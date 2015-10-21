Yahoo ve Google'dan ilginç işbirliği

Google ile Yahoo arasında yapılan üç yıllık münhasır anlaşma, Yahoo arama sonuçlarında Google sonuçlarının görüntülenmesine dayanıyor. Benzer süreci uzun zamandır Microsoft Bing'le de gerçekleştiren Yahoo, kendi arama motoru yanında diğer sonuçları ve hepsinden önemlisi reklamları göstererek hem bir arama merkezi haline gelmeyi hem de gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

Süreci hem mobil hem de masaüstü platformlarına yayacağı belirtilen Yahoo, "Flickr ve Mail" servisleri üzerinde yaptığı çalışmalarla da önemi atılımlar yapıyor ve uzun yıllar daha hayatımızda yer alacak gidi duruyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/10/21/yahoo-will-now-google-your-search-queries/