere göre Xiaomi, akıllı ayakkabılar geliştirmek üzere düğmeye bastı. Firma projesinde Dwayne Wade gibi yıldızlarla anlaşması olan giyim firması Li-Ning ve Mi Band fitness bilekliğinde imzası olan Huami Technology ile işbirliği yapıyor.

Xiaomi için spor ayakkabıları Li-Ning tedarik edecek. Ayakkabıların içerisine aktiviteyi takip ederek mobil cihazlara verileri gönderecek yongayı ise Huami Technology tasarlayacak. Xiaomi ise ne tür verilerin değerlendirileceğine karar verecek ve pazarlama işini yapacak.

Daha çok sporcuları hedefleyen akıllı ayakkabı Xiaomi'nin ABD pazarındaki varlığını güçlendirmesine destek olacak. Giyilebilir cihazlara yoğun ilgi duyulan ABD'de bu sektöre yatırım yapmak da önem taşıyor. Xiaomi de yakın zamanda ABD pazarında Mi Band cihazının satışına başlayacak. Akıllı ayakkabının uygun bir fiyatla satılacağı belirtiliyor.









http://www.reuters.com/article/2015/03/16/us-li-ning-xiaomi-idUSKBN0MC0WZ20150316