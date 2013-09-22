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Yandex, Adalar hizmetini resmen tanıttı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex, Adalar hizmetini resmen tanıttı

Bundan tam iki yıl önce ülkemizde ofisini kurarak resmi faaliyetlerine başlayan Rusya'nın lider arama motoru Yandex, ikinci yılını görkemli bir etkinlikle kutladı.

DH ailesi olarak yakından takip ettiğimiz etkinlikte Yandex ülkemize bir jest yaparak Adalar adlı servisini dünyada ilk kez Türkiye'de kullanıma sunduğunu duyurdu.

Haziran ayından bu yana kullanımda olan Adalar servisinin resmi tanıtımı da böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Yandex, Adalar servisi ile arama motoru konseptini kullanıcının ihtiyacına göre şekillendiriyor.

Yeni serviste web sitesi sahipleri paylaşmak istediği bilgilerin yanı sıra; bağlantılar, butonlar veya özel bilgi formları gibi ilgili hedef siteden alınan bazı interaktif öğeleri Yandex'te "Adalar" denilen özel interaktif bir blok halinde kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor.

Bu bloklar da doğrudan Yandex arama sonuçları sayfasında sunuluyor. Böylece kullanıcılar, tüm gerekli bilgileri Yandex web arama sayfasının üzerinde görerek işlemlerini hemen tamamlayabiliyor.

Yandex Adalar şu anda web ve tablet cihazları üzerinden erişime açık durumda. Akıllı telefonlar için ise daha sonra erişime açılacak.

http://adalar.yandex.com.tr/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 5 yıl en beğenilen
armanatilgan
Adalar hizmetini tanıttı ama hala webden bir program yükleyince falan yandez toolbar virüsü giriyor :D

:) O virüs değil de program yüklerken herşeye evet diyip geçen tiplerdesen yandex in yüklendiğine şükret çok daha farklı şeyler yüklenebilirdi
armanatilganAdalar hizmetini tanıttı ama hala webden bir program yükleyince falan yandez toolbar virüsü giriyor :D:) O virüs değil de...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ülkemize değer veren firmalar çoğalır inş. tebrikler yandex
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Lord Melkor 5 yıl en beğenilen
armanatilgan
Adalar hizmetini tanıttı ama hala webden bir program yükleyince falan yandez toolbar virüsü giriyor :D

:) O virüs değil de program yüklerken herşeye evet diyip geçen tiplerdesen yandex in yüklendiğine şükret çok daha farklı şeyler yüklenebilirdi
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karakaya_o 5 yıl
Bitek haritalar servisini kullanıyorum oda olmassa olmazım
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KaleyDeskop 5 yıl
valla nalet olsun böyle firmaya her program yükleyişimizde özellikle free programlarda malware gibi kendini inject etmiş direk kendini kurup anasayfamızın düzenini bozuyor
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armanatilgan 5 yıl
Adalar hizmetini tanıttı ama hala webden bir program yükleyince falan yandez toolbar virüsü giriyor :D
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