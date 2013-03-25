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Xperia S, mart sonunda; Xperia Tablet S ise nisan sonunda Jelly Bean'e kavuşabilir

6 yıl
2b
1
76
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Xperia S, mart sonunda; Xperia Tablet S ise nisan sonunda Jelly Bean'e kavuşabilir
Sony'nin geçtiğimiz yıl tüketicilerle buluşturduğu Xperia S ve Xperia Tablet S modellerine Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi için geri sayım başladı.
Sony Almanya, Twitter üzerinden yöneltilen bir soru üzerine Xperia S'in mart ayı sonundan itibaren güncellemeye kavuşacağı şeklinde açıklamada bulunmuş. Son günlerde ise Xperia Tablet S'in nisan ayı sonu - mayıs ayı başı gibi merakla beklenen güncellemeye kavuşacağı konuşuluyor. Yetkililer, yayınlanacak güncellemenin Xperia Tablet S'te yaşanan bellek yönetimi ve kendi kendine kapanma problemlerini çözeceğini vurguluyor. Merak eden okuyucularımız için ilk jenerasyon Tablet S maalesef Sony'nin güncelleme yol haritasında yer almıyor. 
Sony tarafında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.
Xperia S, mart sonunda; Xperia Tablet S ise nisan sonunda Jelly Bean'e kavuşabilir

https://twitter.com/sonyxperiade Yorum Yaz
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SF01 6 yıl en beğenilen foz54
foz54
buna sevinen sony kullanıcıları var yazık. Xperia s Sony'nin en Son amiral gemisiydi hâlâ 4.1.2 gelmedi daha bunun 4.2 si var, şimdi Xperia z alacaklar güncelleme desteğini bir kez daha düşünsün...

sony nin bu tutumu senin çok sevindirmiş anlaşılan sony güncellemeyi geç veriyor ama tam kusursuz olarak veriyor samsung gibi her hafta yama yapmıyor
allaha şükür xperia s den çok çok memnunum sony nin son zamanlarda telefon sektöründeki bu yükselişi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış degilim
foz54buna sevinen sony kullanıcıları var yazık. Xperia s Sony'nin en Son amiral gemisiydi hâlâ 4.1.2 gelmedi daha bunun 4.2 si var, şimdi Xper...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 yıl
SF01
sony nin bu tutumu senin çok sevindirmiş anlaşılan sony güncellemeyi geç veriyor ama tam kusursuz olarak veriyor samsung gibi her hafta yama yapmıyor
allaha şükür xperia s den çok çok memnunum sony nin son zamanlarda telefon sektöründeki bu yükselişi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış degilim

Yapmayın Allah aşkını ne kusursuzluğu Arc, Neo vs verilen ICS güncellemesini gördük telefonunu güncelleyen herkes bin pişman oldu GB'ye döndü millet.
Yiğidi öldür hakkını yeme Sony tasarım ve malzeme kalitesi anlamında kusursuz telefonlar üretiyor ama iş yazılım ve donanım kısmına geldiğinde sınıfta kalıyor güncellemeler rakiplerinden 4-5 ay sonra çıkıyor. Donanım olarak Xperia Z'yi gördük piyasaya çıkmadan eskidi incelemelerde adreno 320 gpu'sunun full hd paneller için yetersiz olduğu üstene basa basa vurgulandı ekran kalitesi ortada amiral gemisi modelinde tft panel kullanıyor, su geçirmez diye diye övündükleri telefonun bütün delikleri kapaklı elin çinlisi (huawei) telefonun hiçbir deliğini kapatmadan üstüne üstlük açılabilir arka kapaklı su geçirmez telefon üretti Sony düşmanı falan değilim ama hala daha Samsung yada HTC ile rekabet edebilecek bir telefon üretemedi
SF01sony nin bu tutumu senin çok sevindirmiş anlaşılansony güncellemeyi geç veriyor ama tam kusursuz olarak veriyorsamsung gibi he...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Zenci Forvet 6 yıl
Konu marka fanlarıyla dolmuş.
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DRACON1C 6 yıl
Xperia tablet s jelly bean güncellemesi geldi. Ilgilenenlere duyurulur.
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gegirti 6 yıl DRACON1C
DRACON1C

Xperia tablet s jelly bean güncellemesi geldi. Ilgilenenlere duyurulur.

