Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu: Aegir SD128264

Soğutucu üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Xigmatek, Aegir SD128264 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. 130 x 66.4 x 159 mm boyutlarında olan işlemci soğutucusunda ikisi 8mm ve dördü 6mm kalınlığında olmak üzere toplamda 6 adet bakır ısı borusuna yer veriliyor. 1000-2200 devir/dakika hızlarında çalışan ve 20dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm çapındaki fanla (çift fanlı kullanım da mümkün) donatılan soğutucu da, ısı boruları işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuruyor ve bu sayede ısı, Alüminyum yapraklara daha hızlı bir şekilde aktarılabiliyor. Modifiye tutkunlarının da unutulmadığı işlemci soğutucusunda, şeffaf kasa paneli kullananlar için dört adet Beyaz LED'e yer veriliyor.

Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen Xigmatek Aegir SD128264'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.