Xperia S, mart sonunda; Xperia Tablet S ise nisan sonunda Jelly Bean'e kavuşabilir

Haber Editörü
Sony'nin geçtiğimiz yıl tüketicilerle buluşturduğu Xperia S ve Xperia Tablet S modellerine Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' güncellemesi için geri sayım başladı.
Sony Almanya, Twitter üzerinden yöneltilen bir soru üzerine Xperia S'in mart ayı sonundan itibaren güncellemeye kavuşacağı şeklinde açıklamada bulunmuş. Son günlerde ise Xperia Tablet S'in nisan ayı sonu - mayıs ayı başı gibi merakla beklenen güncellemeye kavuşacağı konuşuluyor. Yetkililer, yayınlanacak güncellemenin Xperia Tablet S'te yaşanan bellek yönetimi ve kendi kendine kapanma problemlerini çözeceğini vurguluyor. Merak eden okuyucularımız için ilk jenerasyon Tablet S maalesef Sony'nin güncelleme yol haritasında yer almıyor.
Sony tarafında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.
https://twitter.com/sonyxperiade Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony nin bu tutumu senin çok sevindirmiş anlaşılan sony güncellemeyi geç veriyor ama tam kusursuz olarak veriyor samsung gibi her hafta yama yapmıyor
allaha şükür xperia s den çok çok memnunum sony nin son zamanlarda telefon sektöründeki bu yükselişi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış degilim
Yapmayın Allah aşkını ne kusursuzluğu Arc, Neo vs verilen ICS güncellemesini gördük telefonunu güncelleyen herkes bin pişman oldu GB'ye döndü millet.
Yiğidi öldür hakkını yeme Sony tasarım ve malzeme kalitesi anlamında kusursuz telefonlar üretiyor ama iş yazılım ve donanım kısmına geldiğinde sınıfta kalıyor güncellemeler rakiplerinden 4-5 ay sonra çıkıyor. Donanım olarak Xperia Z'yi gördük piyasaya çıkmadan eskidi incelemelerde adreno 320 gpu'sunun full hd paneller için yetersiz olduğu üstene basa basa vurgulandı ekran kalitesi ortada amiral gemisi modelinde tft panel kullanıyor, su geçirmez diye diye övündükleri telefonun bütün delikleri kapaklı elin çinlisi (huawei) telefonun hiçbir deliğini kapatmadan üstüne üstlük açılabilir arka kapaklı su geçirmez telefon üretti Sony düşmanı falan değilim ama hala daha Samsung yada HTC ile rekabet edebilecek bir telefon üretemedi