Xilence yeni işlemci soğutucusu M608 Pro'yu duyurdu

Komponent üreticisi Xilence, yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı M608 Pro isimli yeni soğutucusunu tanıttı. 14,3 x 13,6 x 12,9 cm boyutlarında olan soğutucu, dört adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 500 -1500 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında PWM kontrollü fana sahip.

Çift renkli fanı ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan Xilence M608 Pro, Intel ve AMD'nin güncel ürün gamındaki pek çok işlemciyle kullanılabiliyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre soğutucu, Intel cephesinde LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD cephesinde ise AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.

Xilence yeni işlemci soğutucusu M608 Pro'yu yurt dışında 48,90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.