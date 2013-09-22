Yandex, Adalar hizmetini resmen tanıttı





Bundan tam iki yıl önce ülkemizde ofisini kurarak resmi faaliyetlerine başlayan Rusya'nın lider arama motoru Yandex, ikinci yılını görkemli bir etkinlikle kutladı.





DH ailesi olarak yakından takip ettiğimiz etkinlikte Yandex ülkemize bir jest yaparak Adalar adlı servisini dünyada ilk kez Türkiye'de kullanıma sunduğunu duyurdu.





Haziran ayından bu yana kullanımda olan Adalar servisinin resmi tanıtımı da böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Yandex, Adalar servisi ile arama motoru konseptini kullanıcının ihtiyacına göre şekillendiriyor.





Yeni serviste web sitesi sahipleri paylaşmak istediği bilgilerin yanı sıra; bağlantılar, butonlar veya özel bilgi formları gibi ilgili hedef siteden alınan bazı interaktif öğeleri Yandex'te "Adalar" denilen özel interaktif bir blok halinde kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor.





Bu bloklar da doğrudan Yandex arama sonuçları sayfasında sunuluyor. Böylece kullanıcılar, tüm gerekli bilgileri Yandex web arama sayfasının üzerinde görerek işlemlerini hemen tamamlayabiliyor.





Yandex Adalar şu anda web ve tablet cihazları üzerinden erişime açık durumda. Akıllı telefonlar için ise daha sonra erişime açılacak.

http://adalar.yandex.com.tr/