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Yahoo ve Google da Flipboard'u satın almayı düşünüyor

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo ve Google da Flipboard'u satın almayı düşünüyor
 
Kişilerin mobil cihazları ve standart internet tarayıcıları üzerinden dergi tarzında haber okumasına imkanı sağlayan popüler servis Flipboard son iki gündür gündemden düşmüyor. Dün sosyal medyanın önemli ismi Twitter tarafından satın alınabileceğini öğrendiğimiz Flipboard, bugün ise Yahoo ve Google tarafından satın alınabilir haberleriyle yeniden karşımıza çıkıyor.
Twitter'ın satın almak adına 1 milyar doları gözden çıkarttığı Flipboard, ayda 65 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve Google ile Yahoo'nun da bu tarz haber içeriği üreten bir servis ile daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini belirtiliyor. Türkçe dil desteğiyle ülkemizde de oldukça yüksek oranda kullanılan Flipboard, hızlı haber ulaştırma noktasında sınıfının en iyi alternatifleri arasında yer alıyor.
Konu hakkında henüz resmi hiçbir açıklama yapılmamış olsa da, Flipboard'un kısa bir süre içerisinde büyük bir satış ile gündeme geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/05/27/yahoo-and-google-want-to-buy-flipboard-to-up-their-content-game/ Yorum Yaz
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doctor_bey 3 yıl
Aldıktan sonra batırmayacaklarsa buyursun alsınlar.
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yokbeolumbe 3 yıl
Flipboardu kullanıp sevmeyenlere Taptu'yu önerimim


Türk yapımı Bundle uygulamasıda iyi gibi ama Taptu favorim
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Flapybird diye okudum. 😐
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smart1978 3 yıl
Google alırsa iyi olur Android ekosisteminde daha uyumlu optimize edilmiş olur .
Bekleyeceğiz ...
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