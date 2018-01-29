Xiaomi’den Nirvana In Fire için özel Mi Band 2 versiyonu

Xiaomi’nin en çok satan ve giyilebilir cihaz pazarında zirveye oynamasını sağlayan Mi Band 2 fitness bilekliğinin ne zaman devamı gelecek bilinmiyor ancak firma özel versiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

Nirvana In Fire özel versiyonu

Son versiyon Çin’in popüler televizyon dizisi Nirvana In Fire için geldi. 2015 yılında Hai Yan’ın aynı adlı romanından televizyona aktarılan Nirvana In Fire dizisi, Çin tarihine dramatik bir açıdan yaklaşıyor.

Xiaomi Mi Band 2 Nirvana In Fire Special Edition adındaki yeni versiyon dokunmatik tuşun üzerine serinin logosunu yerleştirmiş. Bunun haricinde orijinal modelden bir farklılık bulunmuyor.

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Atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi verileri ölçebilen cihaz ayrıca nabız ölçer sensörüne de sahip. 0.42 inçlik OLED ekranında fitness verileri yanında çağrı, SMS, uygulama bildirimleri de alabiliyorsunuz.

Fiyatına göre çok iyi özellikler sunan Mi Band 2 cihazını zaman zaman indirimlerle Alibaba veya Gearbest üzerinden 50TL gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz.