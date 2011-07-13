Xperia Duo'nun basın görselleri internete sızdı

Android'li akıllı telefonlarıyla yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlayan Sony Ericsson'un donanımıyla birçok teknoloji severi etkilemesi beklenen yeni akıllı telefonu Xperia Duo'nun görselleri ikinci defa internete sızdı. Fakat, bu sefer sızan iki fotoğraf da oldukça kaliteli çünkü ikisi de Sony Ericsson'un basın için hazırladığı görseller.

Her ne kadar son fotoğraflar oldukça net olsa da telefon hakkında hala detaylı bilgi sahibi olabilmiş değiliz ve ancak iddialar üzerinden konuşabiliyoruz. Konuşulanları kısaca hatırlayacak olursak; Eylül ayında satışa sunulması beklenen Duo'nun oldukça güçlü bir donanıma sahip olması bekleniyor. 1.4 GHz hızında çift çekirdekli işlemcisinden gücünü alması beklenen telefonun 1.5GB'lık sistem belleğine ve 12MP'lik kameraya sahip olacağı konuşulurken; özellikle 4.5 inçlik devasa qHD çözünürlüğünde görüntü sağlayan Bravia motoruyla donatılmış ekranıyla birçok rakibine üstünlük kurması bekleniyor. Diğer taraftan, bu kadar güçlü bir telefonun önemli bir dezavantajı olabilecek enerji ihtiyacına ise Sony Ericsson'un 2500 mAh'lik batarya ile çözüm bulacağı iddia ediliyor.