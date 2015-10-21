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Yahoo ve Google'dan ilginç işbirliği

Amerika arama motoru pazarında Microsoft ve Google'ın gerisinde kalan Yahoo, en büyük rakiplerinden Google ile ilginç bir anlaşma gerçekleştirdi.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo ve Google'dan ilginç işbirliği

Google ile Yahoo arasında yapılan üç yıllık münhasır anlaşma, Yahoo arama sonuçlarında Google sonuçlarının görüntülenmesine dayanıyor. Benzer süreci uzun zamandır Microsoft Bing'le de gerçekleştiren Yahoo, kendi arama motoru yanında diğer sonuçları ve hepsinden önemlisi reklamları göstererek hem bir arama merkezi haline gelmeyi hem de gelirlerini arttırmayı hedefliyor.
Süreci hem mobil hem de masaüstü platformlarına yayacağı belirtilen Yahoo, "Flickr ve Mail" servisleri üzerinde yaptığı çalışmalarla da önemi atılımlar yapıyor ve uzun yıllar daha hayatımızda yer alacak gidi duruyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/10/21/yahoo-will-now-google-your-search-queries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xpow3r 3 yıl
şu haber sayesinde bilmem kaç sene sonra yahoo ya tekrar giriş yaptım :) varlığını bile unutmuşum yahu :)
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Genç Düşünür 3 yıl
Güzel strateji.
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Patren 3 yıl
yahoodan yerinde bir anlasma yapmislar
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