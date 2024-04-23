Uygun fiyatlı Redmi Buds 5A tanıtıldı: 25dB ANC, Google Fast Pair

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Smarter Living 2024 etkinliğinde yeni tablet Redmi Pad SE, elektrikli süpürge Robot Vacuum Cleaner S10 ve el ütüsü Garment Steamer ve TWS kulaklık Redmi Buds 5A’yı tanıttı. Redmi Buds 5A, Şubat ayının başlarında piyasaya sürülen Redmi Buds 5’e kıyasla teknik özellik olarak daha düşük seviyede ancak fiyatına göre güzel özelliklere sahip. Redmi Buds 5A, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Redmi Buds 5A özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 5A, gövde ve silikon kulak uçlarıyla aynı kulak içi tasarıma sahip. Kulaklık PX4 sertifikalı, şarj kutusu da IP54 sertifikalı. Ses açısından, 12 mm dinamik bir sürücüyle donatılmış. İstenmeyen gürültüleri filtrelemek için 25 dB’e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Aramalarda da kaliteyi artıran çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Şeffaflık modu, kullanıcının müzik dinlerken çevre sesleri duymasını da yardımcı oluyor. TWS kulaklık, 60 ms. düşük gecikme moduna sahip.

Redmi Buds 5A, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Şarj kutusu açıldığında kulaklığın cihaza hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlayan Google Fast Pair özelliği de mevcut. Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanıyor. Şarj kutusunun batarya kapasitesi; 440 mAh. Her kulaklık 5 saate kadar kullanım sunuyor.

Redmi Buds 5A fiyatı

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Redmi Buds 5A, 18 dolar fiyat etiketiyle 29 Nisan’da satışa çıkacak.

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Redmi Buds 5A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı