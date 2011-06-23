Xmobile'dan mini telefonu andıran tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklıklar

Gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelen cep telefonunu yanından ayıramayanların en sık kullandığı aksesuarlardan birisi Bluetooth kulaklıklar. Her geçen gün farklı tasarım, renk ve özelliklerle karşımıza çıkan Bluetooth kulaklıklar kullanıcılarına bazen sıkıntılı anlar yaşatmıyor değil. Konuşma esnasında yolda yürürken başka insanların garip bakışlarına maruz kalmak gibi...

Xmobile firması bu durumu da göz önünde bulundurmuş olacak ki mini telefonu andıran tasarıma sahip Bluetooth kulaklıklar geliştirdi. Bu kulaklıkların üstünde arama yapabilmek için nümerik tuş takımı ve bizi arayan numaraları / isimleri görmemiz için ekran bulunuyor.



7 saate varan konuşma süresi sunan kulaklıklar şu an için yalnızca dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satılıyor. Bu ürünlerin kaç kişinin ilgisini çekeceği büyük bir merak konusu.

