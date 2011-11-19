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Yahoo'nun San Fransisco'daki ikonik reklam panosu 12 yıl sonra kaldırıldı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo'nun San Fransisco'daki ikonik reklam panosu 12 yıl sonra kaldırıldı
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Arama motoru dendiğinde 2000'li yılların başında akla ilk gelen isim Yahoo'ydu. 2002 yılında aylık 200 milyon ziyaretçi sayısıyla önemli bir rekoru elinde bulunduran Yahoo için 1999 yılında San Fransisco'da daha sonraları ikon haline gelecek bir reklam panosu konulmuştu.

CEO Tim Koogle tarafından  planlanan reklam panosu Black Rocket firması tarafından tasarlanarak Bay Bridge bölgesine yerleştirilmişti. Panonun alt kısmında bulunan iki satırlık boş alanda farklı sloganlar gösterilmekteydi. Son olarak yıllar öncesine ait "İnternette gidilecek güzel bir yer" sloganı yerleştirilmişti. 

Panonun yayında kaldığı dönem boyunca Yahoo 4 ayrı CEO eskitti ve yüzde 82'lik paya sahip Google'ın arkasından yüzde 6 payla ikinci sıraya geriledi. Facebook ve Twitter gibi yükselen sosyal ağ değerleri karşısında da elindeki imkanları kullanamayan Yahoo bu alanda da hiçbir varlık gösteremedi.
Microsoft bir dönem Yahoo'yu satın almak için girişimde bulunmuş ancak bu gerçekleşmemişti. 

Yahoo'nun adı "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" (Bir Başka Hiyerarşik, Ukala Nasihatçi) anlamına gelmektedir ve Güliver'in Gezileri kitabından esinlenmiştir.

 Yahoo'nun reklam panosu iki hafta sonra kaldırılacak ve daha farklı bir firmanın reklamı panoyu süslemeye başlayacak. Eski Yahoo çalışanları ve hayranları şimdiden Facebook ve Twitter'da kaldırılmaması için kampanya başlatmış durumda. 2002 yılında yapılmış başka bir pano da Los Angeles'ta bulunuyor.


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sahoron 7 yıl
bir başka büyük devin bitişi.
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darkaura 7 yıl en beğenilen
yahoo hayranlarininda facebook ve twitterde kampanya yapmalari ayri bir ironi olmus.
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DH Misafiri 7 yıl
phenomll
ne yani yahoo mail uzantilari kapatilicakmi?

hayır, bir reklam panosu kaldırıldı diye tüm hizmetleri sonlandıracak değiller
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Rainbow6 7 yıl
sanmam yahoo okadar kolay kapanacak bi firma degil birimlerini kapatip geriye donus yapar her nakadar eski degeri olmasada satilacak olsa talibi cok olur alacak olanlarinda ismine dokunacaklarini sanmiyorum tabi bunlar sadece tahmin mesela chicagonun simgesi nerdeyse tarihi eser olmus sears kulesi el degistirdi tabi millette o kadar unlu ismi degismez dediler ama yillarin searsi oldu willis tower onda da imza topladilar falan ama nafile :)
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Menow 7 yıl
Yahoo'yu kim alacak sorusu durumun vahimliliğini gözler önüne seriyor.
Microsoftun zamanında zirveye oturacak teklifini geri çeviren Yahoo ilerleyen zamanlarda Microsoft'un teklifinin ne kadar süper olduğunu anlamış ve Microsoft'a hala Yahoo'yu almak istiyormusun diye sorulmuştu.
Microsoft ise artık o para size verilmez diyip çok ciddi anlamda düşük bir fiyat vererek Yahoo'nun bitişinin resmini çizdi.
Yahoo CEO'sunun o sırada verdiği satmama kararla ve daha sonrasında yaptıklarıyla YAHOO tarihe gömüldü. Hizmetlerini tek tek sonlandırmaya başladı. Çünkü kaynak sıkıntısı çekiyordu.
ÇÜNKÜ YAHOO AKILLICA HAREKET ETMEDİ!
Dünyanın 1. sırasında şifrket olun, yinede akıllı olmayan bir firma yerle bir olacaktır.
APPLE su anda petrol firmalarını dahi geride bırakmış ve elinde bulundurduğu nakit parayla zirvede duran bir firma. Umarım yeni CEO'su YAHOO misali APPLE'ı çökertmez...
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SKRlllEX 7 yıl
ne yani yahoo mail uzantilari kapatilicakmi?
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furkant1 7 yıl
Yahoo'yu giriş sayfası yaptığım günleri hatırladım..
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utanan ayı 7 yıl
CEO Tim Koogle Soyadı Kendisini Bitiren Google a Ne Çok Benziyor.
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djxray 7 yıl
Boşalan yeri Google satın alır mı acaba? (:
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free4200 7 yıl
hey gidi günler.. nereden nereye..
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alpa07 7 yıl
yahoo da tarih oluyor
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darkaura 7 yıl en beğenilen
yahoo hayranlarininda facebook ve twitterde kampanya yapmalari ayri bir ironi olmus.
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Volkanbaba 7 yıl
O değilde yahooyu kim alacak çok merak ediyorum
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