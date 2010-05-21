Xilence'dan yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucus: M606

Komponent üreticisi Xilence, yaklaşan sıcak yaz aylarından önce ürün gamını yüksek performanslı yeni bir işlemci soğutucusu ile güncellemeye hazırlanıyor. M6600 adı verilen yeni işlemci soğutucusu, 6 adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

Isıl güç tasarımları 150 Watt'a kadar olan işlemcileri soğutmak için tasarlanan Xilence M606, Intel tarafında LGA775, LGA1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve Soket AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 1500 devir/dakika hızında çalışan, 120mm çapında PWM kontrollü fanın kullanıldığı soğutucunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.