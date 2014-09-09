Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modelleri Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı

Haber Editörü
Sony'nin geçen yıl ki Xperia Z ile başladığı yenilik çizgisinin içerisinde yer alan modellerden Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z, Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda da cihazlar 4.4.2 güncellemesini almıştı. Yeni güncelleme batarya süresi, WiFi, email gibi konularda iyileştirmeler içeriyor. Sıralamak gerekirse:
- Bazı arkaplan uygulamalarında daha iyi batarya performansı
- Email performansının artırılması
- MMS, takvim, WiFi, rehber gibi çekirdek uygulamalarda iyileştirmeler
- Bazı hataların giderilmesi ve genel performans artışı
Güncelleme Fransa'da başladı ve önümüzdeki haftalarda daha çok ülkeye gönderilmesi bekleniyor.
http://www.phonedog.com/2014/09/09/sony-xperia-z-zl-zr-and-tablet-z-now-receiving-android-4-4-4/?utm_source=Rss&utm_medium=Latest&utm_campaign=BlinkFeed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony herkes 4.4 ile telefon çıkarırken , piyasaya 4.3 lü cihazları çıkarıyor 4.4 gelecek diyor onu yapıyorlar ama ardı yok .. günceleme verdik diye de geçiniyorlar ..
piyasa iyice rekabet içersinde, çok iyi fiyata iyi ürün satan markalar yaygınlaştı sony yi ayakta tutan eski sadık kullanıcıları onlarda eski sony ericsson kalitesini bulamıyor .. sony anca tepe modellerde adından söz ettiriyor onda da tedarik sorunları , ürünü çok geç piyasaya sunmalar vs. o da ellerinde kalıyor .. sony eski günlerini arar gibi
z3 de z2 de olduğu söylenen kronik sorunlar hallolduysa ve bataryası yoğum kullanımda 1 günü çıkarırsa z3 alıp geçicem ..
Özellikle Z'nin ekranı güncelleme ile çok çok gelişti, resimdeki ekranla alakası yok. Bunu tekno marketlere gittiğimde güncelleme almamış Z'lere bakınca daha net anlıyorum.
Z ve Z1'e Android L gelir mi dersin?