Xiaomi'den bu kez bir dizüstü modeli gelebilir

Haber Editörü
Teknoloji dünyasına akıllı telefon ile giriş yapan sonrasında ise tablet, televizyon, harici şarj ünitesi, hava temizleyici gibi farklı kategoriler ile devam eden Xiaomi'nin bu kez de bir dizüstü modeli üzerinde çalıştığı iddiası gündeme geldi.
Çin'den gelen görseller Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen dizüstü bilgisayar modelini gözler önüne serdi. Alüminyum alaşımdan imal edildiği düşünülen dış tasarım MacBook Air modeline oldukça benziyor. Modelde Mi logosunun ön ve arka kısımda kullanıldığı görülüyor.
Xiaomi mobil cihaz segmentinde uyguladığı rekabetçi fiyat politikasını dizüstü segmentinde de kullanacak. Haswell tabanlı Core i7 4500U işlemci, 2 adet 8GB çift kanal RAM modülü, 15 inçlik Full HD gibi özelliklere sahip olan cihazın 481$ gibi düşük bir maliyete sahip olacağı belirtiliyor.
Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda başarılı satışlar yaparak rekorlara imza atan Xiaomi'nin sözkonusu dizüstü bilgisayar olduğunda kısıtlı pazar ile sıkıntı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın uluslararası pazar için bir hamlesinin olup olmadığını beklemek gerekiyor. Ancak ortada resmi bir teyit olmadığını belirtmek gerek.
http://www.androidheadlines.com/2014/12/xiaomi-laptop-specifications-images-leak-intel-i7-processor-16gb-ram-tow.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En azından ülke içinde rahat rahat kaliteli ürün alıyor vatandaşınız.Biz alana kadar en azından 10 yıl geçer.Elektronik ve gümrükte vergiden muaf olmak istiyoruz.
Oldu çay kahve ?
edit:panel gerçekten kötü ve logoda hiç olmamış
Ben i5 4210U kullanıyorum gayette memnunum. Pil ömrü harika. Bilgisayarın fanı oyuna girmedikçe çalışmıyor. Oyuna girince de 2.70 ghz çıkıyor ve 6 ay oldu alalı hala daha bana sıkıntı çıkartmadı. Çok önyargılı yaklaşıyorsunuz bu işlemcilere