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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xmobile'dan mini telefonu andıran tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklıklar

7 yıl
6,7b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelen cep telefonunu yanından ayıramayanların en sık kullandığı aksesuarlardan birisi Bluetooth kulaklıklar. Her geçen gün farklı tasarım, renk ve özelliklerle karşımıza çıkan Bluetooth kulaklıklar kullanıcılarına bazen sıkıntılı anlar yaşatmıyor değil. Konuşma esnasında yolda yürürken başka insanların garip bakışlarına maruz kalmak gibi...
Xmobile firması bu durumu da göz önünde bulundurmuş olacak ki mini telefonu andıran tasarıma sahip Bluetooth kulaklıklar geliştirdi. Bu kulaklıkların üstünde arama yapabilmek için nümerik tuş takımı ve bizi arayan numaraları / isimleri görmemiz için ekran bulunuyor.
7 saate varan konuşma süresi sunan kulaklıklar şu an için yalnızca dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satılıyor. Bu ürünlerin kaç kişinin ilgisini çekeceği büyük bir merak konusu.

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umutarslan.com 7 yıl
poweredbyofk
değişik ama biraz büyük olmuş sanki kullanışlı olacağını sanmıyorum

aksine çok daha kullanışlı olur.Kulağına o küçük kulaklığı sokup etrafta ajan gibi gezmek çok komik oluyor.Telefon özellikli tabletlerle bu ürün süper ikili olur.
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poweredbyofk 7 yıl
değişik ama biraz büyük olmuş sanki kullanışlı olacağını sanmıyorum
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