Xperia S, mart sonunda; Xperia Tablet S ise nisan sonunda Jelly Bean'e kavuşabilir

Sony'nin geçtiğimiz yıl tüketicilerle buluşturduğu Xperia S ve Xperia Tablet S modellerine Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi için geri sayım başladı.



Sony Almanya, Twitter üzerinden yöneltilen bir soru üzerine Xperia S'in mart ayı sonundan itibaren güncellemeye kavuşacağı şeklinde açıklamada bulunmuş. Son günlerde ise Xperia Tablet S'in nisan ayı sonu - mayıs ayı başı gibi merakla beklenen güncellemeye kavuşacağı konuşuluyor. Yetkililer, yayınlanacak güncellemenin Xperia Tablet S'te yaşanan bellek yönetimi ve kendi kendine kapanma problemlerini çözeceğini vurguluyor. Merak eden okuyucularımız için ilk jenerasyon Tablet S maalesef Sony'nin güncelleme yol haritasında yer almıyor.

Sony tarafında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.



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