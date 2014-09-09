Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modelleri Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı





Sony'nin geçen yıl ki Xperia Z ile başladığı yenilik çizgisinin içerisinde yer alan modellerden Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z, Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı.





Geçtiğimiz aylarda da cihazlar 4.4.2 güncellemesini almıştı. Yeni güncelleme batarya süresi, WiFi, email gibi konularda iyileştirmeler içeriyor. Sıralamak gerekirse:





- Bazı arkaplan uygulamalarında daha iyi batarya performansı

- Email performansının artırılması

- MMS, takvim, WiFi, rehber gibi çekirdek uygulamalarda iyileştirmeler

- Bazı hataların giderilmesi ve genel performans artışı





Güncelleme Fransa'da başladı ve önümüzdeki haftalarda daha çok ülkeye gönderilmesi bekleniyor.

http://www.phonedog.com/2014/09/09/sony-xperia-z-zl-zr-and-tablet-z-now-receiving-android-4-4-4/?utm_source=Rss&utm_medium=Latest&utm_campaign=BlinkFeed