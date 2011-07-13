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Xperia Duo'nun basın görselleri internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39b
1
178
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Xperia Duo'nun basın görselleri internete sızdı
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Android'li akıllı telefonlarıyla yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlayan Sony Ericsson'un donanımıyla birçok teknoloji severi etkilemesi beklenen yeni akıllı telefonu Xperia Duo'nun görselleri ikinci defa internete sızdı. Fakat, bu sefer sızan iki fotoğraf da oldukça kaliteli çünkü ikisi de Sony Ericsson'un basın için hazırladığı görseller.

Her ne kadar son fotoğraflar oldukça net olsa da telefon hakkında hala detaylı bilgi sahibi olabilmiş değiliz ve ancak iddialar üzerinden konuşabiliyoruz. Konuşulanları kısaca hatırlayacak olursak; Eylül ayında satışa sunulması beklenen Duo'nun oldukça güçlü bir donanıma sahip olması bekleniyor. 1.4 GHz hızında çift çekirdekli işlemcisinden gücünü alması beklenen telefonun 1.5GB'lık sistem belleğine ve 12MP'lik kameraya sahip olacağı konuşulurken; özellikle 4.5 inçlik devasa qHD çözünürlüğünde görüntü sağlayan Bravia motoruyla donatılmış ekranıyla birçok rakibine üstünlük kurması bekleniyor. Diğer taraftan, bu kadar güçlü bir telefonun önemli bir dezavantajı olabilecek enerji ihtiyacına ise Sony Ericsson'un 2500 mAh'lik batarya ile çözüm bulacağı iddia ediliyor.

Xperia Duo'nun basın görselleri internete sızdı
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ali282 8 yıl
çıkışı hala belirsiz mi
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Maximum_Carnage 8 yıl ali282
ali282
çıkışı hala belirsiz mi

Ortada böyle bir telefon yok daha.
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Deníz 8 yıl
sony çıkarana kadar tegra 3 lü telefonlar çıkar
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arel.gr 8 yıl
Xperia Duo mus pehh,kahve fali gibi!
Sony Ericsson pismandir konu etti diye.
2,5A pil, 1,5GB RAM genel hatlarda okudum,cezboldum :(
Status Rumored > soylenti
Size Dimensions - > belirsiz
Weight - > belirsiz
gsmarena'da aratirsan bunnar var.
bi guncelleme gerekirse uretici arkasinda dururmuki?

zaaten Sony Ericsson 2012 de sektorden istifa edeceklerin arasinda gosterilmis.
unut gitsin.......

1 hafta icinde flash haberden gercege. kocaman gibi ama avuclamadan bilinmez,gercek alternatifin son haali.

gsmarena.com/...
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KAMILGOLCU 8 yıl
koçum SE birde xenon flaş koy alnından öpeyim seni
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DH Misafiri 8 yıl
adamlar hen dou hem 3D üzerinde çalışıyo olamazmı yahu.
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South Korea 8 yıl
xenon nerde
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Hala bilgi yokmu
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arel.gr 8 yıl
lanet olsun,bu kadar tutarsizlik olurmu?
fisiltidan soylentiye ziplayan dedikodularin markasi..
simdide tamamen kulaktan dolma sizdirmalarla DÜO'yu netlestirmeden simdide bundan bahsediyor.
Sony Ericsson said to be working on a 4.7 inch Android 3D smartphone
gadgetell.com/...
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bahattintopaloglu 8 yıl
aslında sony bu ataklar için hep geç kalıyor :(
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arel.gr 8 yıl bahattintopaloglu
bahattintopaloglu

aslında sony bu ataklar için hep geç kalıyor :(


cok dogru haala birakin tahmini cikis tarihini
gsmarena'da alttaki ozellik bilgileri bile yok.

Size Dimensions ?
Weight ?

sanki bi martaval atildi gibi.....
yuhh artik duyarsizligin bu kadarina..
yetti artik deyip bi SGS2 alirsam etken ne olacak?
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Carfreak 8 yıl
Samsung 6 ayda 1 yeni amiral gemisi çıkarıcaksa s3 ile aynı anda duo çıkar.Neyse HD2 ile devam edek şimdilik :D
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
O degil s2 almayalim duoyu bekleyelim dedik simdide samsung yeni bir model daha cikaracak diyorlat duo cikincada onu bekletiz artik :) ama duo gercekten bu ozelliklerde cikarsa hic dusunmem duo alirim
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arel.gr 8 yıl
sony ericsson,duyurdugu modelleri ne kadar zamanda tuketime sunuyor,tahmini degerlendirmeleriniz lutfen!!!!
DÜO yu ne zamn,yeni gelisme varmi ?
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Eyluldemi cikacak kesin bir bilgi varmi
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arel.gr 8 yıl
eylul denilyor,kaynak belirsiz!
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Mr. Jingles 8 yıl
Ekran boyutu büyüdükçe cihazın boyutları da büyür. Onun için 4 inçten sonrasını mobiliteye uygun bulmuyorum. Yukarda kenarlardan boşluk azaltılmış denmiş ama kenarlardan boşluk azalırsa kullanımı zorlaştırabilir. Cihazı tutarken ister istemez ekrana temas edebiliriz. Ayrıca kenarlardan boşluğu azaltırsanız düşme ya da darbelere maruz kalındığında ekranın zarar görme riski de artar.
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Technotronic 8 yıl
ben 4.5 iinc olacagını düşünmüyorum bu telefonun ekranını , en azla 4.3 inc olur ,pil konusunda da 2.500 mah olacagını sanmıyorum ama onun dışındaki yazılan özelliklerin hepsi olabilir.
bu arada tasarım olarakta daha farklı olacagını düşünüyorum , bu sefer basmatik tuşlar yerine dokunmatik yapar altttaki tuşlarını
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arel.gr 8 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Ekran boyutu büyüdükçe cihazın boyutları da büyür. Onun için 4 inçten sonrasını mobiliteye uygun bulmuyorum. Yukarda kenarlardan boşluk azaltılmış denmiş ama kenarlardan boşluk azalırsa kullanımı zorlaştırabilir. Cihazı tutarken ister istemez ekrana temas edebiliriz. Ayrıca kenarlardan boşluğu azaltırsanız düşme ya da darbelere maruz kalındığında ekranın zarar görme riski de artar.


2009 dan itibaren ekranlar 3,5" derken,bu gun 4,5", geneli kirilganlar.care seneye ancak.
youtube.com/...
her 2 pozisyondada tutus sekli sadece dar boyutlari angaje ettiginden geriye alan 4,5" akiciligi goz seyrine kaliyor.
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