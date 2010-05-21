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Xilence'dan yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucus: M606

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Xilence, yaklaşan sıcak yaz aylarından önce ürün gamını yüksek performanslı yeni bir işlemci soğutucusu ile güncellemeye hazırlanıyor. M6600 adı verilen yeni işlemci soğutucusu, 6 adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

Isıl güç tasarımları 150 Watt'a kadar olan işlemcileri soğutmak için tasarlanan Xilence M606, Intel tarafında LGA775, LGA1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve Soket AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 1500 devir/dakika hızında çalışan, 120mm çapında PWM kontrollü fanın kullanıldığı soğutucunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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alito 9 yıl
bence çok ultra bir soğutucu değil daha iyilerinide gördük. neden daha farklı şeyler tasarlamıyorlarda hep aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp (sogutup sogutup mu desek)
getiriyorlar anlamak mümkün değil.
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tekbüyükfener 9 yıl
başlıkta m606, haberde m6600 yazıyor hangisi doğru
.... amd işlemci için fan arkayamı üflüyor kasa içinemi belli dil...
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Batuist 9 yıl
ısı boruları oldukça dikkat çekici.. Bence iyi performans verir gibi..
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yelkowan 9 yıl

6 adet ısı borusu 12 değil. 6X2

Ben ağırlığını da merak ettim çünki fiyatı uygun olursa alınabilir gibi duruyor.
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tarkancek 9 yıl
inşşalah görünüşü kadarda soğutması ii olurr..
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respire91 9 yıl
thernalrigt 120 extreme kopyası
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milyondabir 9 yıl
fanı güzelmis
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Tolgá 9 yıl
12 ısı borusu görünüşü kadar heybetli olcakmı bakalım
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uNequAL 9 yıl
Bu Tip Soğutuculara Bakılırsa Görünüş Olarak Bana Göre İyi. Fiyat ve Soğutması İyi Olursa Alınabilir Bir Soğutucu Olucaktır.
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Solitude 9 yıl
Genel olarak ısı borularının işlemciye direk temas ettiği ürünlere talep varken neden bloklu olmasını tercih ettiklerini anlamadım ?
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burak9006 9 yıl
Xilence ürünleri genellikle uygun fiyatlı oluyor.Bu üründe f/p olur umarım.
Güncel soketlerin hepsine destek vermesi ve pwm li fana sahip olması iyi olmuş.
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NecroCyber-777 9 yıl
xilence sessiz fanlara üretiyor ve iyi soğutuyor ama acaba bu işlemci fanı işe yarayacakmı acaba
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