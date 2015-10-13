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Yandex, Windows 10'un varsayılan arama motoru oldu

3 yıl
3,3b
1
27
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yandex, Windows 10'un varsayılan arama motoru oldu
 
Yazılım devi Microsoft, Rusya merkezli arama motoru Yandex ile önemli bir ortaklık gerçekleştirdi.
Bu ortaklık kapsamında Windows 10 ile beraber gelen internet tarayıcıları Edge ve Internet Explorer'ın varsayılan arama motoru Türkiye dahil birçok ülkede Yandex oldu. Ülkemiz dışında Rusya, Belarus ve Kazakistan'ı da kapsayan gelişme ile kullanıcıların karşısına yerel anlamda daha özel içerikler getirilmesi hedefleniyor. 
Microsoft Windows ve Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Terry Myerson konuyu, “Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın seveceği bir Windows 10 deneyimi sunmaya kendimizi adadık. Bunun için izlediğimiz yollardan biri ise kullanıcılarımıza yerel anlamda uygun deneyimler sunmak.” şeklinde özetledi ve sözlerini “Microsoft ve Yandex’in uzun süredir devam eden başarılı bir ortaklığı var. Windows Phone’a belli ülkelerde Yandex arama motoru entegre edilmiş durumda. Bu bölgelerde Windows 10 ekosistemiyle birlikte kullanıcılarımıza Yandex arama deneyimini sunmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde tamamladı.
Yandex CEO’su Arkady Volozh ise konu hakkında: “Windows 10 başarısını çoktan kanıtladı ve büyüme potansiyeli olduğunu da net biçimde gösterdi. Microsoft’un yerel pazarlarda güçlü oyuncularla iş birliği yapmaya hazır olmasının etkisi de burada önemli bir rol oynuyor. Bu yeni anlaşma, Microsoft ile geçmişe dayanan iş birliğimizin gelişim sürecinde beklenen bir adım ve ürünlerimizin yüksek kalitesini de doğular nitelikte.” şeklinde konuştu.


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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
fark etmez, ilk kurulumdan bir kaç dakika sonra kayıtlı arama motoru google olur.
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Master_Evil 3 yıl
yandexi hala virüs sanıyor millet
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1 Avatar
Paul Klee 3 yıl
Fb Yandex kullanıyorum ama google ın yerini hiçbiri tutmaz bu bi gerçek
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MrKemal17 3 yıl
Microsoft mantıklı bir hareket yapmış, bu sayede edge ve internet explorer'ın kullanımı belki bir miktar artar. Tembellik yapmayıp bing üzerine yoğunlaşsa daha iyi olur tabi.
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Nu.D.38 3 yıl
Bing R.I.P
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alemburda34 3 yıl
Pc de diyemeyeceğim ama telefonda ciddi anlamda yandex kullanıyorum.
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SysEdit 3 yıl
Zorlama yöntemlerle kimse arama motoru kullandıramaz neticede bir iki tıklama ile ayarlardan istediğinizi seçiyorsunuz...
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esmerbuyucu 3 yıl
Bing kullanılmama sebebi yerelleştirmenin olmaması. Microsoftta bu ülkelerde geçici olarak Yandexi seçmiştir. Zaten Yandexin ana vatanı da Rusya olduğu için garip gelmedi. Ama Türkiye Bing desteğine kavuşsa iyi olur.
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wolf silver 3 yıl
Biz yine chromeyi indirip ve google anasayfasıni kullanacaz. :-)
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jedi39 3 yıl
İyi bir adım bence yandex adına. Gelişmekte olan bir arama motoru ve bence yerel olarak güzel çalışmalara sahipler.
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DarkHellKnightX 3 yıl
MK*
Bing neden olamamış microsoft bey?

Çünkü Bing bahsi geçen ülkelerde yerelleştirmeye sahip değil.
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cesur0606 3 yıl
Kene gibi yapışan yöntemler le kullanıcıyı kendilerine çekmeye çalıştılar nereye tıklarsan yandex ana Sayfa oldu kendi arama çubuğunu kurdu virüs gibi yapıştı sisteme o yüzden herkes virüs sandı uzaklaştır dı herkesi her programa yamadılar bana dahi yapıştı bir aralar tabi hangi programla beraber bulaştı ise artık
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fuujitsu 3 yıl
Yaw he he microsoft varsayılan yaptı diye millet de onu mu kullanıcak Google dururken?
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MK* 3 yıl
Bing neden olamamış microsoft bey?
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ouzqan 3 yıl
Kendi tarayacı ve arama motoru varken başka bir firmayı tercih etmek değişik geldi . Sonuçta son kullanıcı kısmının bir kısmı proram kurma konusunda sıkıntılı Yandex ile bu kullanıcı kısmına ulaşığ Google ile az da olsa rekabet ortamı yaratabilir . Sonuçta Google'ında eksik olduğunu Mesut Çevik'in yaptığı test de gördük .
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