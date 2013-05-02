Yahoo, zaman yönetim servisi Astrid'i bünyesine kattı

Son zamanlarda çeşitli uygulamaları satın alarak kullandıkları teknolojileri kendi uygulamasına entegre eden Yahoo, zaman yönetim servisi Astrid'i de satın alarak alımlarına yeni birini daha eklemiş oldu.





Söz konusu alımı blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla duyuran Astrid, uygulamasının 90 gün içerisinde kapatılacağını ve ekibin Yahoo'nun bünyesinde çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. 90 günlük bu süreç kapsamında kullanıcılarından uygulamadaki verilerini yedeklemelerini isteyen Astrid, premium üyelikleri de sonlandırmış durumda.





Anlaşma detayları açıklanmayan alımın Yahoo'ya neler katacağını ise, ilerleyen dönemler hep birlikte göreceğiz.

http://blog.astrid.com/blog/2013/05/01/yahoo-acquires-astrid/