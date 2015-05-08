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Xperia Z serisi için Android 5.1 güncellemesi Ağustos ayında başlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
33
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z serisi için Android 5.1 güncellemesi Ağustos ayında başlayacak
 
Xperia Z serisine güncelleme desteği sunmaya devam eden Sony son olarak Xperia Z için Lollipop güncellemesini önümüzdeki hafta başlayacağının müjdesini vermişti. Bu kez Avusturalya'dan gelen bir haber ise cihazların Android 5.1 güncellemesi için planlanan tarihlerini gün yüzüne çıkardı.
Telstra ismindeki operatörün listelerinde ortaya çıkan takvime göre Xperia Z serisinin Android 5.1 sürümüne kavuşması için yaklaşık üç aylık bir süre gerekiyor. Takvimde Xperia Z , Z1 ve Z1 Compact modellerinnin 10 Ağustos'da güncellemeye kavuşacağı belirtilmiş.

Güncellemenin global anlamda yayınlanması için de benzer tarihlerden söz edilebilir. Xperia Z2 veya Z3 ile ilgili herhangi bir tarih yer almıyor ancak bu cihazlar Android 5.0 güncellemesini Xperia Z'den önce almıştı. 

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canguler917 4 yıl en beğenilen
sony xperia z için daha ne yapsın.5.1 veriyorlar sony i öpün başınıza koyun
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LGSalesB 4 yıl
Sony kac sene onceki cihazina 5.1 lolipopu veriyor tarih olayini kafasina takacaklar note 2 nin alamadigi guncellemeyle uğraşsın:)
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DH Misafiri 4 yıl
herkez konuşur SONY yapar. Xperia Z
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XPS-J 4 yıl
Xperia Z için Lollipop göründü arkadaşlar. Bir kaç güne kadar gelebilir... xperiaforce.com/...
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Teknode 4 yıl
Beğenmeyen samsung alsin baska marka alsin. iki tane islem yapayim dedim s4 sapitmaya basladi takilmaya basladi.Sony stabildir gerisi hikaye.
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ekmelburak 4 yıl
yalnız bu tarihler doğru değil zannımca . çünkü kardeşimin z1 compactı (istanbul bilişimden alınma) geçen hafta lolipop güncellemesi aldı.
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dranas 4 yıl
Android tarafındaki bu güncelleme çilesi asla bitmeyecek arkadaşlar.ios ve wp platformlarında olduğu gibi tüm dünyanın aynı anda güncelleme alacağı günleri görmesi mümkün görünmüyor android'in. windows phone eğer söylenildiği gibi uygulama sorununu aşarsa google'ı ve android üreticilerini çok zor günler bekliyor diyebiliriz.
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acmtncy 4 yıl dranas
dranas

Android tarafındaki bu güncelleme çilesi asla bitmeyecek arkadaşlar.ios ve wp platformlarında olduğu gibi tüm dünyanın aynı anda güncelleme alacağı günleri görmesi mümkün görünmüyor android'in. windows phone eğer söylenildiği gibi uygulama sorununu aşarsa google'ı ve android üreticilerini çok zor günler bekliyor diyebiliriz.

wp'nin kişiselleştirilememesi büyük bir sorun. uygulama sayısı artsa da yeterince özgür değil. android kullanıcılarından pay çalabilceğini sanımyorum.

Kaldı ki bahsedildiği kadar da stabil değil maalesef. "WP çok stabil, düşük donanımla iyi çalışıyor" laflarına kandım. anneme kolay kullanılır diye lumia 620 aldım. ısınma sorunu, ramin güncellemelere yetmemesi vs pek çok sorun çıktı. keşke iphone alsaymışım diyorum.
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farukkk 4 yıl dranas
dranas
Android tarafındaki bu güncelleme çilesi asla bitmeyecek arkadaşlar.ios ve wp platformlarında olduğu gibi tüm dünyanın aynı anda güncelleme alacağı günleri görmesi mümkün görünmüyor android'in. windows phone eğer söylenildiği gibi uygulama sorununu aşarsa google'ı ve android üreticilerini çok zor günler bekliyor diyebiliriz.

Bende sizin gibi düşünüyordum taki 1 ay önce z2 alana kadar android z2 de akıyor ve çok stabil sony bu seferyapmış
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cournaleous 4 yıl
z1 kullanıcısıyım hala lolipopu alamadım adam akıllı dagıtsalar su guncellemelerı
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freudunpiposu 4 yıl
S4 çıktığında bu telefon rakip olarak gösteriliyordu s4 ocak ayının sonunda lollipop aldı, ha z asla rakip olamadı orası ayrı.
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Riyaziyeci 4 yıl
HTCquietlyBrilliant
Sony kac sene onceki cihazina 5.1 lolipopu veriyor tarih olayini kafasina takacaklar note 2 nin alamadigi guncellemeyle uğraşsın:)

O kadar da eski bir cihaz değil Xperia Z. Sony sene de iki cihaz çıkardığı düşünülürse 2 - 2,5 yıl önce tanıtılmış bir cihaz. Note 2 aynı sürede 3 yıllık bir cihaz olacak. Ama yine de takdir ediyorum Sony' i. Samsung aldığım için biraz pişman oldum açıkçası.
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Fiyaka1903 4 yıl
Çerçeve cwrveve diye zirlayan arkadaşlar eline hic z3 alip inceledi mi? En sevdiğim tasarim en elde hos duran telefon acik ara z3 bence (o yil cikan telefonlar arasında).
Note 2 kullanıyorum namussuz alet hala bozulmadi gerci bozulsa da param yok alamazdim ülkemiz fiyatlari ama alabilecek durumda olsaydim sadece iki cihaza para verirdim z3 veya z3 compact. Hele o compact o kadar tatli ki :)
Güncelleme işine de cok takilmayin kamera hariç note2 her isimi görüyor ha sadece lolipop ara yuzunu versin yeter bana, launcherler batarya yiyor biraz :)
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0MG90 4 yıl
Adamsın Sony. Sana laf atanlar utansın.
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Sunstorms 4 yıl
Burdan yola çıkarsak z2-z3-z3c daha kısa sürede 5.1 e geçecektir haziran ayı içersinde 5.1 beklenebilir güzel bir haber.
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