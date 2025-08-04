Ryzen 7 9800X3D, Battlefield 6'da Core i9-14900K'ya fark attı

Battlefield 6, 3D V-Cache’i sevdi
Intel’in tüketici sınıfındaki en güçlü masaüstü işlemcisi olan Core i9-14900K, 36 MB L3 önbelleğe sahip. AMD’nin 9800X3D modeli ise 3D V-Cache teknolojisi sayesinde tam 96 MB L3 önbellek sunuyor. Bu ekstra önbellek, Battlefield 6’nın oyun motoru tarafından oldukça verimli şekilde kullanılmış gibi görünüyor. Elbette bu farkın nihai oyun sürümünde de birebir korunacağı kesin değil; testlerin henüz ambargo altındaki bir sürümde yapıldığını unutmamak gerekiyor.
Battlefield 6 tarafında sadece PC değil, konsol performansı da gündemde. Oyunun baş tasarımcısı Florian Le Bihan, tüm konsollarda (Xbox Series S dahil) 60 FPS hedefiyle çalışıldığını ve “Performans Modu” ile bu sınırın da aşılabileceğini açıkladı. Geliştiriciler, oyunun DLSS, FSR gibi popüler kare üretme ve çözünürlük yükseltme teknolojilerini destekleyeceğini belirtmişti. Ancak Bruhskey’in testlerinde bu teknolojilerin kullanılıp kullanılmadığı net olarak ifade edilmedi.
Battlefield 6, 6 Ekim 2025’te çıkacak. Oyunun açık betası ise 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacakBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: