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Yahoo'nun Youtube ile Vimeo karşısına çıkaracağı kendi video servisi yaz aylarında gelebilir

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo'nun Youtube ile Vimeo karşısına çıkaracağı kendi video servisi yaz aylarında gelebilir

Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren ve satın aldığı birçok yeni şirket ile ciddi bir büyümeye hızına ulaşan Yahoo, gelen son bilgilere Youtube ile Vimeo karşısına çıkacağı kendi video servisini yaz aylarında yayına sokmaya hazırlanıyor.
İlk bilgileri Re/code sitesinden gelen ve uzun bir zamandır planlama aşamasında bulunduğu belirtilen Yahoo'nun kendi video servisi, daha önce de söylediği gibi diğer platformlardan bulunan içerik üreticilere çok daha iyi şartlar sunacak ve bu kişilere diğer platformlarda video paylaşma yasağı getirmeyecek. YouTube'a oranla özellikle reklam getiri oranıyla dikkat çektiği söylenen servis, AdAge sitesine göre ise bazı sözleşme görüşmeleri nedeniyle ancak yaz aylarının sonunda son kullanıcı ile buluşacak.
Yahoo'nun kendi geliştirdiği video servisinin YouTube gibi bir dev karşısında yapacakları ise şimdiden büyük merak konusu oluşturuyor.


http://www.pocket-lint.com/news/129072-yahoo-to-launch-youtube-rival-this-summer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
starex_01 4 yıl
Biraz gec kalmadi mi
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egeesin 4 yıl
Bence çok geç bir zamanlama. YouTube çoktan Üsküdar'ı geçti. Rakip olabilmesi için popüleritesini arttırabilecek olağanüstü mucizevi birşey yapmalılar.
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Weed Man 4 yıl
Daha yeni ne eklenebilir acaba bi video servisine.
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swat882 4 yıl egeesin
egeesin

Bence çok geç bir zamanlama. YouTube çoktan Üsküdar'ı geçti. Rakip olabilmesi için popüleritesini arttırabilecek olağanüstü mucizevi birşey yapmalılar.

mucizevi şeyler yapmasına gerek yok, youtube a karşı daha hafif telif hakları ihlalleri ile piyasaya çıksa youtube diye birşey kalmaz
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mares626 4 yıl
Yeni bir video servisi işe yarar youtube'un biraz kan kaybetmesi lazım güçlü bir rakibi olmazsa Youtube'da kendini geliştirmek için yeteri kadar uğraş sarfetmez.Ne kadar çok rakip varsa o kadar iyi olur
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orhanyıldız 4 yıl
Tutmaz
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Escapetolife 4 yıl
Mahkeme kararıyla kapatırız, tanımayız !
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Maslock 4 yıl
Rekabet bize yarayacaktır:)
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