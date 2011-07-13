Xperia Duo'nun basın görselleri internete sızdı

Android'li akıllı telefonlarıyla yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlayan Sony Ericsson'un donanımıyla birçok teknoloji severi etkilemesi beklenen yeni akıllı telefonu Xperia Duo'nun görselleri ikinci defa internete sızdı. Fakat, bu sefer sızan iki fotoğraf da oldukça kaliteli çünkü ikisi de Sony Ericsson'un basın için hazırladığı görseller.
Her ne kadar son fotoğraflar oldukça net olsa da telefon hakkında hala detaylı bilgi sahibi olabilmiş değiliz ve ancak iddialar üzerinden konuşabiliyoruz. Konuşulanları kısaca hatırlayacak olursak; Eylül ayında satışa sunulması beklenen Duo'nun oldukça güçlü bir donanıma sahip olması bekleniyor. 1.4 GHz hızında çift çekirdekli işlemcisinden gücünü alması beklenen telefonun 1.5GB'lık sistem belleğine ve 12MP'lik kameraya sahip olacağı konuşulurken; özellikle 4.5 inçlik devasa qHD çözünürlüğünde görüntü sağlayan Bravia motoruyla donatılmış ekranıyla birçok rakibine üstünlük kurması bekleniyor. Diğer taraftan, bu kadar güçlü bir telefonun önemli bir dezavantajı olabilecek enerji ihtiyacına ise Sony Ericsson'un 2500 mAh'lik batarya ile çözüm bulacağı iddia ediliyor.
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Ortada böyle bir telefon yok daha.
Sony Ericsson pismandir konu etti diye.
2,5A pil, 1,5GB RAM genel hatlarda okudum,cezboldum :(
Status Rumored > soylenti
Size Dimensions - > belirsiz
Weight - > belirsiz
gsmarena'da aratirsan bunnar var.
bi guncelleme gerekirse uretici arkasinda dururmuki?
zaaten Sony Ericsson 2012 de sektorden istifa edeceklerin arasinda gosterilmis.
unut gitsin.......
1 hafta icinde flash haberden gercege. kocaman gibi ama avuclamadan bilinmez,gercek alternatifin son haali.
gsmarena.com/...
fisiltidan soylentiye ziplayan dedikodularin markasi..
simdide tamamen kulaktan dolma sizdirmalarla DÜO'yu netlestirmeden simdide bundan bahsediyor.
Sony Ericsson said to be working on a 4.7 inch Android 3D smartphone
gadgetell.com/...
cok dogru haala birakin tahmini cikis tarihini
gsmarena'da alttaki ozellik bilgileri bile yok.
Size Dimensions ?
Weight ?
sanki bi martaval atildi gibi.....
yuhh artik duyarsizligin bu kadarina..
yetti artik deyip bi SGS2 alirsam etken ne olacak?
DÜO yu ne zamn,yeni gelisme varmi ?
bu arada tasarım olarakta daha farklı olacagını düşünüyorum , bu sefer basmatik tuşlar yerine dokunmatik yapar altttaki tuşlarını
2009 dan itibaren ekranlar 3,5" derken,bu gun 4,5", geneli kirilganlar.care seneye ancak.
youtube.com/...
her 2 pozisyondada tutus sekli sadece dar boyutlari angaje ettiginden geriye alan 4,5" akiciligi goz seyrine kaliyor.