Yandex, Windows 10'un varsayılan arama motoru oldu

Yazılım devi Microsoft, Rusya merkezli arama motoru Yandex ile önemli bir ortaklık gerçekleştirdi.

Bu ortaklık kapsamında Windows 10 ile beraber gelen internet tarayıcıları Edge ve Internet Explorer'ın varsayılan arama motoru Türkiye dahil birçok ülkede Yandex oldu. Ülkemiz dışında Rusya, Belarus ve Kazakistan'ı da kapsayan gelişme ile kullanıcıların karşısına yerel anlamda daha özel içerikler getirilmesi hedefleniyor.

Microsoft Windows ve Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Terry Myerson konuyu, “Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın seveceği bir Windows 10 deneyimi sunmaya kendimizi adadık. Bunun için izlediğimiz yollardan biri ise kullanıcılarımıza yerel anlamda uygun deneyimler sunmak.” şeklinde özetledi ve sözlerini “Microsoft ve Yandex’in uzun süredir devam eden başarılı bir ortaklığı var. Windows Phone’a belli ülkelerde Yandex arama motoru entegre edilmiş durumda. Bu bölgelerde Windows 10 ekosistemiyle birlikte kullanıcılarımıza Yandex arama deneyimini sunmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde tamamladı.

Yandex CEO’su Arkady Volozh ise konu hakkında: “Windows 10 başarısını çoktan kanıtladı ve büyüme potansiyeli olduğunu da net biçimde gösterdi. Microsoft’un yerel pazarlarda güçlü oyuncularla iş birliği yapmaya hazır olmasının etkisi de burada önemli bir rol oynuyor. Bu yeni anlaşma, Microsoft ile geçmişe dayanan iş birliğimizin gelişim sürecinde beklenen bir adım ve ürünlerimizin yüksek kalitesini de doğular nitelikte.” şeklinde konuştu.



