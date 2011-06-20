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Xperia X10, Android 2.3'e kavuşuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,5b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde ülkemizde satışa sunduğu Xperia Arc ile isminden bahsettiren Sony Ericsson'dan Xperia X10 kullanıcılarını sevindirecek bir haber var; Android 2.3 Xperia X10'a geliyor...

İletişim dünyasının önemli isminin yaptığı açıklamaya göre Android 2.3 Gingerbread güncellemesi Ağustos ayının başında yayınlananacak. Güncellemeden ilk başta sim kilitsiz olan Xperia X10'lar yararlanabilecek; operatör kilitli olanlar ise bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Güncelleme ile Xperia X10; Wi-Fi & USB üzerinden internet paylaşımı, SD kard üzerinde uygulama depolama başta olmak üzere çeşitli iyileştirme ve yeni özelliklere sahip olacak ancak DLNA desteği test aşamasındaki çeşitli sorunlardan ötürü bu özellikler arasında bulunmuyor. XPERIA X10 mini, X10 mini pro ve X8 ise sahip oldukları RAM kapasitesinden ötürü Gingerbread güncellemesinden yararlanamayacak.




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Muhammed VeyseL 8 yıl
Güncellemeden sonra yedekleme ve depolamaya ulaşamıyorum.Uygulamaları falan geri yükleyecem ama bulamiyorum bi türlü.Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
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SaatliBomba 8 yıl
evet kavuştuk sonunda
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar ben güncelleme yaptıktan sonra sd kartımı tanımadı telefon eski 2 gb lik bi kart taktım onu tanıyor ama orjinal 8 gb lik kartını tanımıyor bu arada tanımadıgı kartı pc ye takınca tanıyor neden olabilir birde wifi ip alamıyor hiç bi modemden wifi ile baglanamıyorum nete
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SaatliBomba 8 yıl
inşallah daha fazla ertelenmeden kavuşuruz.
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weneorn 8 yıl
Peki yeni güncelleme ile telefon 16m renge ulaşacak mı? Bazı yerlerde donanımsal olarak 16m olduğu hakkında bir söylenti vardı ve yeni versiyonla ona ulaşacal diyorlardı?
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orhan azeri 8 yıl
Simdi bu guncellestirme ile birlikte flash player 10.3 gelicekmi
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TheValoran 8 yıl

orhan azeri

Simdi bu guncellestirme ile birlikte flash player 10.3 gelicekmi

Evet, geliyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Saniyorum Sony bu güncelleştirmeyle tüketici de güven veren bir kimlik oluşturmaya çalışıyor
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yunuss.10 8 yıl
Evet. Eclair deki kamera arayuzu ve ozellikleri korunmus degisme yok
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lazloo 8 yıl
La Yunus ne yapıyon Allah aşkına teknoloji sitelerinde sürekli sayfa yenile yapıp SE haberi çıkınca buraya yazıyorsun hemen değil mi? :D Nasıl bir sevgi bu sendeki SE sevgisi Allah aşkına. :D
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mustafa_550 8 yıl
sony ericsson blogda okuduğuma göre doğruymuş videoda gördüğüm orjinal 2.1 deki kamera arayüzünün aynısı gelecekmiş buna çok sevindim :)
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mustafa_550 8 yıl
kamera arayüzü sony ericsson un kendi arayüzü ama standart android arayüzü gelecek demişlerdi böyle daha iyi olmuş
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patrain 8 yıl
sony nın arayüzünü pek sevemedim ya
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