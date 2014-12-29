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Xiaomi'den bu kez bir dizüstü modeli gelebilir

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den bu kez bir dizüstü modeli gelebilir

Teknoloji dünyasına akıllı telefon ile giriş yapan sonrasında ise tablet, televizyon, harici şarj ünitesi, hava temizleyici gibi farklı kategoriler ile devam eden Xiaomi'nin bu kez de bir dizüstü modeli üzerinde çalıştığı iddiası gündeme geldi. 

Çin'den gelen görseller Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen dizüstü bilgisayar modelini gözler önüne serdi. Alüminyum alaşımdan imal edildiği düşünülen dış tasarım MacBook Air modeline oldukça benziyor. Modelde Mi logosunun ön ve arka kısımda kullanıldığı görülüyor. 

Xiaomi mobil cihaz segmentinde uyguladığı rekabetçi fiyat politikasını dizüstü segmentinde de kullanacak. Haswell tabanlı Core i7 4500U işlemci, 2 adet 8GB çift kanal RAM modülü, 15 inçlik Full HD gibi özelliklere sahip olan cihazın 481$ gibi düşük bir maliyete sahip olacağı belirtiliyor. 

Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda başarılı satışlar yaparak rekorlara imza atan Xiaomi'nin sözkonusu dizüstü bilgisayar olduğunda kısıtlı pazar ile sıkıntı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın uluslararası pazar için bir hamlesinin olup olmadığını beklemek gerekiyor. Ancak ortada resmi bir teyit olmadığını belirtmek gerek.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/xiaomi-laptop-specifications-images-leak-intel-i7-processor-16gb-ram-tow.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bizim casperin sattığı 14" lik dokunmatiğe benziyo bu :D
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kımyasal 4 yıl
Xiaomi'nin laptop sekörüne girmesinin kimseye bir zararı olmaz,heleki tüketiciye.Xiaomi sadece kaliteli ve hesaplı olmaya özen göstersin.Sadece çeşitli sektörlerde (akıllı telefon,enerji depolama aygıtları,laptop vb.) bulunmak için değil,kaliteyi hissettirmek için yapsın ürünlerini.Mesela Asus zenfone serisi ile akıllı telefon pazarında ucuz ve kaliteli ürün isteyen kitleyi cezbetti.
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aydogdu1453 4 yıl
Vestel ve yandaşları yapana kadar elektronik camiası sürünecek yeni yılla birlikte.Hayırlı olsun Xiaomi.
En azından ülke içinde rahat rahat kaliteli ürün alıyor vatandaşınız.Biz alana kadar en azından 10 yıl geçer.Elektronik ve gümrükte vergiden muaf olmak istiyoruz.
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neo01470 4 yıl aydogdu1453
aydogdu1453
Vestel ve yandaşları yapana kadar elektronik camiası sürünecek yeni yılla birlikte.Hayırlı olsun Xiaomi.
En azından ülke içinde rahat rahat kaliteli ürün alıyor vatandaşınız.Biz alana kadar en azından 10 yıl geçer.Elektronik ve gümrükte vergiden muaf olmak istiyoruz.

Oldu çay kahve ?
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sercandk 4 yıl
Tasarım benziyor falan ama adamlar yapıyor dizüstü işine girsinler uygun fiyatlarla yine ilk 3e girer mobil sektörde olduğu gibi.
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1BilimAdamı 4 yıl
ön panel dehşet
edit:panel gerçekten kötü ve logoda hiç olmamış
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emre1393 4 yıl
ekrem lütfen gizmoda gördüğü her haberi getirip buraya girme, zaten çoğu sahte haber.
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ouzqan 4 yıl
Çıkarsın . Xiaomi geleceğin firmaları arasında kendine iyice yer alacak . İnce yapıp U işlemci koyacağına kalın yap M işlemci koy daha iui olur . Nerden çıkardılar bu işlemcileri .
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thunderstruck7 4 yıl ouzqan
ouzqan

Çıkarsın . Xiaomi geleceğin firmaları arasında kendine iyice yer alacak . İnce yapıp U işlemci koyacağına kalın yap M işlemci koy daha iui olur . Nerden çıkardılar bu işlemcileri .

Ben i5 4210U kullanıyorum gayette memnunum. Pil ömrü harika. Bilgisayarın fanı oyuna girmedikçe çalışmıyor. Oyuna girince de 2.70 ghz çıkıyor ve 6 ay oldu alalı hala daha bana sıkıntı çıkartmadı. Çok önyargılı yaklaşıyorsunuz bu işlemcilere
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doctor_bey 4 yıl
Satıp satmayacağını bilmem ama Apple ürünlerine benzerliği sebebiyle gene çok eleştiri alacakları kesin, MiPad'i hatırlayın
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