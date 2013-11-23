Xperia SP de KitKat zincirine ekleniyor, 4 model karar aşamasında

Android 4.4 KitKat güncellemesi alacak olan modellerini destek sayfası üzerinden yayınlamaya devam eden Sony, listeye son olarak Xperia SP modelini ekledi.





Modelin bilgi sayfasındaki genel görünüm başlığı altında yayınlanan bilgiye göre cihaz Aralık ayında Android 4.3 güncellemesine kavuşacakken, KitKat güncellemesi ise gelecek bir tarihte verilecek.





Daha önce Xperia Z, Xperia Z Ultra, Xperia Z1, Xperia ZL ve Xperia Tablet Z için genel görünüm başlığında KitKat güncellemesi teyit edilmişti.





Bunun yanında Sony Xperia T, Xperia TX, Xperia V ve Xperia ZR modelleri de güncelleme açısından incelemeye alındı. Bu modeller Android 4.3 güncellemesini ise Aralık ayında alacak. Ancak Xperia S ve Xperia P modelleri için sayfada bir bilgi bulunmuyor.