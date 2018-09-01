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Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazını tanıttı

Xiaomi, 10W kablosuz şarj desteğine ve 10 dolarlık oldukça cüzi bir fiyat etiketine sahip olan Universal Fast Charge Edition olarak da adlandırılan yeni Mi kablosuz şarj cihazını tanıttı.
8 ay
11,8b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazını tanıttı
 
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Universal Fast Charge Edition isimli yeni Mi kablosuz şarj cihazını tanıttı. 10 dolarlık(65 TL) oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazın, kablosuz şarj destekli tüm akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışabilmesi de onu bir adım öne taşıyor.
Yeni Mi kablosuz şarj cihazı, 4mm mesafeye kadar cihazları rahat bir şekilde şarj edebildiği için, telefon kılıfınız metal olmadığı sürece telefonunuzu kılıfla bile rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca cihaz, Mi MIX 2S, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi akıllı telefonlar için 7,5 W, Galaxy Note 9, S9 gibi akıllı telefonlar için 10W kablosuz şarj desteğine sahip.
Telefonun ne kadar şarj olduğunu gösteren bir ekrana da sahip olan cihaz, sıcaklık koruması, aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Cihaz 10 dolar(65TL) gibi cüzi bir fiyat etiketiyle 3 Eylül’de ilk önce Hindistan ve Çin’de, sonra ise Xiaomi’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde piyasaya sürülecek.
https://beebom.com/xiaomi-mi-wireless-charger-launched-china/ Yorum Yaz
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emrahkaracam 8 ay en beğenilen
10 dolar bile pahalı geliyor.
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IceRulez 8 ay
10$ 25 liraydı özledik o günleri.
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korayalttantire 7 ay
Ben aldim, dun elime gecti. Guzel urun. Kucuk ama bircok farkli acida Samsung Note 8'i hizli sarj ediyor. 10 dolardan daha pahaliydi ama.
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kayamtky 8 ay
Evet kablosuz olması rahatlık, ama bildiğim kadarıyla kablosuz şarj teknolojisi hızlı şarjı desteklemiyor. Yani tel' inizin hızlı şarj özelliği varsa, hızlı şarj dan feragat etmeniz gerekiyor. Ayrıca şarj bitse bile telefon ısınmaya devam ediyor.
Aynı ürünün başka bir markasını kullandım, oradan biliyorum.
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Bence en ideali manyetik şarj (mıknatıslı şarj).
Bu ürün 2 parça halinde, parçanın birini telefonun type-c veya micro-usb girişine takıyorsunuz.
Manyetik şarjı şu anda tabletim de ve telefonum da kullanıyorum. Telefonu kablonun ucuna veya kabloyu telefona tek elinizle yaklaştırdığınız da otomatik olarak mıknatıs gücüyle telefona yapışıyor ve şarj etmeye başlıyor. Hızlı şarjı destekliyor. Şarj bittiğin de ise iki elinizi kullanmaya gerek kalmadan, telefonu yana eğerek tek elinizle basit bir hareketle şarj dan kaldırıyorsunuz. Şarj bittiğin de ısınma yapmıyor.
Klasik şarj da olduğu gibi tak çıkar yapma derdi olmadığı için type-c yuvasının aşınması da önlenmiş oluyor.
4 dolara aliexpress' den aldım. Türkiye'de de satılıyor.
müthiş rahatlık, tavsiye ediyorum.
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ender 8 ay
tr de satılır mı ?
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Guest-CBD9CC12F 8 ay
10 $ 65 tl değilki 66.20 tl :)))
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haylaz__ 8 ay
Adamlar birde bizimle tartışıyor
Yine imzamı atarım telefon aksesuar vs.urunlerde f/p ile dünya xiamio ile tanıştı
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EveryThingMiPro 8 ay
Xiaomi yapacağını yine yapmış. Adamsın Xiaomi
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Tommy Shelby 8 ay
10 dolarlık(65 TL) oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazın


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Umutcan 8 ay Tommy Shelby
Hala alışamadım şu yeni kurlara, 10 dolar diyince sakız parası gibi ucuz birşey canlanıyor gözümde. 65tl olduğunu unutuyor insan :)
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OverClocK1ng 8 ay
64.90 a kargo bedava olarak aldım zaten. Hemen hemen aynısı...
urun.n11.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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join 8 ay OverClocK1ng
80 olmuş bile linkteki ürün. Dolar durmuyor ki.
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IceRulez 8 ay
10$ 25 liraydı özledik o günleri.
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emrahkaracam 8 ay en beğenilen
10 dolar bile pahalı geliyor.
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