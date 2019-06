Yakın bakış: Google Chromebook

Sadece bir internet tarayıcısıyla gelen ve oldukça yaygın kullanılan Microsoft Office, iTunes, Adobe Reader gibi programların yüklenmesine izin vermeyen bir dizüstü bilgisayar ister miydiniz ? Kişisel dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamanıza yetecek depolama alanı olmayan ve dosyalarınızı bulut bilişimin sunucularında saklayacak dizüstü bilgisayarına hazır mısınız ? İnternet bağlantısı olmadan bir hiç olan dizüstü bilgisayara ne dersiniz ? Maillerinizi okuyamayacak, takviminize göz atamayacaksınız. Alır mıydınız ?

Google bu soruya "Evet" cevabı vereceğinizi umuyor. İnternet devi, bu ay Samsung ve Acer ile birlikte alıştığımız tarzın dışında, yepyeni bir sınıfın ilk ürünlerini duyurdu; "Chromebook"lar. Google'ın Chromebook'ları için Chrome İnternet Tarayıcısı, herşeye açılan bir kapı. Bu bilgisayarlar; bulut yani bulut bilişim destekli bilgisayarlar. Tam ekran bir tarayıcı aracılığıyla herşeyi internet üzerinden yapmaları için tasarlanan bilgisayarlar. Geleneksel programlar Chromebook için birşey ifade etmiyor; herşey web uygulamalarıyla halledilmek zorunda. Örneğin mail yazmak, bir metin hazırlamak ya da fotoğraf düzenlemek için..

Samsung'un Series 5 ismini verdiği 12 inçlik, diğerlerine nazaran oldukça hafif ve hoş tasarımlı ilk Chromebook'lardan birini kullanma fırsatı yakaladım. Sadece Wi-Fi destekleyen modeli 430 dolar, hücresel internet ve Wi-Fi destekli modelin fiyatı ise 500 dolar. İkinci model, operatörünüzün çektiği her yerden internete girmenize imkan sağlarken; ek olarak aylık data bedeli ödemeniz anlamına geliyor.

Bana göre cesaret isteyen bir fikir olan Chromebook'ların geleceğin bilgisayarlarının habercisi olduğu düşünülebilir ancak günümüzde genel kullanıcının ana bilgisayarı olabilmesi için oldukça kısıtlı bir yapıdalar. Belki aşırı teknoloji sever ya da çabuk benimseyebilen kullanıcılar için ikinci bir çözüm olabilir; onun dışında standart dizüstü bilgisayarın yerine önermiyorum.

Chromebook'un Windows ve Mac dizüstü bilgisayarlarına göre bazı avantajları ise yok değil ancak Google, standart dizüstü bilgisayarların Chromebook'un tek desteklediği web uygulamalarını çalıştırabilmelerine ek olarak kişisel verileri depolayabildiklerini, daha fazla yazılım desteği sunduklarını ve internetsiz çalışabildiklerini kabul etmeli. Sadece bilgisayarlar değil; Google'ın Android işletim sistemine sahip olan tabletleri ve Apple'ın iPad'i, web uygulamalarının yanı sıra binlerce 3.parti uygulamaları çalıştırabilirken; Chromebook, şimdilik 5,000 web uygulamasına sahip. Ek olarak, tabletler 1,5 kg'lık Samsung Series 5'in yarısı ağırlığındalar ve daha inceler; fakat daha küçük ekranları ile fiziksel klavyelerinin bulunmaması Chromebook'a göre dezavantajları.

Fiyat konusuna gelecek olursak; pazarda Chromebook'la aynı ya da daha uygun fiyatlarda Windows'lu dizüstü bilgisayar bulunabiliyor. Örneğin Chromebook'un düşük fiyatlı netbooklarda kullanılan Intel Atom işlemcisinin aksine Toshiba, Intel'in en yeni ve yeterince güçlü işlemcisinden güç alan, 15 inçlik, 3GB sistem belleğine sahip, 320GB'lık depolama alanı sunan bir Toshiba'ı 400 dolara alabilmek mümkün. Ancak Google akıllı, ileri görüşlü bir firma ve İnternet çağı için tasarlanan ilk dizüstü bilgisayar olarak gördüğü Chromebook'un da bir mantığı ve PCler ile Mac'lere kıyasla bazı ilgi çeken avantajları var;

Birçok insan günlük yaşantısında İnternet tabanlı uygulamaları kullanıyor. Dolayısıyla bulut merkezli bir bilgisayar fikri çılgınca değil. Chromebook, web uygulamalarını rahatça bulunabilmesini sağlayan Web App Store'a sahip; tıpkı tablet ve akıllı telefonlarda olduğu gibi (Not: Chrome tarayıcısında da bu mağaza mevcut)

Chromebook çok hızlı açılıyor. Testlerde açılışı süresini 10-15 saniye aralığında değişirken; bu Windows'lu bilgisayarlara göre çok daha kısa açılış süresi anlamına geliyor. Ancak bilgisayarın açılış süresinin bu kadar kısa olması sadece Web tarayıcısına sahip olmasından kaynaklanıyor. Macbook Air'de oldukça hızlı açılıyor ancak fiyatı Chromebook'un iki katından fazla.

