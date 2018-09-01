Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Universal Fast Charge Edition isimli yeni Mi kablosuz şarj cihazını tanıttı. 10 dolarlık(65 TL) oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazın, kablosuz şarj destekli tüm akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışabilmesi de onu bir adım öne taşıyor.

Yeni Mi kablosuz şarj cihazı, 4mm mesafeye kadar cihazları rahat bir şekilde şarj edebildiği için, telefon kılıfınız metal olmadığı sürece telefonunuzu kılıfla bile rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca cihaz, Mi MIX 2S, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi akıllı telefonlar için 7,5 W, Galaxy Note 9, S9 gibi akıllı telefonlar için 10W kablosuz şarj desteğine sahip.

https://beebom.com/xiaomi-mi-wireless-charger-launched-china/

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Telefonun ne kadar şarj olduğunu gösteren bir ekrana da sahip olan cihaz, sıcaklık koruması, aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Cihazgibi cüzi bir fiyat etiketiyle’de ilk önceve’de, sonra ise’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde piyasaya sürülecek.