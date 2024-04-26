Xiaomi SU7 sahiplerinin yüzde 50'sinden fazlası Apple kullanıcısı

Apple kullanıcılarının Xiaomi SU7 ilgisi büyük
CEO Lei Jun’a göre kesinleşmiş Xiaomi SU7 satışların yüzde 51,9’unu Apple kullanıcıları oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere Apple, on yılda on milyar dolar harcadıktan sonra merakla beklenen otomobil projesini iptal etmişti. Öte yandan Xiaomi ise sadece üç yılda ilk elektrikli aracını piyasaya sürerek gövde gösterisi yapıyor.
Lei Jun ayrıca Xiaomi SU7’yi “en Apple dostu elektrikli araç” haline getireceklerinin de altını çiziyor. Bilindiği üzere Xiaomi SU7, CarPlay gibi Apple hizmetleriyle uyumlu. Ayrıca aracın arka koltuklarında iPad entegrasyonu da destekleniyor; bu entegrasyon, bazı araç kontrollerine erişim de sağlıyor.
Yıl sonu hedefi 100.000 araç teslimi
Öte yandan firma hedeflerine de kısaca değindi. Xiaomi, talebi karşılamak için üretimi hızlandırarak 2024’ün sonuna kadar 100.000 araç teslim etmek istiyor. Bu, son derece iddialı bir sayı ve tutturulması için firmanın aylık 10.000 adet teslimat rakamlarına ulaşması gerekecek. Bu hedeflerin tutturulması için Çin genelinde 219 mağaza açmayı planlayan Xiaomi, 15-20 yıl içinde en büyük 5 küresel otomobil üreticisinden birisi olmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.