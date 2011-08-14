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Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10

7 yıl
10,1b
1
26
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10
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Son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak anakart, ekran kartı ve dizüstü bilgisayarlarıyla ünlü olan Asus, aslında pek çok farklı alanda iddialı ürünler sunan bir firma. Son dönemde ağ ürünlerine daha önce hiç olmadığı kadar çok yatırım yapan Asus, hemen her açıklamasında kaliteden taviz vermeden, fiyat/performansı oranı yüksek ürünler sunmayı hedeflediğini dile getiriyor. Ağ ürünleri alanında çok fonksiyonlu cihazlar üzerine yoğunlaşan Asus'un ülkemiz pazarında satışa sunduğu DSL-N10 isimli modemi, 2'si 1 arada formunda bir cihaz.
Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10
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Üzerinde dört adet Ethernet portu bulunan DSL-N10, hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen modem özelliğinin yanında ayrıca yönlendirici olarak internet bağlantısını paylaştırabiliyor. Asus'a göre DSL-N10 aynı segmentteki diğer modemlerden ayrılan bazı özelliklere sahip. Tayvan merkezli firmanın açıklamalarında öne çıkan birinci detay; kolay kurulum. Daha önce ADSL modem kurmuş olanların en az bir kere tecrübe ettiği üzere ilk kurulumda bağlantımızla ilgili VPI ve VCI değerleri istenebiliyor ve bu noktada servis sağlaycısından bu detayların alınması gerekiyor. Asus DSL-N10'da ise tüm bu ayarlar otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10
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Kullanıcıların modemi prize takıp, internet bağlantısı için gerekli kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra başka bir hiç ek ayar yapılmadan internete çıkabileceğini belirten Asus, bu kolaylığın ADSL bağlantı tipinin otomatik olarak algılanmasıyla yapıldığını ifade ediyor. Temel bağlantı ayarları dışında ihtiyaç duyulacak spesifik güncellemeler için grafik tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olan modemin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise anteni. Bu segmentteki modemlerin 2dBi anten ile geldiğini belirten Asus, DSL-N10 ile çıkartılabilir yapıda 5 dBi anten veriyor ve bu sayede sinyal kapasitesini arttırdığını ifade ediyor.
Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10
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164 x 116.5 x 31mm boyutlarında ve 255 gram ağırlığında olan modem, 802.11n standardına destek sunuyor. Bu standart kapsamında 150Mbps seviyesine ulaşan veri aktarım hızları sunan cihaz, 2.4GHz frekansında çalışıyor. WiFi için 4MB Flash ve 32MB SD RAM, ADSL için de 1MB Flash ve 2MB SDRAM bellekle donatılan cihazın alış hassasiyeti ise 150Mbps hızında 68dBm seviyesinde seyrediyor. 64-bit WEP ve 128-bit WEP başta olmak üzere çok sayıda güvenlik özelliğine sahip olan DSL-N10'da cihaz yönetimi ise grafik tabanlı WEB arayüzü ile gerçekleştiriliyor. 5dBi antenli Asus DSL-N10, Türkiye'de 50$'ın altında fiyatla satılıyor.
Yakın Plan: Asus'un maliyet odaklı Kablosuz-N modem/yönlendiricisi DSL-N10
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IceRulez 7 yıl en beğenilen
dört kullancıya kadar kablosuz değil 255 kullanıcıya kadar paylaşabilir sadece kablolu olarak 4 kişi kullanabilir
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Eneeesss 7 yıl
Bir wireless modemin en fazla 4 tane bilgisayara bağlanması çok saçma. Bence siz yanlış anladınız.
Bu modemi almayı düşünüyorum. Ne dersiniz...
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Scorp1725 7 yıl
exa.com.tr/...
Bu modemi 2 hafta önce 85 TL'ye Exa'dan aldım. Asus gerçekten Fiyat/Performans ürünü üretmiş.
Herkes 4 tane Wifi kullanıcı bağlanabiliyor olayına takılmış. hayır tabiki de sadece 4 kablosuz bilgisayar bağlanmıyor. Orada ifade etmek istedikleri Ağ sayısı. Modem üzerinden 4 tane farklı isimlerde ağ kurabiliyorsun (bizzat dedim). Laptop'tan ağ ara dediğimde dördü de görünüyor ve istediğine bağlanabiliyorsun. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar. O da şöyle; her ağ farklı bant genişlikleri atayabiliyorsun. Mesela X ağı F şifresi ile sadece komşular bağlanıyor. Y ağı G şifresi ile aileden kişiler bağlanıyorlar.. gibi gibi.
Modemden genel olarak memnunum. Bazen bilgisayar ve modemi ilk açtığımda ağ işareti ünlem oluyor, internet bağlanmıyor. Bilgisayara reset atınca düzeliyor. benim karşılaştığım tek eksisi. Sorun bilggisayardanda da olabilir.
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Wifiistanbul 7 yıl
speakerphone2010
öyle tabi, led sayısı bile 4+4 bu durumda wireless için tek bir led söz konusu: 4 ethernet 1 power 1 sync adsl sinyali 1 online 1 wireless etti mi 8 led, 3 tane daha led olması gerekmez miydi? yani toplamda 11 led

