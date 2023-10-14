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    Google, masaüstü uygulamasına bir Keşfet getirmeyi planlıyor!

    Google, masaüstü uygulamasına bir Keşfet getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz senelerde Google'ın mobil versiyonuna gelen Discovery özelliği için şimdide masaüstü versiyonu için testlere başladı.

    Google masaüstü uygulamasına keşfet getirecek Tam Boyutta Gör

    Google, geçtiğimiz yıllarda Google Search'e Discover özelliğini mobil uygulamaya getirmişti. Bu özellik kullanıcıların web ve uygulama aktivitelerine göre şekilleniyor. Discovery bölümü mobil uygulamada arama kutusunun altında görüntülenebiliyor.

    Google masaütü versiyonu için de "Discover" özelliğini belli bir grup içerisinde test etmeye başladı. Aynı mobil versiyonda olduğu gibi masaüstü versiyonunda da görünecek şekilde testlerini sürdürmekte olduğu ifade edildi.

    Google masaüstü uygulamasına keşfet getirecek Tam Boyutta Gör

    Google masaüstü ana sayfası birkaç yıldır çok fazla değişikliğe uğramadı ancak Discover ile bu sade tasarım yerini daha karmaşık bir görünüme bırakabileceğinden her kullanıcı bundan hoşlanmayabilir. Dahası Google bunun için kullanıcılara herhangi bir seçenek de şuanlık sunmayacağı gelen bilgiler arasında. 

    Google'ın rakibi olan arama motoru Bing ise zaten bir "Discover" özelliğine sahip ancak Bing, kullanıcıların kendilerine göre özelleştirme olanağı sunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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