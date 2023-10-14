Google, masaüstü uygulamasına bir Keşfet getirmeyi planlıyor!

Google, geçtiğimiz yıllarda Google Search'e Discover özelliğini mobil uygulamaya getirmişti. Bu özellik kullanıcıların web ve uygulama aktivitelerine göre şekilleniyor. Discovery bölümü mobil uygulamada arama kutusunun altında görüntülenebiliyor.
Google masaütü versiyonu için de "Discover" özelliğini belli bir grup içerisinde test etmeye başladı. Aynı mobil versiyonda olduğu gibi masaüstü versiyonunda da görünecek şekilde testlerini sürdürmekte olduğu ifade edildi.
Google masaüstü ana sayfası birkaç yıldır çok fazla değişikliğe uğramadı ancak Discover ile bu sade tasarım yerini daha karmaşık bir görünüme bırakabileceğinden her kullanıcı bundan hoşlanmayabilir. Dahası Google bunun için kullanıcılara herhangi bir seçenek de şuanlık sunmayacağı gelen bilgiler arasında.
Google'ın rakibi olan arama motoru Bing ise zaten bir "Discover" özelliğine sahip ancak Bing, kullanıcıların kendilerine göre özelleştirme olanağı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.