Yahoo'nun Youtube ile Vimeo karşısına çıkaracağı kendi video servisi yaz aylarında gelebilir

Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren ve satın aldığı birçok yeni şirket ile ciddi bir büyümeye hızına ulaşan Yahoo, gelen son bilgilere Youtube ile Vimeo karşısına çıkacağı kendi video servisini yaz aylarında yayına sokmaya hazırlanıyor.

İlk bilgileri Re/code sitesinden gelen ve uzun bir zamandır planlama aşamasında bulunduğu belirtilen Yahoo'nun kendi video servisi, daha önce de söylediği gibi diğer platformlardan bulunan içerik üreticilere çok daha iyi şartlar sunacak ve bu kişilere diğer platformlarda video paylaşma yasağı getirmeyecek. YouTube'a oranla özellikle reklam getiri oranıyla dikkat çektiği söylenen servis, AdAge sitesine göre ise bazı sözleşme görüşmeleri nedeniyle ancak yaz aylarının sonunda son kullanıcı ile buluşacak.

Yahoo'nun kendi geliştirdiği video servisinin YouTube gibi bir dev karşısında yapacakları ise şimdiden büyük merak konusu oluşturuyor.





http://www.pocket-lint.com/news/129072-yahoo-to-launch-youtube-rival-this-summer