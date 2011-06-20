Xperia X10, Android 2.3'e kavuşuyor

Son dönemde ülkemizde satışa sunduğu Xperia Arc ile isminden bahsettiren Sony Ericsson'dan Xperia X10 kullanıcılarını sevindirecek bir haber var; Android 2.3 Xperia X10'a geliyor...

İletişim dünyasının önemli isminin yaptığı açıklamaya göre Android 2.3 Gingerbread güncellemesi Ağustos ayının başında yayınlananacak. Güncellemeden ilk başta sim kilitsiz olan Xperia X10'lar yararlanabilecek; operatör kilitli olanlar ise bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Güncelleme ile Xperia X10; Wi-Fi & USB üzerinden internet paylaşımı, SD kard üzerinde uygulama depolama başta olmak üzere çeşitli iyileştirme ve yeni özelliklere sahip olacak ancak DLNA desteği test aşamasındaki çeşitli sorunlardan ötürü bu özellikler arasında bulunmuyor. XPERIA X10 mini, X10 mini pro ve X8 ise sahip oldukları RAM kapasitesinden ötürü Gingerbread güncellemesinden yararlanamayacak.