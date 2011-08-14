Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10

Son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak anakart, ekran kartı ve dizüstü bilgisayarlarıyla ünlü olan Asus, aslında pek çok farklı alanda iddialı ürünler sunan bir firma. Son dönemde ağ ürünlerine daha önce hiç olmadığı kadar çok yatırım yapan Asus, hemen her açıklamasında kaliteden taviz vermeden, fiyat/performansı oranı yüksek ürünler sunmayı hedeflediğini dile getiriyor. Ağ ürünleri alanında çok fonksiyonlu cihazlar üzerine yoğunlaşan Asus'un ülkemiz pazarında satışa sunduğu DSL-N10 isimli modemi, 2'si 1 arada formunda bir cihaz.

Üzerinde dört adet Ethernet portu bulunan DSL-N10, hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen modem özelliğinin yanında ayrıca yönlendirici olarak internet bağlantısını paylaştırabiliyor. Asus'a göre DSL-N10 aynı segmentteki diğer modemlerden ayrılan bazı özelliklere sahip. Tayvan merkezli firmanın açıklamalarında öne çıkan birinci detay; kolay kurulum. Daha önce ADSL modem kurmuş olanların en az bir kere tecrübe ettiği üzere ilk kurulumda bağlantımızla ilgili VPI ve VCI değerleri istenebiliyor ve bu noktada servis sağlaycısından bu detayların alınması gerekiyor. Asus DSL-N10'da ise tüm bu ayarlar otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Kullanıcıların modemi prize takıp, internet bağlantısı için gerekli kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra başka bir hiç ek ayar yapılmadan internete çıkabileceğini belirten Asus, bu kolaylığın ADSL bağlantı tipinin otomatik olarak algılanmasıyla yapıldığını ifade ediyor. Temel bağlantı ayarları dışında ihtiyaç duyulacak spesifik güncellemeler için grafik tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olan modemin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise anteni. Bu segmentteki modemlerin 2dBi anten ile geldiğini belirten Asus, DSL-N10 ile çıkartılabilir yapıda 5 dBi anten veriyor ve bu sayede sinyal kapasitesini arttırdığını ifade ediyor.

164 x 116.5 x 31mm boyutlarında ve 255 gram ağırlığında olan modem, 802.11n standardına destek sunuyor. Bu standart kapsamında 150Mbps seviyesine ulaşan veri aktarım hızları sunan cihaz, 2.4GHz frekansında çalışıyor. WiFi için 4MB Flash ve 32MB SD RAM, ADSL için de 1MB Flash ve 2MB SDRAM bellekle donatılan cihazın alış hassasiyeti ise 150Mbps hızında 68dBm seviyesinde seyrediyor. 64-bit WEP ve 128-bit WEP başta olmak üzere çok sayıda güvenlik özelliğine sahip olan DSL-N10'da cihaz yönetimi ise grafik tabanlı WEB arayüzü ile gerçekleştiriliyor. 5dBi antenli Asus DSL-N10, Türkiye'de 50$'ın altında fiyatla satılıyor.