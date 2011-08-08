Yakın Plan: Foxconn'un Z68 çipsetli Intel anakartı Z68A-S

Çalışan sayısı açısından 816 bin civarındaki personeli ile dünyanın en büyük 10 şirketi arasında yer alan Foxconn (Hon Hai Precision) son dönemde daha çok iPad ve iPhone gibi fenomen cihazların üretimiyle gündeme gelse de konu anakart üretimi olduğunda da sektöre yön veren isimler arasında yer alıyor. Quantum Force serisi ile bir dönem hız aşırtma odaklı üst seviye anakartlar hazırlayan ve yüksek performans segmentinde liderlik hedefi koyan firma, günümüzde ise anakart çalışmalarınlarındaki ağırlığı farklı segmentlere yönelik maliyet odaklı çözümlere vermiş durumda.





Hem AMD hem de Intel işlemciler için farklı fiyat segmentlerine yönelik çok sayıda anakart modeline sahip olan Foxconn'un yazımıza konuk olan Z68A-S modeli, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in en yeni ve en güçlü çipset çözümü olan Z68'i kullanıyor ve Sandy Bridge mimarisini kullanan ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor. LGA1155 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart dört adet DIMM slotu ile geliyor ve her slot için en yüksek 8GB'lık modül olmak üzere 32GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunuyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerinde sarı ve siyahın egemen olduğu komponentlerle renkli bir görünüm sergileyen Foxconn Z68A-S, harici ekran kartlarının kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna sahip. Sandy Bridge tabanlı işlemcilerde yer alan HD 2000 veya HD 3000 serisi entegre grafik birimlerini yeterli bulmayan ve bağımsız ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotu bulunuyor ancak tek bir slot olduğu için çoklu ekran kartı kurulumlarına imkan tanınmıyor. Diğer taraftan Lucid firmasının Virtu teknolojisi ile işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı asında otomatik geçiş yapılmasına da olanak tanınıyor. Bu önemli bir detay zira Virtu teknolojisi Z68 ile standart gelen bir özellik değil ve kullanmak isteyen üreticiler sadece gerekli lisansı alarak bu teknolojiyi anakartlarına adapte edebiliyorlar.

PCIe x16 slotuna ek olarak üzerinde iki adet PCIe x1 ve ITE IT8892E yongası tarafıdan kontrol edilen üç adet geleneksel PCI slotunu barındıran anakart bu sayede ses kartı ve tv kartı başta olmak üzere diğer dahili donanımlarınız için gerekli olan genişleme olanaklarını sunmuş oluyor. Foxconn Z68A-S'nin bağlantı özelliklerine baktığımızda, sabit diskler ve diğer depolama sürücüleri için iki adet SATA-III (SATA-6Gbps), üç adet SATA-II (SATA-3Gbps) ve eSATA portuna sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca birden fazla disk kullanacaklar için Raid 0,1, 5 ve 10 kurulumlarına olanak tanındığını da not düşelim.Harici yapıdaki donanımlar için 6'sı arka panelde olmak üzere toplamda 14 adet USB 2.0 portuna sahip olan anakart üzerinde iki adet USB 3.0 portuna yer veriliyor ve bu portlar, NEC/Renesas'ın D720200F1 yongası ile kontrol ediliyor.

6000 saat ömürlü yüksek kalitede katı kapasitörlerin kullanıldığı anakartın renkli komponentleriyle dikkat çekerken, tasarım anlamında genel olarak sade bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Giriş-çıkış portları açısından pek çok kullanıcıyı tatmin edebilecek seviyede genişleme olanağı tanıyan Foxconn Z68A-S'de, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı gerçekleştirebilmek için bir adet DVI ve bir adet VGA konnektörlerine yer verilirken, görece eski nesil klave ve fare kullanımları için PS/2 portu da unutulmamış. Tüm bunlara ek olarak Realtek tarafından geliştirilen ses kodekinin kontrol ettiği 7.1 kanal ses desteği, 6 adet USB 2.0, FireWire ve Gigabit Ethernet portları da giriş-çıkış panelinde bulunan diğer detaylar arasında yer alıyor.

Foxconn Z68A-S dünya rekorları kırmak için tasarlanmış bir anakart değil ancak bu onunla hız aşırtma yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Anakartın kutu içeriğinden çıkan Fox One yazılımını kullanarak işlemci, bellek ve PCI Express veri yolunun çalışma frekanslarını ayarlayabiliyor, isterseniz işlemci için otomatik hız aşırtma seçeneğini de tercih edebiliyorsunuz. Aynı arayüz üzerinden temel voltaj değerlerine erişim ve fan hızını ayarlama gibi seçenekler de kullanıcılara sunulmuş durumda. Core i5-2500K ve Core i7-2600K gibi çarpan kilidi açık işlemcilerle anakart üzerinde sadece çarpan arttırarak 4GHz'in üzerine çıkabilmek mümkün. Ortalama bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Z68A-S modeliyle Foxconn, bütçesinin daha büyük kısmını yeni bir işlemciye yatırmak isteyen kullanıcıları hedefliyor.