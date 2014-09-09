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Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modelleri Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modelleri Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı

Sony'nin geçen yıl ki Xperia Z ile başladığı yenilik çizgisinin içerisinde yer alan modellerden Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z, Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda da cihazlar 4.4.2 güncellemesini almıştı. Yeni güncelleme batarya süresi, WiFi, email gibi konularda iyileştirmeler içeriyor. Sıralamak gerekirse:

- Bazı arkaplan uygulamalarında daha iyi batarya performansı
- Email performansının artırılması
- MMS, takvim, WiFi, rehber gibi çekirdek uygulamalarda iyileştirmeler
- Bazı hataların giderilmesi ve genel performans artışı

Güncelleme Fransa'da başladı ve önümüzdeki haftalarda daha çok ülkeye gönderilmesi bekleniyor.  

http://www.phonedog.com/2014/09/09/sony-xperia-z-zl-zr-and-tablet-z-now-receiving-android-4-4-4/?utm_source=Rss&amp;utm_medium=Latest&amp;utm_campaign=BlinkFeed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exxplorer 5 yıl
ZR için bi güncelleme gelmedi hala :(
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sananeolm1 5 yıl
Ulan S3 güncelleme almadı diye tutuşuyorsunuz bana S3 zamaninda çıkıp 4.3 kullanan cihazlari bi sayarmısınız
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Master_Evil 5 yıl
xperia z için iyi haber, gerçi çok olmadı çıkalı üstüne model çıkınca eskidi sanıyoruz
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Lightr 5 yıl
Güncelleme vermesine sevindim zamzungun s3 vakasından sonra böyle birşey yapmaması sevindirici
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Mr xXx 5 yıl
O güzel fevkaladenin fevkinde bir haber benim için
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Pit0N 5 yıl
Sony'i seviyorum ya. Z3 ve Z3c inşallah iphonelar gibi yapar ve gecikmeden gelir.
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Technotronic 5 yıl
Geç bile kaldılar.
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
ülkemizde zamanında 1300 e satılan sp ye söz verildiği gibi 4.4 verilmedi , 900 liraya satılan xperia l ye 4.3 gelecek denildi o da yok

sony herkes 4.4 ile telefon çıkarırken , piyasaya 4.3 lü cihazları çıkarıyor 4.4 gelecek diyor onu yapıyorlar ama ardı yok .. günceleme verdik diye de geçiniyorlar ..

piyasa iyice rekabet içersinde, çok iyi fiyata iyi ürün satan markalar yaygınlaştı sony yi ayakta tutan eski sadık kullanıcıları onlarda eski sony ericsson kalitesini bulamıyor .. sony anca tepe modellerde adından söz ettiriyor onda da tedarik sorunları , ürünü çok geç piyasaya sunmalar vs. o da ellerinde kalıyor .. sony eski günlerini arar gibi
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dirtylive 5 yıl
6 ayda bir yeni cihaz sunumu milletin canını sıksa da çatır çatır güncelleme veriyor sony..
z3 de z2 de olduğu söylenen kronik sorunlar hallolduysa ve bataryası yoğum kullanımda 1 günü çıkarırsa z3 alıp geçicem ..
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General. 5 yıl
Email uygulaması berbat PDF dosyalarını açmak için ekstra program kurmak gerekiyordu. Ayrıca şuan xperia Z'nin şarjı yerlerde umarım pratikte çözüm olur.
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Illustrious. 5 yıl
Güzel, batarya için şart. Bundan sonrası için çok yüksek beklentim yok şahsen 4.4.4 yeterlidir benim için.

Özellikle Z'nin ekranı güncelleme ile çok çok gelişti, resimdeki ekranla alakası yok. Bunu tekno marketlere gittiğimde güncelleme almamış Z'lere bakınca daha net anlıyorum.
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GoldPunch 5 yıl Illustrious.
Illustrious.

Güzel, batarya için şart. Bundan sonrası için çok yüksek beklentim yok şahsen 4.4.4 yeterlidir benim için.

Özellikle Z'nin ekranı güncelleme ile çok çok gelişti, resimdeki ekranla alakası yok. Bunu tekno marketlere gittiğimde güncelleme almamış Z'lere bakınca daha net anlıyorum.

Z ve Z1'e Android L gelir mi dersin?
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Srcn81 5 yıl
Xperia SP için 4.4 güncellemesi gelecekmi bakalım..
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