Bi led e göre bu yorumu yapıyon ya helal olsun ne alakası var ledle wirelessin hızını led ısıgıylamı belirliyoruz ?
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speakerphone2010 7 yıl Wifiistanbul
Wifiistanbul

speakerphone2010

öyle tabi, led sayısı bile 4+4 bu durumda wireless için tek bir led söz konusu: 4 ethernet 1 power 1 sync adsl sinyali 1 online 1 wireless etti mi 8 led, 3 tane daha led olması gerekmez miydi? yani toplamda 11 led


Bi led e göre bu yorumu yapıyon ya helal olsun ne alakası var ledle wirelessin hızını led ısıgıylamı belirliyoruz ?


3 tane led' in unutulması ne büyük hata değil mi.. öyle ya hangisi aktif hangisi değil nasıl bilinecek? modemin arayüzüne mi girilecek her seferinde, dur bir bakayım hangi ağ aktif durumda vs.. şimdi mevcut bir wireless ismini üç farklı isimde yazılımsal gösterip toplamda dört yayını aynı kaynak üzerinden yapmadığı ne malum? yani normal 5 db'lik anten ile gelen bildüğün bir router wireless ağ yayını istenilen performasnı veremezken o yukarıda görülen resimdeki minnacık yerden 4 tane birbirinden farklı wireless ağ yayını yapacaksın ve yöneteceksin, sen buna inanıyor musun?
dur bakayım şunun özelliklerine ne diyor..
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axiadam 7 yıl
erkuterkut1
Şimdi bu modemi alan kişi 4 kişiyle daha paylaşabiliyor yani ben doğru anladım demi ?

Hayir. Bu modem ile 4 tane farkli SSID ile Wireless yayini yapabiliyor ve bu farkli yayinlari birbirinden ayirarak birbirlerine erisimini, hizlari ve baska ozellikleri yapilandirabiliyorsunuz. Bir cesit VLAN atamasi.
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speakerphone2010 7 yıl axiadam
axiadam

erkuterkut1

Şimdi bu modemi alan kişi 4 kişiyle daha paylaşabiliyor yani ben doğru anladım demi ?


Hayir. Bu modem ile 4 tane farkli SSID ile Wireless yayini yapabiliyor ve bu farkli yayinlari birbirinden ayirarak birbirlerine erisimini, hizlari ve baska ozellikleri yapilandirabiliyorsunuz. Bir cesit VLAN atamasi.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu fotoğrafa baktığında, bir farklılık görebiliyor musun peki? yani bazen bakmak da yeterli oluyor derler. benim ki de karpuz seçer gibi bir manaya geldi adeta.. yani bunu demek istemedim tabi ama bence 4 farklı ssid, birbirinden ayrı erişimler, hızları ve başka özellikleri bunun için iyi bir işlemcisi olması gerek. valla zyxel ile sürünürken bir de asus ile sürünmeyelim. dikkat etmekte fayda var..
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izmirbay 7 yıl
2,4 ve 5 ghz i ayni anda çalıştıran 300 mbps n tipi bir LINKSYS alın rahat edin. üzerinde gigabit ethernet, wan ve usb girişi var ve isterseniz evde wi-fi server, ağ depolama veya media server olarak kullanırsınız. Ben mesela 20GB full hd filmleri wi-fi üzerinden laptopumla kesintisiz seyrediyorum. Bilgisayarımdaki değerli solid state hardiskimde yer kaplamasını istemediğim ıvır zıvırlar için de depo olarak kullanıyorum.
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Highminded 7 yıl
2005 yılında aldığım asus modem ara sıra kopuyordu ve resetlemeden düzelmiyordu. Kapatıp açınca da bağlanması zaman alıyordu. Bu yüzden asus'dan bir daha kolay kolay modem almam.
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ShafakCool 7 yıl
Hepsiburada da 103,62 TL.
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umutarslan.com 7 yıl
HAAltuntas
Teknoloji devleri tuhaflaşmaya başladı. Zotac anakart üretir, Sony-Ericson tablet üretir, Asus modem üretir :))

2005te asus marka modem almıştım.yeni yeni olan bir şey değil :)
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HAAltuntas 7 yıl
Teknoloji devleri tuhaflaşmaya başladı. Zotac anakart üretir, Sony-Ericson tablet üretir, Asus modem üretir :))
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theyapici 7 yıl
benim de philips 6640 mı ne devamlı kopmalar oluyor 82 tl ye güzel bir çözüm olabilir
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