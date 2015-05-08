Xperia Z serisi için Android 5.1 güncellemesi Ağustos ayında başlayacak

Xperia Z serisine güncelleme desteği sunmaya devam eden Sony son olarak Xperia Z için Lollipop güncellemesini önümüzdeki hafta başlayacağının müjdesini vermişti. Bu kez Avusturalya'dan gelen bir haber ise cihazların Android 5.1 güncellemesi için planlanan tarihlerini gün yüzüne çıkardı.

Telstra ismindeki operatörün listelerinde ortaya çıkan takvime göre Xperia Z serisinin Android 5.1 sürümüne kavuşması için yaklaşık üç aylık bir süre gerekiyor. Takvimde Xperia Z , Z1 ve Z1 Compact modellerinnin 10 Ağustos'da güncellemeye kavuşacağı belirtilmiş.



Güncellemenin global anlamda yayınlanması için de benzer tarihlerden söz edilebilir. Xperia Z2 veya Z3 ile ilgili herhangi bir tarih yer almıyor ancak bu cihazlar Android 5.0 güncellemesini Xperia Z'den önce almıştı.