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Yahoo, dil üzerine çalışma gösteren SkyPhrase firmasını satın aldı

5 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, dil üzerine çalışma gösteren SkyPhrase firmasını satın aldı
İnternet dünyasının köklü isimlerinden Yahoo, Marissa Mayer'in başa geçmesi sonrası belirlenen ihtiyaçlar doğrusunda şirket alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda firmaya katılan son isim SkyPhrase firması oldu.
Doğal dil işleme üzerine çalışma gösteren SkyPhrase, insanların günlük kullandılarını dillerin bilgisayarlar tarafından algılaması noktasında özel bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevrimiçi servislerin, kişilerin isteklerini günlük konuşma diliyle aktardıkları zaman daha güçlü ve kullanıcı dostu olacağına inanan firma, dört kişilik ekibiyle beraber Yahoo Labs bünyesine katılacak ve tahmin edilebildiği üzere çok daha etkili sesli ve yazılı arama işlemleri için özel sistemler üzerinde çalışacak.
Konu hakkında iki firmadan gelen resmi açıklamalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://yahoolabs.tumblr.com/post/68784340111/we-have-acquired-skyphrase-the-team-of-four-has Yorum Yaz
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