e o zaman bize gelmesi de yakındır. fakat haberde geç gelecek olan tabletti. işe bak ya.
haber için de teşekkür ederiz.
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glikoz surubu 6 yıl
atı alan üsküdarı geçti sony ne yapıyor merak ediyorum
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Roark 6 yıl
Mart geldi bende güncelleme yok henuz. Xperia s aldik, z ye gecmeyi düşünüyorum ama bu kadar yavaa olunmaz. Ne guncelleme tarihini verebiliyorlar ne z nin satis tarihini. Sony uretiyor ama gerisini getiremiyor.
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iAndroid 6 yıl
30'u oldu hala bekliyoruz


Ama inanıyorum Sony geç verecek ama güzel bir güncelleme verecek
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Hard to eat 6 yıl
ps1 olsun çıkardığı walkman olsun ses sistemleri sony markasının ilk renkli tvsi bunlar benim için öyle bir artıki eksikleri bile olsa ben zaman tanıyorum bu markaya.

80li yıllarda herşey sonydi inşallah bundan sonrada öyle olur.
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gently weeps 6 yıl
note2 ye 4.1.2 güncellemesi geldi telefon rezil oldu. Abim bunu dedi daha önce batarya süresi normal kullanımda 2 günü çıkarırken. Yeni güncellemeyle 1.5 güne inmiş.
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Tesla Nikola 6 yıl
yalniz son guncellemesi olacak bu.. qualcom kaynak kodlarini vermedi s3 platformu icin
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headcoach 6 yıl
Buna sadece Allah kavuştursun denir.Bu ne ya kavuşabilir,kimbilir belki yarın,belki yarından da yakın.
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Samet19o7 6 yıl
Beyler lütfen yanlış bilgi vermeyelim. Sony Xperia DE Almanya twitter yöneticisi Mart ayı sonunda veya Nisan başında diye bir şey söylemiyor, kesin bir tarih vermiyorlar. Malesef 2012'nin 2. çeyreği diyor, DİKKAT LÜTFEN
Buyrun;

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strathmorea 6 yıl
DH Misafiri
SF01sony nin bu tutumu senin çok sevindirmiş anlaşılan sony güncellemeyi geç veriyor ama tam kusursuz olarak veriyor samsung gibi her hafta yama yapmıyorallaha şükür xperia s den çok çok memnunum sony nin son zamanlarda telefon sektöründeki bu yükselişi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış degilim
Yapmayın Allah aşkını ne kusursuzluğu Arc, Neo vs verilen ICS güncellemesini gördük telefonunu güncelleyen herkes bin pişman oldu GBye döndü millet.Yiğidi öldür hakkını yeme Sony tasarım ve malzeme kalitesi anlamında kusursuz telefonlar üretiyor ama iş yazılım ve donanım kısmına geldiğinde sınıfta kalıyor güncellemeler rakiplerinden 4-5 ay sonra çıkıyor. Donanım olarak Xperia Zyi gördük piyasaya çıkmadan eskidi incelemelerde adreno 320 gpusunun full hd paneller için yetersiz olduğu üstene basa basa vurgulandı ekran kalitesi ortada amiral gemisi modelinde tft panel kullanıyor, su geçirmez diye diye övündükleri telefonun bütün delikleri kapaklı elin çinlisi (huawei) telefonun hiçbir deliğini kapatmadan üstüne üstlük açılabilir arka kapaklı su geçirmez telefon üretti Sony düşmanı falan değilim ama hala daha Samsung yada HTC ile rekabet edebilecek bir telefon üretemedi

Sonuna kadar katılıyorum. Eski bir Neo V kullanıcısıyım. telefon gingerbeard ile çok stabilken ics geldikten sonra 10 oyundan 6 sında abartısız kasmaya başladı ve telefonda kilitlenmeler, kasmalar sıklaşmaya başlamıştı. Hatta forumda baya bir saydırmışlığım vardır vu yüzden sony'e, telefonu 1 yıl daha rahat kullanabilecekken 6 ay önce satıp üzerine ekleyip Htc One X aldım rahatım şimdi.
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knnkln 6 yıl
Bir Sony kullanıcısı olarak Sony'i tercih etmemdeki en büyük etken
tasarım,malzeme kalitesi ve işçilik en üst seviye.Farkını her ortamda rakiplerine karşı ortaya koyuyor.Varsın güncelleme 3-5 ay geç olsun.
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