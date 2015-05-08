Xperia Z serisi için Android 5.1 güncellemesi Ağustos ayında başlayacak

Xperia Z serisine güncelleme desteği sunmaya devam eden Sony son olarak Xperia Z için Lollipop güncellemesini önümüzdeki hafta başlayacağının müjdesini vermişti. Bu kez Avusturalya'dan gelen bir haber ise cihazların Android 5.1 güncellemesi için planlanan tarihlerini gün yüzüne çıkardı.
Telstra ismindeki operatörün listelerinde ortaya çıkan takvime göre Xperia Z serisinin Android 5.1 sürümüne kavuşması için yaklaşık üç aylık bir süre gerekiyor. Takvimde Xperia Z , Z1 ve Z1 Compact modellerinnin 10 Ağustos'da güncellemeye kavuşacağı belirtilmiş.
Güncellemenin global anlamda yayınlanması için de benzer tarihlerden söz edilebilir. Xperia Z2 veya Z3 ile ilgili herhangi bir tarih yer almıyor ancak bu cihazlar Android 5.0 güncellemesini Xperia Z'den önce almıştı.
Güncellemenin global anlamda yayınlanması için de benzer tarihlerden söz edilebilir. Xperia Z2 veya Z3 ile ilgili herhangi bir tarih yer almıyor ancak bu cihazlar Android 5.0 güncellemesini Xperia Z'den önce almıştı.
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wp'nin kişiselleştirilememesi büyük bir sorun. uygulama sayısı artsa da yeterince özgür değil. android kullanıcılarından pay çalabilceğini sanımyorum.
Kaldı ki bahsedildiği kadar da stabil değil maalesef. "WP çok stabil, düşük donanımla iyi çalışıyor" laflarına kandım. anneme kolay kullanılır diye lumia 620 aldım. ısınma sorunu, ramin güncellemelere yetmemesi vs pek çok sorun çıktı. keşke iphone alsaymışım diyorum.
Bende sizin gibi düşünüyordum taki 1 ay önce z2 alana kadar android z2 de akıyor ve çok stabil sony bu seferyapmış
O kadar da eski bir cihaz değil Xperia Z. Sony sene de iki cihaz çıkardığı düşünülürse 2 - 2,5 yıl önce tanıtılmış bir cihaz. Note 2 aynı sürede 3 yıllık bir cihaz olacak. Ama yine de takdir ediyorum Sony' i. Samsung aldığım için biraz pişman oldum açıkçası.
Note 2 kullanıyorum namussuz alet hala bozulmadi gerci bozulsa da param yok alamazdim ülkemiz fiyatlari ama alabilecek durumda olsaydim sadece iki cihaza para verirdim z3 veya z3 compact. Hele o compact o kadar tatli ki :)
Güncelleme işine de cok takilmayin kamera hariç note2 her isimi görüyor ha sadece lolipop ara yuzunu versin yeter bana, launcherler batarya yiyor biraz :)
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