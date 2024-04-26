Xiaomi SU7 sahiplerinin yüzde 50'sinden fazlası Apple kullanıcısı

Tam Boyutta Gör Çinli Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili ve endüstrideki ilk adımı olan Xiaomi SU7, beklenenden iyi satış rakamlarıyla şirketi memnun etmeye devam ediyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su Lei Jun, Pekin Otomobil Fuarı sırasında bazı önemli açıklamalarda bulundu. CEO’ya göre Xiaomi SU7’yi kesin olarak satın alanların yarısından fazlası birer Apple kullanıcısı.

Apple kullanıcılarının Xiaomi SU7 ilgisi büyük

CEO Lei Jun’a göre kesinleşmiş Xiaomi SU7 satışların yüzde 51,9’unu Apple kullanıcıları oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere Apple, on yılda on milyar dolar harcadıktan sonra merakla beklenen otomobil projesini iptal etmişti. Öte yandan Xiaomi ise sadece üç yılda ilk elektrikli aracını piyasaya sürerek gövde gösterisi yapıyor.

Lei Jun ayrıca Xiaomi SU7’yi “en Apple dostu elektrikli araç” haline getireceklerinin de altını çiziyor. Bilindiği üzere Xiaomi SU7, CarPlay gibi Apple hizmetleriyle uyumlu. Ayrıca aracın arka koltuklarında iPad entegrasyonu da destekleniyor; bu entegrasyon, bazı araç kontrollerine erişim de sağlıyor.

Yıl sonu hedefi 100.000 araç teslimi

Tam Boyutta Gör Pekin Otomobil Fuarı sırasında CEO araç hakkında bazı ayrıntılar da paylaştı. Buna göre Xiaomi SU7, 24 Nisan itibariyle 75.000'in üzerinde kesin satış siparişi aldı. Firma, lansman sonrasındaki 28 gün içinde toplam 5.781 aracı başarıyla teslim etti. Daha önce yeni bir firmanın ilk otomobilinde bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek teslimata ulaştığını görmemiştik. Xiaomi bu başarıyı şirketin üretimdeki kapsamlı deneyimine bağlıyor.

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Öte yandan firma hedeflerine de kısaca değindi. Xiaomi, talebi karşılamak için üretimi hızlandırarak 2024’ün sonuna kadar 100.000 araç teslim etmek istiyor. Bu, son derece iddialı bir sayı ve tutturulması için firmanın aylık 10.000 adet teslimat rakamlarına ulaşması gerekecek. Bu hedeflerin tutturulması için Çin genelinde 219 mağaza açmayı planlayan Xiaomi, 15-20 yıl içinde en büyük 5 küresel otomobil üreticisinden birisi olmak istiyor.

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Xiaomi SU7 sahiplerinin yüzde 50'sinden fazlası Apple kullanıcısı