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Yahoo, gelen bilgilere göre kendi dijital asistanını geliştiriyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, gelen bilgilere göre kendi dijital asistanını geliştiriyor
 
İnternet sektörünün köklü isimlerinden Yahoo, CEO Marissa Mayer'in açıkladığı kadarıyla Google Now, Apple Siri ve Microsoft Cortana benzeri çalışma gösteren kendi dijital asistanı üzerinde çalışma gösteriyor.
Elde edilen bilgilere göre Yahoo'nun dijital asistanı şimdilik "Index" kod ismiyle anılıyor. Akıllı telefonlar için özel bir uygulama olarak hazırlandığı söylenen Index projesi, Yahoo tarafından geçtiğimiz dönemde satın alınan Xobni'nin iki önemli yöneticisi Jeff Bonforte ile Peter Monaco tarafından yönetiliyor. Reklam mühendislerinin şimdiden dahil olduğu söylenen dijital asistan, bu doğrultuda yüksek ihtimalle reklam destekli şekilde karşımıza çıkacak ve Index kişilerin e-posta hesaplarında yaptığı taramalar doğrultusunda yapılan aramaları çok daha etkili ve kararlı hale getirebilecek.
Yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen Index, dijital asistan dünyasına yeni bir soluk getirebilir. 

http://uk.businessinsider.com/marissa-mayers-plan-to-take-on-google-is-code-named-index-2015-4 Yorum Yaz
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