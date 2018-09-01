Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Universal Fast Charge Edition isimli yeni Mi kablosuz şarj cihazını tanıttı. 10 dolarlık(65 TL) oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazın, kablosuz şarj destekli tüm akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışabilmesi de onu bir adım öne taşıyor.
Yeni Mi kablosuz şarj cihazı, 4mm mesafeye kadar cihazları rahat bir şekilde şarj edebildiği için, telefon kılıfınız metal olmadığı sürece telefonunuzu kılıfla bile rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca cihaz, Mi MIX 2S, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi akıllı telefonlar için 7,5 W, Galaxy Note 9, S9 gibi akıllı telefonlar için 10W kablosuz şarj desteğine sahip.Telefonun ne kadar şarj olduğunu gösteren bir ekrana da sahip olan cihaz, sıcaklık koruması, aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Cihaz 10 dolar(65TL) gibi cüzi bir fiyat etiketiyle 3 Eylül’de ilk önce Hindistan ve Çin’de, sonra ise Xiaomi’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde piyasaya sürülecek.
https://beebom.com/xiaomi-mi-wireless-charger-launched-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı ürünün başka bir markasını kullandım, oradan biliyorum.
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Bence en ideali manyetik şarj (mıknatıslı şarj).
Bu ürün 2 parça halinde, parçanın birini telefonun type-c veya micro-usb girişine takıyorsunuz.
Manyetik şarjı şu anda tabletim de ve telefonum da kullanıyorum. Telefonu kablonun ucuna veya kabloyu telefona tek elinizle yaklaştırdığınız da otomatik olarak mıknatıs gücüyle telefona yapışıyor ve şarj etmeye başlıyor. Hızlı şarjı destekliyor. Şarj bittiğin de ise iki elinizi kullanmaya gerek kalmadan, telefonu yana eğerek tek elinizle basit bir hareketle şarj dan kaldırıyorsunuz. Şarj bittiğin de ısınma yapmıyor.
Klasik şarj da olduğu gibi tak çıkar yapma derdi olmadığı için type-c yuvasının aşınması da önlenmiş oluyor.
4 dolara aliexpress' den aldım. Türkiye'de de satılıyor.
müthiş rahatlık, tavsiye ediyorum.
Yine imzamı atarım telefon aksesuar vs.urunlerde f/p ile dünya xiamio ile tanıştı
urun.n11.com/...
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xiaomi, kablosuz şarj teknolojisi ve