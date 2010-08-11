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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264
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Soğutucu üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Xigmatek, Aegir SD128264 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 130 x 66.4 x 159 mm boyutlarında olan işlemci soğutucusunda ikisi 8mm ve dördü 6mm kalınlığında olmak üzere toplamda 6 adet bakır ısı borusuna yer veriliyor. 1000-2200 devir/dakika hızlarında çalışan ve 20dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm çapındaki fanla (çift fanlı kullanım da mümkün) donatılan soğutucu da, ısı boruları işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuruyor ve bu sayede ısı, Alüminyum yapraklara daha hızlı bir şekilde aktarılabiliyor. Modifiye tutkunlarının da unutulmadığı işlemci soğutucusunda, şeffaf kasa paneli kullananlar için dört adet Beyaz LED'e yer veriliyor.

Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen Xigmatek Aegir SD128264'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264
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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264
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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264
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enko 2 yıl
Dark scorpion Kasa/ Asus z97-a anakart/ İntel i7 4790 işlemcim var. anakartıma sığar mı ? Bu ürünü bende almayı dusunuyorum
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JeaLeusy 8 yıl
ben bunun satıldığı bi yer bulamadım varmı ?
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OverClocK1ng 9 yıl
Sunbeam Core Contact Freezer a da benziyor. Yapısı aynı.
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Tolgá 9 yıl
özellikler bana ultra 120 yi hatırlattı.tabanın hdt olması ayrı bir güzel.ultra 120 rev c ile falan dişe diş yarışır fiyatta iyi olursa satar ama ultra 120 rev c nin yeri ayrı
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sampiyon bilo 9 yıl
Bence sadece yaprak sayısı ve ısı borusu sayısı değil, madde yoğunluğu, saflığı gibi kimyasal etmenlerde önemli.
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Fena sayılmaz.Fiyatı da 80-90 lira olursa alınabilir.
Devir hızı güzel.6 tane bakır borular da güzel gayet.


Akasa Nero kullanıyorum şuanda,memnunum.

(Soğutucu Blok Boyutu:119.9 X 54 X 160.5 mm)

Kaç tane alüminyum yaprak mevcut hocam?
Ve kutu içeriği de nasıl acaba?Umarım kaliteli iyi bir macun verilir.


Teşekkürler.
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hapocod 9 yıl
xigmatek balder den farkı yok..
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