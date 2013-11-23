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Xperia SP de KitKat zincirine ekleniyor, 4 model karar aşamasında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
44
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia SP de KitKat zincirine ekleniyor, 4 model karar aşamasında
Android 4.4 KitKat güncellemesi alacak olan modellerini destek sayfası üzerinden yayınlamaya devam eden Sony, listeye son olarak Xperia SP modelini ekledi.

Modelin bilgi sayfasındaki genel görünüm başlığı altında yayınlanan bilgiye göre cihaz Aralık ayında Android 4.3 güncellemesine kavuşacakken, KitKat güncellemesi ise gelecek bir tarihte verilecek.

Daha önce Xperia Z, Xperia Z Ultra, Xperia Z1, Xperia ZL ve Xperia Tablet Z için genel görünüm başlığında KitKat güncellemesi teyit edilmişti. 

Bunun yanında  Sony Xperia T, Xperia TX, Xperia V ve Xperia ZR modelleri de güncelleme açısından incelemeye alındı. Bu modeller Android 4.3 güncellemesini ise Aralık ayında alacak. Ancak Xperia S ve Xperia P modelleri için sayfada bir bilgi bulunmuyor.

http://www.sonymobile.com/global-en/support/phones/ Yorum Yaz
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Illustrious. 6 yıl en beğenilen
LilTunechi

S3 alın sp almayın demiştim buyrun




Baran.

Sp alanlar ortada kaldi.


hasan0338

Hahahahaha
Millet sp diye otuyordu.Ortada kaldilar muhahahahahahaha komedi ya 1 hafta once atip tutuyordu





Aman diyim beyler.. Dikkatli yorum yazalım. Bunların akıbeti pekde iyi gitmedi. Sony sever böyle şeyleri sağolsun..

LilTunechiS3 alın sp almayın demiştim buyrunBaran.Sp alanlar ort...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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lestet 6 yıl
telefon çıkalı kaç gün oldu tabiki verecek. buna sevinmeye gerek yok fakat verilmezse bozulmaya gerek var.

birbirimize değil firmalara düşman olalım birlik olalım. lg güncelleme almayınca yada samsung birbirimize laf sokmanın ne alemi var ki kaybeden biz ve toplumumuz
telefon çıkalı kaç gün oldu tabiki verecek. buna sevinmeye gerek yok fakat verilmezse bozulmaya gerek var.birbirimize değil firmalara düşman olalı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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agestis 6 yıl
Xperia S nerde? S3 ile yanı anda çıktı fakat S3 e var buna yok.
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mipa90 6 yıl
18XET01
Ah sony ah..Sp ile aynı anda çıkan Xperia L kullananlara bozuk ve stabil olmayan bir 4.2.2yi verdin sonra alın bunu bi daha konuşmayın dedin. Aah ah.. Aklım başıma geldi,Sony almayacaktım. Ama 2. Sefer olması gerekti, eşşek kafam..

l 4.3 alacak lıstesınde bu lıste 4.4 icin
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Eugnie 6 yıl
Xperia S'e daha 4.2 gelmedi beyler
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atp96 6 yıl
sp yede versin artık daha 1sene olmadı cihaz çıkalı Xperia S'i L 'yi de çabuk unuttular seneye Z ve Z1 de aynı şekilde unutulacak geçmiş olsun simdiden
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darkshine666 6 yıl
(s3kullanıcısym)
s e vermezse o güzelim telefona yazık eder
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phileoist 6 yıl
Yazıklar olsun Xperia S e çıkmaz ise....
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Armageddon41 6 yıl
4.4 kitkat'ı 512 mb ram kullanan telefonlar bile alabiliyorsa google oyle dıyorsa xperia l sıralamaya göre 3.cü sırada almalı ama adı bile yok? hiç değilse xperia l dağa yüksek rema sahip rahatlıkla kaldırır
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18XET01 6 yıl
Ah sony ah..Sp ile aynı anda çıkan Xperia L kullananlara bozuk ve stabil olmayan bir 4.2.2yi verdin sonra alın bunu bi daha konuşmayın dedin. Aah ah.. Aklım başıma geldi,Sony almayacaktım. Ama 2. Sefer olması gerekti, eşşek kafam..
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General. 6 yıl
Böyle devam Sony
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1OOOOOO 6 yıl
apple için bir sebep daha
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karsevenadam 6 yıl
Google, kitkatın 512mb ram sahibi her cihaz tarafından çalıştırılabileceğini söyledi.Yani neo v nin bile çalıştıracağı bi sürüm geliyor, Sony güncellemeyi sp için verince seviniyoruz.En az xperia p den başlayıp çoğu cihaza verilmeli bu güncelleme.Verilmezse de cm rom her türlü gelir.Bi defa kullanın beğeneceksiniz
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TempleJoker 6 yıl
Cyanagenmod forever
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01.23 6 yıl
Ulan sony benim olsa bu kadar savunmazdım yada millete laf sokmazdım.Bi telefon aldınız diye hisse veriyorlar sanki.
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yigitaga32 6 yıl
Ion`a yazık olmuş gerçekten.
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