Yahoo, bu hafta içerisinde kendi mesajlaşma uygulamasını duyurabilir

2012 yılından bu yana Marissa Mayer'in CEO koltuğunda oturduğu Yahoo, gelen bilgilere bu hafta içerisinde kendi mesajlaşma uygulamasını duyurmaya hazırlanıyor.

Bu duyuru için bir etkinlik düzenleyeceği belirtilen Yahoo, %100 doğrulanamayan bilgilere göre kendi mesajlaşma uygulamasını kullanıcıların beğenisine sunacak. Hem mobil hem de masaüstü sürümü olacağı belirtilen uygulamanın, WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, WeChat, KakaoTalk, Skype, Viber ve BBM gibi oldukça güçlü alternatifler karşısında hayatta kalıp kalamayacağı ise şimdiden merak konusu oluşturuyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/07/yahoo-new-messenger-app-launch/?utm_source=mainrss