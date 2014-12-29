Xiaomi'den bu kez bir dizüstü modeli gelebilir





Teknoloji dünyasına akıllı telefon ile giriş yapan sonrasında ise tablet, televizyon, harici şarj ünitesi, hava temizleyici gibi farklı kategoriler ile devam eden Xiaomi'nin bu kez de bir dizüstü modeli üzerinde çalıştığı iddiası gündeme geldi.





Çin'den gelen görseller Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen dizüstü bilgisayar modelini gözler önüne serdi. Alüminyum alaşımdan imal edildiği düşünülen dış tasarım MacBook Air modeline oldukça benziyor. Modelde Mi logosunun ön ve arka kısımda kullanıldığı görülüyor.





Xiaomi mobil cihaz segmentinde uyguladığı rekabetçi fiyat politikasını dizüstü segmentinde de kullanacak. Haswell tabanlı Core i7 4500U işlemci, 2 adet 8GB çift kanal RAM modülü, 15 inçlik Full HD gibi özelliklere sahip olan cihazın 481$ gibi düşük bir maliyete sahip olacağı belirtiliyor.





Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda başarılı satışlar yaparak rekorlara imza atan Xiaomi'nin sözkonusu dizüstü bilgisayar olduğunda kısıtlı pazar ile sıkıntı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın uluslararası pazar için bir hamlesinin olup olmadığını beklemek gerekiyor. Ancak ortada resmi bir teyit olmadığını belirtmek gerek.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/xiaomi-laptop-specifications-images-leak-intel-i7-processor-16gb-ram-tow.html