Chromebook'ların uzun batarya ömrüne (kullandığım model için bu değer 8,5 saat) sahip olduğu iddia ediliyor. Kullandığım Chromebook'u özel bir batarya testine tabi tutmadım ancak birkaç günlük belli aralıklarla kullanım sırasında cihazın şarja takma gereği duymadım.

Uygulamalarınız, ayarlarınız ve kişisel dosyalarınız bulutta saklandığı için Chromebook'unuzu kaybetseniz ya da arkadaşınızn Chromebook'unu ilk defa kullanmaya kalksanız bile Google hesabınıza giriş yaparak bütün verilerinize yeni bilgisayarda ulaşabiliyorsunuz.

Google, işletim sistemini otomatik olarak güncelliyor. Dolayısıyla sizin herhangi birşey yapmanıza gerek yok.

Her uygulamanın, tarayıcının yeni sekmesinde çalışmasından ve bu sekmelerin, sistemin geri kalanından bağımsız olmasından dolayı Google, Chromebook'ların diğer bilgisayarlardan çok daha güvenli olduğunu, dolayısıyla herhangi güvenlik yazılımına ihtiyaç olmadığını söylüyor. Chromebook, ayrıca, her başlangıcında " Verified Boot" sistemi ile üzerinde (kodlarında) değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyor.

Çevrimdışı çalışma sorununa gelecek olursak; Chromebook'lar üzerinde düşük de olsa kullanıcıların bazı dosyalarını kaydedebilmeleri için depolama birimine yer verilmiş. Hafıza kartı ya da USB bellek üzerindeki bu dosyalar; örneğin PDF'ler gibi, bilgisayara kaydedilebiliyor ve internete bağlı olmaksızın yeni bir sekme ile tarayıcı da görüntülenebiliyor ancak düzenleme yapılamıyor. Bunların yanı sıra Chromebook'un üzerindeki basit müzik ve video oynatıcısı, not alma uygulaması da çevrimdışı çalışabiliyor. Ayrıca Google, Gmail, Google Docs ve Calendar uygulamalarında çevrimdışı çalışabilme desteği sunmayı planlıyor. (Editör Notu: Google, 19 Haziran'dan itibaren Google Docs'un HTML5 üzerinden çevrimdışı çalışabilme özelliğini test etmeye başladı.)

Problemler de yok değil Örneğin;

Canlı yayın izlerken aksamalar, takılmalar meydana geldi. Google, bunun sebebini kullanılan düşük işlemcilerden kaynaklandığını söylüyor.

Üzerinde tarayıcı için konumlandırılmış özel tuşlarında bulunduğu klavye rahat bir kullanım sağlıyor ancak aynı durum işaretleme birimi için geçerli değil; tepkide takılmalar meydana gelebiliyor.

Sistemin 4 defa "bellek probleminden" dolayı çöktüğüne şahit oldum ancak Google; bu sorunun önüne geçmek için çalıştığını belirtiyor.

Sadece Google Cloud Print üzerinden çalışan yazdırma seçeneği, her istediğim de çalışabilmiş değil.

Yaygın olarak kullanılan bazı formatlar Web uygulamalarında otomatik olarak açılmıyor. Google, bu sorunu da gidereceklerini söylüyor.

Şunu belirtmekte de fayda var; Chromebook kullanırken bütün verilerinizin güvenliği ve güvenliği konusunda Google'a güveniyorsunuz. Nadiren de olsa, firma teknik sorunlarla karşı karşıya kalmıyor değil.

Son söz: En popüler ve birçok sayısız uygulama Mac ve Windows platformları için tasarlanmış durumda ve hala limitsiz, her yerden ulaşılabilen, hızlı, uygun fiyatlı kablosuz bağlantının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla geleneksel dizüstü bilgisayarlar; bulut bilişim ile gelenekselin hibrid dünyası için daha iyi bir çözüm olarak görünüyor.

**Bu yazı All Things D'den Walt Mossberg'in 22 Haziran 2011 günü yayınladığı "Google Unveils a Laptop With Its Brain in the Cloud" yazısının Türkçe derlemesidir.**

Model Samsung Series 5 Acer AC700 Chromebook İşlemci 1.66 GHz, Çift Çekirdek Intel Atom N570 1.66 GHz, Çift Çekirdek Intel Atom N570 Sistem Belleği 2 GB 2 GB Depolama Birimi 16 GB SSD 16 GB SSD Ekran 12.1 inç, LED 11.6 inç, LED Çözünürlük 1200x800 1366x768 Bağlantı Wi-Fi, 3G Wi-Fi, 3G Kamera 1 MP 1.3 MP Pil Ömrü 8280 mAh ile 8,5 saat 6 saat Fiyat 430 $ (Wi-Fi), 500 $ (3G+Wi-Fi) 350 $ (Wi-Fi), 430 $ (3G+Wi-Fi

Google'ın Chromebook için yayınladığı 6 tanıtım videosu;

1) Hız;

2) Senkronizasyon;

3) Bağlanabilirlik;

4) Güvenlik;

5) Güncelleme;

6) Uygulamalar;